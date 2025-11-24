Bilim tohumları köylerde filizleniyor
Bayer Türkiye ve KODA iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Köyde Meraklı Sınıflar’ projesi, kırsal bölgelerde bilim okuryazarlığını artırarak sürdürülebilir bir eğitim modeli sunuyor. İlk yılında 1.000’i aşkın öğretmene ve dolaylı olarak 17 bin çocuğa ulaşan proje, köylerde bilime karşı kalıcı ve kapsayıcı bir merak kültürü oluşturmayı hedefliyor.
Bilim okuryazarlığını kırsal bölgelerde sürdürülebilir şekilde artırmayı hedefleyen ‘Köyde Meraklı Sınıflar’ projesi, ilk yılında ortaya koyduğu etkiyle Türkiye’nin eğitim alanındaki en kapsamlı saha girişimlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Bayer Türkiye ve Köy Okulları Değişim Ağı (KODA) iş birliğiyle hayata geçirilen proje, hem öğretmenleri güçlendiren uzun soluklu modeli hem de köylerdeki çocukların bilime erişimini artıran yaklaşımıyla dikkat çekiyor.
Projeye ilişkin konuşan Bayer Türkiye Kurumsal İletişim Sosyal Sorumluluk Projeleri Lideri Elif Ateş, bilimin toplumla buluşturulmasının şirketin temel öncelikleri arasında olduğunun altını çizerek, “Başarımızı bilime, eğitime ve öğrenmeye duyduğumuz inanca borçluyuz. Bu nedenle çocukların bilime merak duymasını sağlayan projelere destek vermeyi sürdürüyoruz” dedi.
Bu anlayışla geliştirilen ‘Köyde Meraklı Sınıflar’ projesi, köy okullarında birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenleri merkeze alarak yeni bir model sunuyor. KODA’nın pedagogik uzmanlığıyla hazırlanan ‘Köyde Meraklı Sınıflar için Öğretmen Uygulama Rehberi’ sınıf içi etkinliklerin kısıtlı imkânlarla da uygulanabilmesini sağlayan pratik ve kolay erişilebilir içeriklerden oluşuyor. Rehberdeki 12 modül, 5E Öğrenme Modeli’ne dayanarak öğrencilerin merak, gözlem, keşif, bilimsel akıl yürütme ve sosyal-duygusal gelişimlerini eş zamanlı destekliyor.
Rehber, 110 bin görüntülenme aldı
Proje ilk yılında sahada güçlü bir karşılık buldu. KODA’nın doğrudan ulaşımıyla 100’ü deprem bölgesinde olmak üzere 1.000’i aşkın öğretmen ve öğretmen adayı rehbere birebir erişti; sosyal medya üzerinden rehber 110 bin görüntülenme alarak bin 250 kez indirildi. Böylece proje, çarpan etkisiyle 17 bin çocuğa ulaştı. Öğretmenlerden gelen geri bildirimler projenin başarısını pekiştirdi: Öğretmenlerin tamamı rehberi meslektaşlarına tavsiye edeceğini, içerikleri kendi sınıflarına mutlaka entegre edeceğini belirtti.
Bayer ve KODA, 2026 yılı boyunca rehberi destekleyen yedi videonun yayımlanması, yer temelli eğitim yaklaşımını güçlendirecek dört yeni içeriğin hazırlanması ve tüm paydaşların katılımıyla bir forum düzenlenmesi gibi yeni adımlarla projeyi büyütmeye devam edeceğini duyurdu. ‘Köyde Meraklı Sınıflar’, köylerde yaşayan çocukların kendi çevreleriyle bilimsel bir bağ kurmasını sağlayarak, sürdürülebilir bir merak kültürü inşa etmeyi ve bilimin herkes için erişilebilir olduğu bir gelecek yaratmayı hedefliyor.
“Bazen ben öğretiyorum bazen öğrencilerim”
Projeden fayda sağlayan öğretmenlerden biri olan Mardin Konaklı İlkokulu Müdür Yetkili Sınıf Öğretmeni Beşire Çabukoğlu, “Köy okulunda öğretmen olmanın en büyük avantajı, çocuklarla aramda kurabildiğim arkadaşlık bağı. Bazen ben öğreten oluyorum, bazen de onlar. Mesela ben ilk sobayı yakmayı denediğimde başaramadım ve suratım düştü, üzülmüştüm. Beni gözlemleyen bir öğrencim “Hiç üzülmeyin öğretmenim, yakarız” diyerek bana soba yakmayı öğretmişti. Zor koşullarda öğrencimden destek almak bana çok iyi gelmişti ve gelmeye de devam ediyor. Köyde Meraklı Sınıflar projesi sayesinde bilimden de güç alarak, birlikte öğrenme fırsatı elde ediyoruz” diye konuştu.
Öğrencilerin fen bilimlerine ilgisi arttı
KODA’nın Bursa Orhaneli’ndeki uygulama merkezinde gerçekleştirilen altı haftalık pilot çalışmada öğrencilerin fen bilimlerine ilgisinin arttığı, sınıf içi iletişimin güçlendiği ve özgüven gelişiminin belirginleştiği görüldü. Bu deneyimler doğrultusunda rehber içerikleri daha da zenginleştirildi. Elif Ateş, projeyi sadece bugün için değil, geleceğe yapılan bir yatırım olarak gördüklerini belirterek, “Bir öğretmenin her yıl yeni öğrencilere ulaşmasıyla etkinin yıllar boyunca katlanarak devam edeceğine inanıyoruz. Bu projeyle çocukların bilime adım attıkları yolculukta yanlarında olmaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.