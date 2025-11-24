Bilim tohumları köylerde filizleniyor

Başak Nur GÖKÇAM/MARDİN

Bilim okuryazarlığını kırsal bölgelerde sür­dürülebilir şekilde artırmayı hedefleyen ‘Köy­de Meraklı Sınıflar’ proje­si, ilk yılında ortaya koydu­ğu etkiyle Türkiye’nin eğitim alanındaki en kapsamlı sa­ha girişimlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Bayer Tür­kiye ve Köy Okulları Değişim Ağı (KODA) iş birliğiyle ha­yata geçirilen proje, hem öğ­retmenleri güçlendiren uzun soluklu modeli hem de köy­lerdeki çocukların bilime eri­şimini artıran yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

Projeye ilişkin konuşan Ba­yer Türkiye Kurumsal İleti­şim Sosyal Sorumluluk Pro­jeleri Lideri Elif Ateş, bilimin toplumla buluşturulması­nın şirketin temel öncelikle­ri arasında olduğunun altını çizerek, “Başarımızı bilime, eğitime ve öğrenmeye duy­duğumuz inanca borçluyuz. Bu nedenle çocukların bilime merak duymasını sağlayan projelere destek vermeyi sür­dürüyoruz” dedi.

Bu anlayışla geliştirilen ‘Köyde Meraklı Sınıflar’ pro­jesi, köy okullarında birleşti­rilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenleri merkeze alarak yeni bir model sunuyor. KO­DA’nın pedagogik uzmanlı­ğıyla hazırlanan ‘Köyde Me­raklı Sınıflar için Öğretmen Uygulama Rehberi’ sınıf içi etkinliklerin kısıtlı imkânlar­la da uygulanabilmesini sağ­layan pratik ve kolay erişile­bilir içeriklerden oluşuyor. Rehberdeki 12 modül, 5E Öğ­renme Modeli’ne dayanarak öğrencilerin merak, gözlem, keşif, bilimsel akıl yürütme ve sosyal-duygusal gelişimlerini eş zamanlı destekliyor.

Rehber, 110 bin görüntülenme aldı

Proje ilk yılında sahada güçlü bir karşılık buldu. KO­DA’nın doğrudan ulaşımıyla 100’ü deprem bölgesinde ol­mak üzere 1.000’i aşkın öğ­retmen ve öğretmen adayı rehbere birebir erişti; sosyal medya üzerinden rehber 110 bin görüntülenme alarak bin 250 kez indirildi. Böylece pro­je, çarpan etkisiyle 17 bin ço­cuğa ulaştı. Öğretmenlerden gelen geri bildirimler proje­nin başarısını pekiştirdi: Öğ­retmenlerin tamamı rehberi meslektaşlarına tavsiye ede­ceğini, içerikleri kendi sınıf­larına mutlaka entegre edece­ğini belirtti.

Bayer ve KODA, 2026 yılı boyunca rehberi destekleyen yedi videonun yayımlanma­sı, yer temelli eğitim yaklaşı­mını güçlendirecek dört ye­ni içeriğin hazırlanması ve tüm paydaşların katılımıyla bir forum düzenlenmesi gi­bi yeni adımlarla projeyi bü­yütmeye devam edeceğini duyurdu. ‘Köyde Meraklı Sı­nıflar’, köylerde yaşayan ço­cukların kendi çevreleriy­le bilimsel bir bağ kurmasını sağlayarak, sürdürülebilir bir merak kültürü inşa etmeyi ve bilimin herkes için erişilebi­lir olduğu bir gelecek yarat­mayı hedefliyor.

“Bazen ben öğretiyorum bazen öğrencilerim”

Projeden fayda sağlayan öğretmenlerden biri olan Mardin Konaklı İlkokulu Müdür Yetkili Sınıf Öğretmeni Beşire Çabukoğlu, “Köy okulunda öğretmen olmanın en büyük avantajı, çocuklarla aramda kurabildiğim arkadaşlık bağı. Bazen ben öğreten oluyorum, bazen de onlar. Mesela ben ilk sobayı yakmayı denediğimde başaramadım ve suratım düştü, üzülmüştüm. Beni gözlemleyen bir öğrencim “Hiç üzülmeyin öğretmenim, yakarız” diyerek bana soba yakmayı öğretmişti. Zor koşullarda öğrencimden destek almak bana çok iyi gelmişti ve gelmeye de devam ediyor. Köyde Meraklı Sınıflar projesi sayesinde bilimden de güç alarak, birlikte öğrenme fırsatı elde ediyoruz” diye konuştu.

Öğrencilerin fen bilimlerine ilgisi arttı

KODA’nın Bursa Orhaneli’ndeki uygulama merkezinde gerçekleştirilen altı haftalık pilot çalışmada öğrencilerin fen bilimlerine ilgisinin arttığı, sınıf içi iletişimin güçlendiği ve özgüven gelişiminin belirginleştiği görüldü. Bu deneyimler doğrultusunda rehber içerikleri daha da zenginleştirildi. Elif Ateş, projeyi sadece bugün için değil, geleceğe yapılan bir yatırım olarak gördüklerini belirterek, “Bir öğretmenin her yıl yeni öğrencilere ulaşmasıyla etkinin yıllar boyunca katlanarak devam edeceğine inanıyoruz. Bu projeyle çocukların bilime adım attıkları yolculukta yanlarında olmaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.