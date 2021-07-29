AB’nin karbon fiyat tahminleri yükseldi

Analistler, Avrupa Komisyonu'nun mevcut karbon izinlerinin sayısını sınırlamaya yönelik reformlar da dahil olmak üzere iklim hedeflerini uygulamaya yönelik bir politika paketini açıklamasının ardından, Avrupa karbon piyasası ortalama fiyat tahminlerini yükseltti.

Reuters'in sekiz analistle yaptığı ankete göre, AB ödeneklerinin 2021'de ton başına ortalama 52.01 Euro ve 2022'de 62.26 Euro olması bekleniyor. Bu, Nisan ayında yapılan tahminlere göre sırasıyla yüzde 12,4 ve yüzde 11,8 oranında artışa denk geliyor.

Sanayi sektörünü, enerji şirketlerini ve havayollarını saldıkları her bir ton karbondioksit için ödeme yapmaya zorlayan Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Sistemi (ETS), AB'nin net sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar 1990 seviyelerine göre yüzde 55 oranında azaltma çabalarının merkezinde yer alıyor.

Avrupa Komisyonu bu hedefe ulaşılmasını hızlandırmak amacıyla, sistemi lojistik sektörünü de içerek şekilde genişletmeyi, sanayiye ücretsiz olarak verilen izinlerin sayısını azaltmayı teklif etti.

ClearBlue pazar analisti Mourad Farahat, "2022-2023'e dönersek, beklentimiz, piyasanın AB'nin yeni politikalarının yürürlüğe girmesi beklentisiyle hareket edeceği yönünde" dedi.

AB karbon fiyatları, yılın başından bu yana yüzde 60'tan fazla artarak, piyasa reformları beklentisiyle ton başına yaklaşık 53.50 Euro'ya yükseldi.

Çin’den “karbon ayak izini” azaltmak için pilot proje

Çin Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, çelikten petrokimyaya kadar birçok sektörde hayata geçirilecek yeni projelerin karbon emisyonlarının değerlendirilmesi için kilit sanayi bölgelerinde pilot program yürütecek.

Bu kararın, Çin'in 2060 net sıfır emisyon hedefini desteklediği ifade ediliyor. Ekoloji ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Karbon emisyonlarının çevresel etki değerlendirmesinin uygulanması, iklim değişikliği ve çevresel yönetişim sinerjisini teşvik etmenin önemli bir başlangıç noktası ve etkili bir yoludur” denildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre; değerlendirme esas olarak yeni projelerden kaynaklanan karbondioksit emisyonlarına odaklanacak. Aynı zamanda, metan, azot oksit ve hidroflorokarbonlar gibi diğer sera gazları da değerlendirmeye dahil edilecek. Pilot proje, çelik üretimin merkezi olarak değerlendirilen Hebei ve petrol arıtma merkezi Shandong dahil olmak üzere yedi bölgede gerçekleştirilecek.

Bu bölgeler, 2021 yılı sonuna kadar yeni projelerde karbon emisyonlarını doğrulamak için bir metodoloji geliştirecekler. Pilot projeye katılan şehirler Haziran 2022'den önce ise, karbon emisyonu seviyeleri ve karbon azaltma potansiyelleri hakkında net bir tablo sunmak zorundalar.