Bir burs, bin gelecek

Başak Nur GÖKÇAM

basaknur.gokcam@dunya.com

Dünya genelinde sürdü­rülebilir kalkınma he­deflerinin merkezinde yer alan nitelikli eğitim ve top­lumsal cinsiyet eşitliği, eko­nomik büyümenin de en temel yakıtını oluşturuyor. Yapılan küresel araştırmalar, kadınla­rın iş gücüne katılım oranın­daki yüzde 1’lik artışın, gayri safi yurtiçi hasılayı (GSYİH) doğrudan pozitif etkilediği­ni ortaya koyuyor. Sürdürüle­bilir bir gelecek inşa etmenin yolu, kaynakları verimli kul­lanmanın yanı sıra insan kay­nağını, özellikle de eğitim sü­reçlerinin dışında kalma ris­ki taşıyan kız çocuklarını sisteme entegre etmekten ge­çiyor. Türkiye’de bu alandaki makroekonomik ve toplumsal açığı kapatmak amacıyla çey­rek asra yakın bir süredir ke­sintisiz devam eden kurumsal bir sosyal fayda hamlesi, sade­ce bireysel hayatları değil, ül­kenin nitelikli iş gücü yapısını da kökten değiştiriyor.

Ekonomik kalkınmanın ve toplumsal dönüşümün ancak eğitimde fırsat eşitliğiyle sağ­lanabileceği inancıyla 2004 yılında Mercedes-Benz Türk ile Çağdaş Yaşamı Destekle­me Derneği (ÇYDD) iş birli­ğiyle başlatılan ‘Her Kızımız Bir Yıldız’ programı, geçtiği­miz günlerde tam 22'nci yılını kutladı. Bu uzun soluklu prog­ram, geride kalan yıllar içinde Türkiye'nin 63 farklı iline ya­yılarak adeta ulusal bir sefer­berliğe dönüştü.

Bugüne kadar 7 binden fazla kız öğrenciye doğru­dan ulaşan proje kapsamın­da, toplamda 20 binden fazla burs imkanı sağlanarak eği­timde sürekliliğin korunma­sı desteklendi. Program, bur­siyerlere sadece finansal kat­kı sunmakla kalmadı. Kişisel ve mesleki gelişim program­ları, mentorluk destekleri ve kültürel etkinlikler aracılığıy­la genç kadınların hayata çok daha donanımlı, ayakları ye­re basan bireyler olarak katıl­masına öncülük etti ve etmeye devam edecek.

Her yıl 1000 öğrenciye burs desteği

Sürdürülebilir kalkınma­nın istihdam bacağında en çok ihtiyaç duyulan mühendis­lik, tıp ve eğitim gibi alanlar, bu programın da odağında yer alıyor. Her yıl 750 lise ve yak­laşık 250 üniversite öğren­cisi olmak üzere düzenli ola­rak 1.000 kız öğrenciye burs desteği sağlayan yapı, gelece­ğin meslek profesyonelleri­ni yetiştiriyor. Güncel verile­re bakıldığında, programdan yararlanan üniversite öğren­cilerinin yüzde 20’si mühen­dislik, yüzde 14’ü tıp ve yüz­de 11’i öğretmenlik gibi kritik alanlarda akademik eğitimle­rine devam ediyor. Bu dağılım, projenin sadece bir sosyal yar­dım faaliyeti olmadığını, aynı zamanda ülkenin stratejik iş gücü planlamasına doğrudan katkı sağlayan ekonomik bir kaldıraç olduğunu kanıtlıyor.

Programın 22'nci yıl dö­nümü vesilesiyle düzenle­nen etkinlikte konuşan Mer­cedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, sürdürü­lebilirliğin insani boyutuna dikkat çekti. Temmuz ayı so­nu itibarıyla emekliliğe ayrı­lacak olan Sülün, “Bugün bu­rada, ‘Her Kızımız Bir Yıldız’ programımızın İstanbul ziya­retinde sizlerle bir arada ol­maktan dolayı çok mutluyum ama bir taraftan da hüzünlü­yüm” dedi. Geleceğin inşa­sında kadının rolünün altını çizen Süer Sülün, “22 yıl ön­ce ‘Sürdürülebilir bir gelecek, ancak kadının hayatın her ala­nında eşit ve güçlü bir şekil­de yer almasıyla mümkündür’ diyerek yola çıktık. ÇYDD ile iş birliğimizin sonucu olarak, 22 yılda 63 ilden 7000’i aşkın öğrencimizin eğitim yaşamı­na dokunduk. İnanıyorum ki ÇYDD ve Mercedes-Benz Türk, bu ülkenin parlayan yıl­dızlarını desteklemeye ve on­ların yolunu açmaya aynı ka­rarlılıkla devam edecek. Bu benim sizlerle son bir araya gelişim olsa da, aklım ve kal­bim her zaman burada, sizler­le, Yıldız Kızlarımızla olmaya devam edecek” diye ekledi.

“Kararlılıkla devam edeceğiz”

Programa ilişkin konulan ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ise “Ülkemizde de dünyada da kız çocukları eği­tim başta olmak üzere yaşa­mın birçok alanında eşitsizlik­ler yaşıyor. Okul yaşında olup okula gidemeyen binlerce kız çocuğu var. ÇYDD ve Merce­des-Benz Türk, 22 yıldır kız çocuklarına eğitim desteği ve­riyor. Bu projenin en önemli yanı sürdürülebilirliği. Mer­cedes-Benz Türk’ün verdiği bu destek bizler için çok değer­li. Birlikte bu yola, kararlılık­la devam edeceğiz. 2025-2026 döneminde 750 lise öğrenci­si 204 üniversite öğrencisi ol­mak üzere toplam 954 öğren­cimize destek olunmuştur. Bu öğrencilerimizden 209 lise öğ­rencimiz ile 70 üniversite öğ­rencimizi mezun edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Mühendislik programın ilk sırasında

Program kapsamında burs alan yükseköğrenim öğrencilerinin branşlara göre dağılımı, geleceğin katma değerli ekonomisinde kadınların söz sahibi olacağını gösteriyor. Teknolojik dönüşümün kalbinde yer alan mühendislik fakülteleri yüzde 20'lik payla ilk sırada yer alırken, toplumsal refahın temeli olan sağlık sektörüne liderlik edecek tıp öğrencileri yüzde 14'lük oranı oluşturuyor. Gelecek nesilleri yetiştirecek öğretmenlik branşı ise yüzde 11 ile projenin sürdürülebilir toplumsal etkisini perçinledi.