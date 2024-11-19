Atığı azaltacak verimliliği artıracak
Moda dünyasında yenilikçi çözümler sunma hedefiyle kurulan WINGCOTT, yerel yeteneklere dokunacak. Sürdürülebilir tekstil olma hedefiyle kurulan şirket, atığı azaltırken, verimliliği artırmayı hedefliyor.
Meryem KARADAĞ
Çevresel sürdürülebilirlik ve atık yönetimi konularında farkındalık yaratmak ve moda dünyasında yenilikçi çözümler sunmayı amaçladıklarını belirten WINGCOTT markasının kurucusu Melike Akbulut, “Sürdürülebilir tekstil alanında üretilen ürünler, doğal kaynaklarımızı korurken, atıkları azaltmayı, enerji verimliliğini artırmayı hedefliyor” dedi.
Bu yıl faaliyet göstermeye başlayan WINGCOTT, yüksek kaliteli kumaşları özel tasarımlarla bir araya getirerek hem günlük hem de gece şıklığı sunuyor. Uzun yıllar kullanım ömrünü ön planda tutarak, müşterilerine yıllar boyunca tanıklık edecek ürünler tasarlamak en büyük amacı.
Yerel yeteneklere destek olacağız
WINGCOTT, aynı zamanda iki yönlü bir tekstil girişimi olarak hem kadın giyim markası hem de moda tasarımcılarına yönelik bir platform sunuyor. Şirketin kurucusu Melike Akbulut, “Biz, moda tasarım öğrencilerine tasarımlarını güvenle yükleyebilecekleri bir alan sağlıyor, bu tasarımları işin ehli uzmanlar tarafından değerlendirip satışa sunma imkanı tanıyoruz.
Ülkemizdeki yeteneklerin markalaşma yolunda attıkları ilk adımlara öncülük etmeyi hedeflerken, global markalar oluşturma amacıyla üretimden nihai tüketiciye kadar tüm operasyonları titizlikle yürütüyoruz. WING, İngilizcede 'kanat' anlamına gelir; biz de yetenekli tasarımcılarımızı kanatlarımız olarak görüyoruz. COTT ise Çukurova’nın eşsiz kalitedeki pamuk tarlalarından elde edilen yüksek kaliteli ve doğal kumaşları kullanmaya özen gösterdiğimiz için pamuk kelimesinin İngilizce kısaltmasıdır” dedi.
Sürdürülebilir tekstilin, çevreye ve topluma duyulan sorumluluğu yansıtan bir yaklaşım olduğunu söyleyen Akbulut, “Organik pamuk ve geri dönüştürülmüş malzemeler gibi çevreye dost malzemeler kullanmak, doğayı korumak adına önemli bir adım. Aynı zamanda, üretim süreçlerinde su ve enerji kullanımını minimize etmek ve kimyasalları azaltmak, çevresel etkileri azaltmada büyük rol oynuyor. Çalışanların haklarına saygı gösterilmesi ve adil ücret politikalarının benimsenmesi de, bu sürecin sosyal boyutunu güçlendiriyor” diye konuştu.
Giysileri dönüştürmek için programlar geliştiriliyor
Son yıllarda moda akımlarının, hızlı tüketim ve sosyal medyanın da etkisiyle değişim gösterdiğin vurgulayan Melike Akbulut, “Bu durum, ürün kalitelerinde bir düşüşe ve dolayısıyla ürün ömürlerinin kısalmasına yol açarak, tüketim döngüsünü hızlandırıyor.
Ancak, dikkat çekici bir dönüşüm de gözlemliyoruz. Müşteriler artık organik ve doğal içeriklere yöneliyor ve ürünlerin içerikleri konusunda daha bilinçli hale geliyor. Moda, sürekli birbirini takip eden akımların döngüsü içinde evriliyor, ancak bu akımlara ayak uydurmak hem üreticiler hem de tüketiciler için maliyetli olabiliyor.
Bu noktada, yüksek kaliteli ve uzun ömürlü ürünlerin önemi ortaya çıkıyor. Bir ürünün kısa ömürlü olmasındansa, kaliteli bir adet almak, hem enerji kullanımını azaltır hem de israfın önüne geçer” dedi. Sürdürülebilir moda anlayışını benimseyenlerin artık tek kullanımlık ürünlerden ziyade, uzun süre kullanabilecekleri, kaliteli ve çevre dostu seçenekleri tercih ettiklerini söyleyen Akbulut, “Böylece, hem modanın keyfini çıkarmış oluyorlar hem de daha sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlıyorlar. Bu süreçte, üreticilerin de kaliteli, sürdürülebilir ve etik üretim yöntemlerine yönelmesi büyük önem taşıyor” diye konuştu.
Geri dönüştürülmüş malzeme kullanılıyor
Tekstilde sürdürülebilirlik üzerine çalışmalarının olduğunu dile getiren WINGCOTT kurucusu Melike Akbulut, ürünlerini tasarlarken organik pamuk ve geri dönüştürülmüş malzemeleri kullanmaya özen gösterdiklerini söyledi. Akbulut, “Bu sayede, hem doğaya zarar vermemiş oluyoruz hem de daha çevre dostu ürünler sunuyoruz. Müşterilerimizi eski kıyafetlerini geri vermeye teşvik ediyoruz, böylece bu giysilerin yeniden değerlendirilmesine yardımcı oluyoruz. Ayrıca, ürünlerimizi tasarlarken geri dönüşümü kolaylaştıracak şekilde düşünmeye çalışıyoruz. Parçaların kolayca ayrılabilmesi, dönüşüm sürecini daha basit hale getiriyor. Tüketicilerimizi geri dönüşüm ve sürdürülebilir moda hakkında bilgilendirmek için de çeşitli kampanyalar düzenliyoruz” dedi.
“Eğitim ve farkındalık kampanyaları düzenlenmeli”
Tekstilde geri dönüşümü sağlamak için birkaç temel adım izlemek gerektiğini vurgulayan Melike Akbulut, “Öncelikle, polyester veya organik pamuk gibi malzemeler kullanarak, ürünlerin ömrü sona erdiğinde geri dönüşüm sürecini basit hale getirebiliriz. Markaların kendi geri dönüşüm kutuları sağlaması ya da yerel topluluklarla iş birliği yapması, bu süreci kolaylaştırabilir. Eski giysileri toplamak ve ayrıştırmak için uygun altyapının sağlanması da kritik. Tüketicilerin geri dönüşümün önemini anlamaları için eğitim ve farkındalık kampanyaları düzenlemek de önemli. Bu şekilde, toplumda daha bilinçli bir tüketim kültürü oluşturabiliriz” diye vurguladı.