“Artık rekabet akıllı ve yeşil üretimle mümkün”

Nezaket ÇETİN

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından düzenlenen Gıda ve Tarım Zirvesi, sektör temsilcilerini, iş dünyası liderlerini ve kamu yöneticilerini bir araya getirdi. Zirvede, sürdürülebilir üretimden dijital dönüşüme, su kaynaklarının verimli kullanımından gıda güvenliğine kadar birçok kritik başlık ele alındı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Artık zamanın ötesine geçmeliyiz” sözleriyle değişen küresel dengelere dikkat çekerken, Bursa’nın tarım ve gıda sektörlerindeki stratejik önemini vurguladı.

Zirveye BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, BTSO Gıda ve Paketleme Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan, Uludağ İhracatçı Birlikleri Yaş Meyve Sebze Başkanı Senih Yazgan ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Gıda ve Paketleme Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan, Türkiye’nin bereketli toprakları, iklim çeşitliliği ve üretim potansiyeliyle dünya tarımında önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi. Sayılgan, Bursa’nın güçlü sanayisi, verimli arazileri ve gelişmiş altyapısı sayesinde ülkenin gıda yönetiminde kilit bir merkez olduğunu vurguladı.

Sürdürülebilir bir gıda ekosistemi için üreticiden akademisyene, sanayiciden yerel yönetime kadar tüm paydaşların sürece katılmasının zorunlu olduğunu belirten Sayılgan, gıda israfının önlenmesi ve su ile diğer doğal kaynakların verimli kullanımı gerektiğini ifade etti. Dijital uygulamalar ve teknolojik yatırımların verimliliği artıracağını dile getiren Sayılgan, sosyal medyada yayılan yanlış bilgilerin tüketici güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çekti. Doğru ve şeffaf bilginin, sektörün itibarı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Zamanın ötesine geçilmeli

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, dünyanın insanlık tarihinin belki de en büyük dönüşüm sürecini yaşadığını belirterek, “Bir zamanlar rekabeti üretim gücümüz üzerinden tanımlıyorduk. Ancak bugün rekabeti anlamlı kılan; daha akıllı, daha yeşil ve daha sürdürülebilir bir üretim anlayışıdı” dedi. Enerji kaynaklarından tedarik zincirlerine, ticari alışkanlıklardan tüketici davranışlarına kadar her şeyin yeniden şekillendiğini ifade eden Burkay, şirketlerin değerinin artık yalnızca sahip oldukları toprak, fabrika veya binalarla değil; bilgi üretme kapasitesi, yenilik oluşturma yeteneği ve değişimi öngörebilme gücü ile belirlendiğini söyledi.

İstikameti belirleyenlerin kazandığı çağdayız

Burkay, karbon nötr üretim, yapay zekâ destekli karar mekanizmaları ve sürdürülebilir gıda sistemlerinin küresel düzenin temelini oluşturduğunu vurguladı. “Bu nedenle zamanla yarışmak yeterli değil; zamanın ötesine geçmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Bursa Business konseptiyle iş dünyasının kendini yenilediğini belirten Burkay, enerjiden çevreye, girişimcilikten yapay zekâya kadar uzanan zirvelerle köklü bir zihniyet dönüşümünün başladığını söyledi.

800 milyon insan düzenli gıdaya ulaşamıyor

İklim krizinin etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiğini dile getiren BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Jeopolitik riskler ve küresel ticaret akışları yeniden şekilleniyor. Bu tablo, gıda ve tarımın artık yalnızca bir üretim konusu olmadığını; güvenlik, sağlık ve diplomasiyle doğrudan ilişkili stratejik bir alan haline geldiğini gösteriyor” dedi. Burkay, dünya genelinde yaklaşık 800 milyon insanın düzenli gıdaya erişemediğini, buna karşın küresel gıda talebinin yalnızca yüzde 1,5 arttığını belirtti.

“Sanayi ve tarım birbirini tamamlayan zenginliklerdir”

Sanayi ile tarımı asla birbirine rakip olarak görmediklerini belirten getiren BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Tam tersine, birbirini tamamlayan iki zenginlik olarak değerlendiriyoruz” dedi. ABD, Almanya ve Çin gibi sanayide küresel üretim merkezleri olan ülkelerin aynı zamanda tarımda da yüksek verimlilik sağladığını vurgulayan Burkay, bu başarının ileri teknoloji, planlama ve etkin kaynak yönetiminin tarıma entegre edilmesiyle mümkün olduğunu belirtti.