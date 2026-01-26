Barajlar yüzde 30 eridi, ova her yıl çöküyor
Kuraklık ve iklim krizi Bursa’da su alarmını büyütüyor. Barajlardaki su yüzde 30 azalırken, Bursa Ovası her yıl 6 santim çöküyor. Uzmanlar, artan sıcaklıklar ve azalan yağışlar karşısında sürdürülebilir ve planlı su yönetiminin artık zorunluluk olduğuna dikkat çekiyor.
Nezaket ÇETİN - BURSA
Dünyada ve Türkiye’de etkisini her geçen yıl daha fazla hissettiren kuraklık ve iklim krizi, su kaynakları üzerindeki baskıyı kritik seviyelere taşıdı. Küresel ölçekte yağış rejimlerinin bozulması, artan sıcaklıklar ve hızla azalan tatlı su rezervleri, su güvenliğini yalnızca çevresel bir sorun olmaktan çıkararak ekonomik ve toplumsal bir risk alanına dönüştürdü. Bu küresel tablo içinde Bursa Belediyeler Birliği’nin; İklim Değişikliği Başkanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ), Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ) ve Bursa Mimar Mühendisler Grubu iş birliğinde düzenlediği ‘Bursa Sürdürülebilir Su Yönetimi Çalıştayı 2026’da, şehirlerin geleceğini belirleyecek sürdürülebilir su politikaları ele alındı.
“Su miktarı yüzde 30 azaldı”
Çalıştayda konuşan Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Birleşmiş Milletler’in son raporuna dikkat çekerek, tatlı su kaynaklarının yenilenme sınırlarının aşıldığını ve insanlığın “küresel su ihtilafı” olarak tanımlanan geri dönülmez bir sürece girdiğini söyledi. Bozbey, raporda Türkiye’nin özellikle iç havzalarda ve Konya Ovası başta olmak üzere birçok bölgede yüksek risk taşıdığına dikkat çekildiğini kaydetti..
Bursa özelinde de ciddi bir tabloyla karşı karşıya olunduğunu vurgulayan Bozbey, 2024 Ekim ile 2025 Ekim arasındaki bir yıllık dönemde kentteki barajlardaki su miktarının yaklaşık yüzde 30 azaldığını söyledi. Doğancı ve Nilüfer barajlarında doluluk oranlarının kritik seviyelere kadar gerilediğini ifade eden Bozbey, son 20 yılda Bursa’da yağış rejiminde kalıcı bir artış eğilimi gözlenmediğini, 2026 yılı için yapılan bilimsel öngörülerde ise sıcaklıkların 2025’e kıyasla 1,5 dereceye kadar daha artmasının beklendiğini aktardı.
Yeraltı sularının da alarm verdiğini belirten Bozbey, bilimsel çalışmalara göre Bursa Ovası’nın her yıl ortalama 6 santimetre çöktüğünü, bunun temel nedeninin yeraltı su seviyelerinin aşırı düşmesi olduğunu söyledi. Yeraltı suyunun çekilmesiyle gözenek yapısının boşaldığını ve bunun uzun vadede ciddi çökme riskleri doğurduğunu ifade eden Bozbey, kaçak kuyuların ve kontrolsüz yeraltı suyu kullanımının hâlâ önemli bir tehdit oluşturduğunu dile getirdi. Çınarcık Barajı’nın Bursa için hayati bir güvence olduğuna dikkat çeken Bozbey, barajın yapılmamış olması halinde bugün çok daha ağır bir tabloyla karşı karşıya kalınacağını söyledi. Özellikle Çınarcık Havzası’nda madencilik faaliyetlerine karşı net bir tutum sergileyen Bozbey, her açılan maden ocağının su kaynaklarını kirlettiğini belirterek, bu havzalarda maden arama ve işletme ruhsatlarının iptal edilmesinin Bursa’nın su geleceği açısından zorunlu olduğunu ifade etti.
Su kaynakları üzerindeki baskı arttı
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise, suyun artık sınırsız bir kaynak olarak görülemeyeceğini vurgulayarak, şehirlerin geleceğinin akıllı ve sürdürülebilir su yönetimine bağlı olduğunu söyledi. Son yıllarda yaşanan kuraklık, iklim krizi, artan nüfus, sanayileşme ve göçün su kaynakları üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çeken Yılmaz, birçok şehirde yaşanan su kesintilerinin plansızlığın sonucu olduğunu ifade etti. Yılmaz, şehirlerde yaşanan su sorunlarının yalnızca yağış eksikliğiyle açıklanamayacağını belirterek, asıl problemin planlama eksikliği, altyapının zamanında yenilenememesi ve kaynakların doğru yönetilememesi olduğunu söyledi.
Su kaynaklarımızın yüzde 25’i azalacak
İklim değişikliği nedeniyle 2050 yılına kadar Türkiye’nin su kaynaklarının %25 azalmasının, buna karşılık artan nüfus nedeniyle su talebinin %50 artmasının öngörüldüğünü dile getiren Yılmaz, bu yıl ortalama yağış miktarının %40’ın üzerinde azaldığını aktardı. 2021 yılında kişi başı yıllık 1.230 metreküp olan kullanılabilir su miktarının, 2030 yılında daha da gerilemesinin beklendiğini belirtti.
Yıllık 45 milyon metreküp su temin ediliyor
Belediyeciliğin sorumluluktan kaçmak değil, zorlukları aşacak projeleri kararlılıkla hayata geçirmek olduğunu vurgulayan Oktay Yılmaz, Bursa’nın sanayisi ve tarımıyla Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu kaydetti. Bursa’da 3,5 milyon kişinin yaşadığını hatırlatan Yılmaz, Devlet Su İşleri tarafından yürütülen projeler sayesinde Uludağ kaynakları, yer altı suları, Nilüfer ve Doğancı Barajları ile şehre yıllık yaklaşık 45 milyon metreküp su temin edildiğini söyledi.