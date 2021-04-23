ABD'den iddialı iklim hedefi

Didem ERYAR ÜNLÜ

ABD Başkanı Joe Biden’ın 26 Mart’ta 40 ülke liderine ve Avrupa Birliği’ne (AB) gönderdiği davet üzerine sanal ortamda gerçekleşen İklim Zirvesi başladı.

ABD Başkanı Biden göreve geldikten ve Paris Anlaşması’na yeniden katılma sürecini başlattıktan yaklaşık 100 gün sonra, Paris Anlaşması kapsamındaki yeni iklim hedefini de zirve öncesinde açıkladı: ABD, sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar 2005 seviyelerine göre yüzde 52’ye kadar azaltmayı taahhüt ediyor. ABD aynı zamanda elektrik sektörünü 2035 yılına kadar yüzde 100 karbondan arındırmayı hedefliyor.

Bu taahhüt, ABD’nin iklim krizi ile mücadelede Avrupa ülkeleri ile birlikte liderlik üstlenmesini sağlamış olacak.

Biden, göreve geldikten sonra yaptığı açılamalarda, yeşil enerji alanında yeni istihdam fırsatları yaratmak için 2 trilyon dolarlık yatırım planı açıklamıştı. Bu yatırımların ülkenin yeşil enerji dönüşümünde önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. ABD’nin karbon azaltma hedefinin yeni istihdam alanları yaratırken, ülkenin ekonomik rekabet gücünü de önemli ölçüde artıracağı ifade ediliyor.

Diğer ülkeleri de teşvik edecek ABD’nin ev sahipliği yaptığı ve bugün de (cuma) devam edecek olan zirveye, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus’un da aralarında bulunduğu 40 ülke lideri katılıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, zirvenin amacının dünyadaki emisyonun yüzde 80’ini yapan ve gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 80’ine sahip ülkelerin yıllık küresel ısınmayı 1,5 santigrat dereceye indirme hedefine ulaşma konusunda teşvik etmek olduğu ifade edildi.

Zirvede açılış konuşmasını yapan ABD Başkanı Biden, yeni sunduğu altyapı planında da iklim değişikliğinin etkilerine temas ettiklerini belirterek, “Ben hem kritik altyapımızı inşa etmek hem de temiz teknolojiyi bunlara uygulamak istiyorum. Bunlar hem bugüne hem de yarına yatırım olacaktır” ifadesini kullandı.

İklim değişikliği konusunda bilimin inkar edilemeyeceğini ve eylemsiz kalamayacaklarını vurgulayan Biden, altyapı paketi kapsamında ülke geneline elektrikli araç şarj istasyonları kurulması, eski madenlerdeki gaz sızıntılarının önlenmesi, karbon ve sera gazı salınımları ile ilgili gerekli düzenlemelerin yapılmasını önerdiklerini anlattı.

Tüm sektörlere önemli görevler düşüyor

Ülkedeki tüm sektörlere iklim değişikliği noktasında önemli görevler düştüğünün altını çizen Biden, "ABD, 2030'a kadar sera gazı salınımını yarı yarıya düşürmeyi planlıyor. Millet olarak bu hedefe doğru ilerliyoruz. Sadece daha müreff eh yaşamak için değil, daha sağlıklı, adil ve temiz bir gezegen için de ekonomik adımlar atarsak, bunu gerçekleştirebiliriz” mesajını verdi.

2050 hedefi sıfır karbon emisyonu

ABD’nin 2050’ye kadar sıfır karbon emisyonu seviyesine ulaşmayı da amaçladığını vurgulayan Biden, “Ancak Amerika, dünyadaki karbon emisyonunun sadece yüzde 50’sinden daha azını teşkil ediyor. Hiçbir millet bu sorunu tek başına çözemez. Dünyanın en büyük ekonomilerini temsil eden ülkeler olarak adım atmalıyız.” çağrısında bulundu.

Tüm ülkelerin temiz enerji adına cesur adımlar atması gerektiğini kaydeden Biden, “Hadi daha sürdürülebilir bir gelecek için yarışalım. Çağımızın bu varoluşsal kriziyle anca böyle başa çıkabiliriz. Bunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz” dedi.

Zirvenin gündeminde; karbon emisyonunun azaltılması, iklim faaliyetlerinin ekonomik faydaları, dönüşüm teknolojileri ve küresel iklim değişikliği için çalışan devlet dışı aktörler gibi konular var.

Daha sonra söz alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin iklim değişikliği gibi küresel sorunların çözümü konusunda uluslararası iş birliğinin yoğunlaştırılmasıyla ilgili olduğunu söyledi. Putin, “Birleşmiş Milletler üzerinden (BM) yapılan anlaşmaların, devletlerin denetimle ilgili ortak çalışması ve sera gazı emisyonlarının azaltılması konusunda yasal dayanak olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

Erdoğan: Adil bir çerçeve sağlanması zaruri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İklim Zirvesi’ndeki konuşmasında dünya liderlerine seslenerek, ‘’İklim değişikliğinde ülkeler maalesef eşit konuma sahip değildir. Benzer ekonomik seviyedeki ülkelerle eşit şartlarda olmak kaydıyla küresel iklim eylemine katkı sunmaya devam edeceğiz. 2030’a giden süreçte adil bir çerçeve sağlanması zaruridir’’ dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “İklim değişikliği tüm insanlığı etkiliyor. İklim değişikliğinin zararlarını azaltmak için yoğun çaba harcıyoruz. Ulusal İklim Değişikliği Strateji ve Eylem Planı'nı 2030 ve 2050 hedefl eri doğrultusunda güncelliyoruz. Katkı beyanımıza göre 2012- 2030 yılları arasında 1 milyar 920 milyon ton sera gazı emisyonu engellenecektir. Türkiye bugün yenilenebilir enerjide bölgesinde lider ülke konumundadır. Hidroelektrik santrali kurulu gücünde Avrupa’da 2’nci, dünyada 9.’ncu sıradayız. Sıfır Atık Projesi ile atıkların geri kazanım oranını 2035’te yüzde 60’a taşıyacağız. Açık denizlerde koruma alanları ilan edilme meselesini de gündemimize almak gerektiğine inanıyorum.

COVID-19 salgını sonrası yeşil dönüşüm konusunda da gerekli adımları atıyoruz. Yeşil dönüşüm başta olmak üzere diğer alanlarda küresel düzeyde stratejik iş birliğinin oluşturulması büyük önem arz ediyor. Bu konuda Başkan Biden’ın çabalarını takdirle karşılıyoruz. İklim değişikliğinde ülkeler maalesef eşit konuma sahip değildir. Benzer ekonomik seviyedeki ülkelerle eşit şartlarda olmak kaydıyla küresel iklim eylemine katkı sunmaya devam edeceğiz. 2030’a giden süreçte adil bir çerçeve sağlanması zaruridir.”