Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan'dan yeşil enerji adımı

COP29 konferansı kapsamında, 'Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Yeşil Enerjinin Geliştirilmesi ve İletimi Alanında Stratejik Ortaklığa İlişkin Mutabakat Zaptı'na imza atıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, X hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, üç ülkenin üreteceği yeşil enerjinin Hazar Denizi boyunca iletileceğini ve projenin Karadeniz enerji kablosuna bağlanacağını bildirdi.

Aliyev, Tokayev ve Mirziyoyev, daha sonra Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman'la dörtlü görüşme yaptı. Görüşme kapsamında dört ülkenin enerji bakanlıkları arasında 'Yeşil Enerjinin Geliştirilmesi ve İletimi Alanında İşbirliği İcra Programı' imzalandı.