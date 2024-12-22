Araştırma: Yatırımcıların sürdürülebilirlik söylemleriyle eylemleri bir değil

Uluslararası danışmanlık ve vergi hizmetleri şirketi EY, Kurumsal Yatırımcı Araştırması 2024 raporunu yayımladı. Bu yıl 11. kez düzenlenen araştırmaya varlık yöneticileri, sigorta ve emeklilik fonları gibi çeşitli yatırım firmalarından 350 karar verici katıldı.

Araştırma, sürdürülebilirlik stratejilerinin yatırım kararlarında nasıl bir rol oynadığını ve bu raporları yatırım kararlarında nasıl kullandığını inceliyor. Sonuçlar, yatırımcıların çevresel, sosyal ve kurumsal yönetime (ESG) dair söylemleriyle eylemleri arasında bir uyumsuzluk olduğunu ortaya koyuyor.

Henüz yeterli düzeyde bir öncelik değil

Rapora göre; araştırmaya katılanların yüzde 88’i şirketleri için ESG’ye yönelik bilgilerden geçtiğimiz yıl daha fazla yararlandığını söylüyor. Bu sonuç, kurumsal raporlamadaki büyümeyi yansıtmasına rağmen ESG konularının karar alma süreçlerinde henüz yeterli düzeyde bir öncelik olmadığını da gösteriyor.

En büyük sorunlardan biri yeşil aklama

Araştırmaya katılan yatırımcıların yüzde 85’i, yeşil aklamanın ve yanıltıcı sürdürülebilirlik performansı beyanlarının beş yıl öncesine göre daha büyük bir sorun olduğunu belirtiyor.

Buna karşın, ankete katılan yatırımcıların yüzde 93’ü şirketlerin karbon azaltma ve sürdürülebilirlik hedeflerini başarıyla gerçekleştireceğine dair güven de duyuyor.

Hedeflere ulaşma konusunda zorluklar yaşıyorlar

Ancak araştırma, finans liderlerinin yalnızca yüzde 47’sinin kuruluşlarının sürdürülebilirlik önceliklerini ve hedeflerini zamanında yerine getireceğine inandığını gösteriyor.

Bu uyumsuzluk, şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma konusunda hala ciddi zorluklarla karşılaştığını ortaya koyuyor. Yatırımcıların bu süreçte, şirketlerden geçiş planları yayımlamalarını ve iklimle ilgili girişimlere yönelik finansal taahhütlerini açıklamalarını talep etmesi kritik bir önem taşıyor.

Finansal olmayan raporlama standartları yetersiz

Araştırma ayrıca yatırımcıların yüzde 36’sı şirketlerin finansal olmayan raporlama alanındaki ilerlemesini yeterli bulmuyor. Katılımcıların yüzde 80’i bu raporların daha net ve anlamlı olması, diğer şirket raporlarıyla karşılaştırılması ve zıtlıkları ortaya koyması gerektiğini belirtirken, yüzde 64’ü sürdürülebilirlik beyanlarının bağımsız denetime tabi tutulması gerektiğini savunuyor.

Yatırımcılar yakın geleceğe bakma konusunda daha rahat

Yatırımcıların karar alma süreçlerinde yakın geleceğe bakma konusunda daha rahat olduğu görülüyor. Katılımcıların yüzde 57’si ESG’nin kısa vadeli etkilerini değerlendirebildiklerini belirtirken, uzun vadeli etkileri ve performansını analiz edebilecek donanıma sahip olduğunu söyleyenlerin oranı yalnızca yüzde 25 olarak öne çıkıyor. Sonuçlar, yatırımcıların ESG’ye olan yaklaşımlarında hem çelişkiler hem de önemli fırsatlar olduğunu ortaya koyuyor.