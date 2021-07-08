AB’nin plastik yasaklarına hem çevrecilerden, hem üreticilerden tepki

Avrupa Birliği’nde plastik atığı azaltmaya yönelik yeni önlemler, çevreciler tarafından yetersiz bulundu. İmalat sektörü ise yeni önlemlerin blok genelinde farklı standartların benimsenmesine yol açabileceğinden endişe ediyor.

AB, kirliliği azaltmak amacıyla pipet, tabak, çatal bıçak ve pamuklu çubuklar da dahil olmak üzere tek kullanımlık plastikleri yasakladı. Şişelerde ise yüzde 30 geri dönüştürülmüş plastik kullanım kuralını getirdi. Üye devletlerin tek kullanımlık plastiklerin tüketimini azaltmasını gerektiren yönerge 2019'da yürürlüğe girmişti ve üye devletlerin bunu ulusal yasaya dönüştürmek için 3 Temmuz’a kadar süreleri vardı.

Avrupa Komisyonu verilerine göre, sadece sekiz üye ülke direktifin iç hukuka aktarılması için alınan önlemler hakkında bilgi vermiş durumda. Polonya ve Bulgaristan ise henüz uygulamayı hayata geçirmedi.

Zero Waste Europe, hükümetlerin gerekli önlemleri almadığını ifade ederken, Seas At Risk isimli sivil toplum örgütünün temsilcisi Frédérique Mongodin, “Tek kullanımlık plastik, günümüzün atılan toplumunun sembolüdür ve bunların aşamalı olarak kaldırılması, plastik kirliliğiyle mücadele için açık bir ilk adımdır. Fakat tüm irade ulusal hükümetlere bırakılamaz” yorumlarını yapıyor.

Diğer yandan plastik üreticileri de yeni yasayı eleştiriyor ve farklı standartlara yol açarak pazarı bölmesinden endişe ediyor. Avrupa Komisyonu ile geçiş sürecinde yaşanacak sorunları ortadan kaldırmak amacıyla bir rehber oluşturmaya hazırlanıyor.