Atık piller fidana fidanlar ormana dönüşecek

Emre ERGÜL

VARTA Pilleri, TEMA Vakfı’nın işbirliğinde Gaziantep’te bir hatıra ormanı kurdu. Sürdürülebilirlik kapsamında faaliyetlerini genişleten şirketin hatıra ormanı projesinin arkasında geçtiğimiz dönem başlatılan “Atık Piller Fidana Dönüşüyor” kampanyası bulunuyor.

Türkiye’nin dört bir yanında, süpermarketler aracılığı ile atık pilleri toplayan VARTA, atık pillerini toplama noktalarına getiren tüketiciler adına TEMA Vakfı’na fidan bağışında bulundu. Şirket yetkililerinden elde edilen bilgiye göre, 5 ton atık pil toplama hedefine kısa sürede ulaşıldı ve Gaziantep’te hatıra ormanı projesi de hayata geçirildi.

Farkındalık çok önemli

VARTA Pilleri Türkiye Genel Müdürü Kerem Acar, atık pillerin toplanması konusunda şu bilgiyi verdi: ‘’Avrupa ülkelerinde atık pillerin toplanma oranı yüzde 50’lerin üzerine kadar ulaştı.

Bu oran ülkemizde yüzde 5 seviyelerinde. Biz ülkemizde üzerimize düşeni yapmayı görev biliyoruz. Farkındalığın küçük yaşlarda edinilmesi gerektiğine inanıyoruz. Çocuklarımıza bu konunun önemini anlatmak için anlaşılır ve ilgi çekici içerikler üretiyoruz. Onlara okullara giderek eğitimler veriyoruz. TEMA Vakfı ile sıkı dirsek temasında bulunarak, sürekli olarak fidan bağışında bulunuyor ve ormanların büyümesine katkıda bulunuyoruz.

Son olarak Gaziantep Islahiye’de, TEMA Vakfı ile işbirliklerimizin sonucunda VARTA Hatıra Ormanı oluşturduk.” “VARTA, 135 yılı aşan tecrübesi ile tüketicilerin her türlü enerji ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor. Bunu yaparken doğaya zarar vermeden, çevreyi koruyarak faaliyetlerini sürdürmeye özen gösteriyor. Amacımız, mümkün olduğu kadar çok, kaynak azaltmak ve yeniden kullanmayı teşvik etmek, geri dönüşümü desteklemek.”

Doğru pil kullanımı için okulda eğitim veriliyor

VARTA, doğru pil kullanımı ve özellikle atık pillerin toplanması hakkında okullarda eğitim programları düzenleyerek, 2023 yılının son çeyreğinde çevre konusunda önemli bir çalışmaya imza attı.

Atık pillerin toplanma oranını artırmaya yönelik bir film hazırlayan VARTA Pilleri Türkiye, hazırladığı filmle her yaş gurubuna yönelik net bir mesaj verdi: VARTA’ nın filmi ‘’Daha yaşanabilir bir dünya için harekete geçmemiz gerektiğini, ülkemizde atık pillerin sadece %5’inin geri dönüştürüldüğünü, her bir pilin, gözlükten sulama kabına, çalar saatten bisiklete kadar pek çok günlük eşyaya dönüştürülebileceğini’’ anlattı.

2017 yılından bu yana üretim çalışmalarında sürdürülebilirlik yaklaşımını devam ettiren VARTA, 2021 yılında karton ambalaj kullanımına geçerek çevreci tavrını ortaya koydu. Ambalajlarını yüzde 100 geri dönüştürülebilir malzemeden üreten Varta, yenilenen ambalajları sayesinde, 2022 yılında 3 bin ton plastik tasarrufu sağladı. VARTA aynı zamanda sera gazı emisyonlarını yüzde 62 oranında azaltarak, ISO 14064 uyarınca doğrulanmış toplam sera gazı emisyonlarını kamuya açıklayan ilk lider pil üreticisi oldu. VARTA’nın 5 üretim tesisinin tamamı, ISO 14001 çevre yönetim standardına göre sertifikalandırdı.