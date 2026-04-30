Ayvalık mercanları alarm veriyor

Dünya genelinde okyanus­lar ve denizler, küresel ekonomiye yıllık yaklaşık 3 trilyon dolarlık bir değer katıyor. Ancak bu devasa ekonomik mo­torun dişlileri olan deniz ekosis­temleri, tarihin en büyük baskısıy­la karşı karşıya. Birleşmiş Millet­ler verilerine göre, küresel mercan resiflerinin yüzde 50’si şimdiden kaybedilmiş durumda ve mevcut trend devam ederse 2050 yılına kadar bu oran yüzde 90’a çıkabilir. Bu karanlık tablo içerisinde Tür­kiye, özellikle Kuzey Ege suların­da, ‘Akdeniz’in Yağmur Ormanla­rı” olarak adlandırılan çok özel bir yapıya ev sahipliği yapıyor: Korali­jen habitatlar.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Nur Eda Topçu Eryalçın ve eki­binin Ayvalık Adaları Tabiat Par­kı’nda yürüttüğü kapsamlı çalış­ma, yerel bir doğa olayından ziya­de, ulusal ölçekte bir doğal varlık yönetimi krizini işaret ediyor. 2 yıl boyunca 9 farklı noktada yapılan 30-42 metre derinlikteki dalışlar, 82 türün bu bölgede yaşam müca­delesi verdiğini kanıtlarken, aynı zamanda insan kaynaklı tahriba­tın “koruma alanı” sınırlarını din­lemediğini belgeliyor.

Karbon yutağı ve tür koruyucu

Ayvalık’ı dünya denizcilik li­teratüründe özel kılan en önemli unsur, Doğu Akdeniz’de eşine az rastlanan yoğunluktaki Gorgon mercan toplulukları. Bu canlılar, sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor; fiziksel yapılarıyla di­ğer türler için koruyucu bir şem­siye görevi görerek biyoçeşitliliği yüzde 30’lara varan oranlarda ar­tırıyor. Ekonomik açıdan bakıldı­ğında ise bu bölgeler, balık stokla­rının sürdürülebilirliği için kritik birer ‘kreş’ alanı. Ancak araştırma sonuçları, bu hassas dengenin ba­lıkçılık, çapa atma ve kontrolsüz dalış turizmiyle sarsıldığını gös­teriyor. Bazı bölgelerdeki tortu (sediment) oranının sağlıklı sevi­yelerin üzerine çıkması, mercan­ların nefes almasını ve beslenme­sini imkansız hale getiriyor.

Haberin en çarpıcı noktası ise ‘yönetimsel asimetri.’ Ayvalık’ın karasal alanlarında yapılaşma sı­nırları ve sıkı koruma önlemleri sayesinde doğa kendini koruyabi­lirken, suyun altında durum tam tersi. Denizel alanlarda net bir yö­netim planının uygulanmama­sı, kâğıt üzerindeki ‘Tabiat Parkı’ statüsünün su altında karşılık bu­lamamasına neden oluyor. İklim değişikliğiyle artan deniz suyu sı­caklıkları, kirlilikle birleştiğinde koralijen yapıların kireçlenme­sini ve ekosistemin çökmesini hızlandırıyor. Oysa ki bu yapılar, tıpkı ormanlar gibi devasa birer karbon yutağı. Mavi karbonun ko­runması, Türkiye’nin Yeşil Muta­bakat ve emisyon hedefleri için de hayati önem taşıyor.

Yerel balıkçılık gelirleri yüzde 40 düşebilir

Denizel koruma alanlarının (DKA) etkin yönetimi, her 1 dolar­lık yatırım karşılığında balıkçılık ve turizm gelirleri aracılığıyla eko­nomiye en az 3 dolarlık geri dönüş sağlıyor. Ayvalık’taki habitat kay­bı, uzun vadede yerel balıkçılık ge­lirlerinin yüzde 40 oranında düş­mesi riskini barındırıyor.