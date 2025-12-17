Bursa susuzluk alarmında: Uludağ’daki kar yarı yarıya eridi
Son 52 yılın en düşük yağış seviyesi ve Uludağ’daki kar örtüsünde yaşanan büyük kayıp, Bursa’nın su güvenliğini tehdit ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, iklim krizinin etkilerine dikkat çekerek vatandaşları suyu tasarruflu kullanmaya çağırdı.
Nezaket ÇETIN - BURSA
İklim krizinin etkileri her geçen gün daha görünür hale gelirken, Türkiye’nin önemli sanayi ve yaşam merkezlerinden biri olan Bursa da ciddi bir su tehdidiyle karşı karşıya. Yağış rejimindeki düzensizlikler, artan sıcaklıklar ve özellikle Uludağ’daki kar örtüsünün hızla azalması, kentin su güvenliğini doğrudan etkiliyor. Son veriler, Bursa’nın yalnızca geçici bir kuraklık değil, yapısal bir su sorunu yaşadığını ortaya koyuyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 1 Ekim 2024 – 30 Eylül 2025 dönemini kapsayan 2025 Su Yılı Raporu, durumun ciddiyetini rakamlarla gözler önüne serdi. Rapora göre metrekareye düşen ortalama yağış miktarı 422,5 milimetrede kaldı. Bu değer, uzun yıllar ortalamasının yüzde 26 altında kalarak son 52 yılın en düşük yağış seviyesi olarak kayıtlara geçti. Yağışlardaki bu dramatik düşüş, yalnızca tarımı değil, içme suyu kaynaklarını da tehdit ediyor.
Bursa’nın ve Türkiye’nin en önemli doğal su kaynaklarından biri olan Uludağ ise iklim krizinin yıkıcı etkilerini en sert hisseden bölgelerin başında geliyor. Bursa için adeta bir “su sigortası” olarak görülen Uludağ’da artan sıcaklıklar ve düzensiz yağışlar nedeniyle kar örtüsü son 10 yılda yüzde 50’ye varan oranlarda azaldı. 2015 yılında 266 gün boyunca karla kaplı kalan zirvede kar kalınlığı 187 santimetreye kadar ulaşırken, 2024 yılında bu süre sadece 100 günle sınırlı kaldı ve maksimum kar kalınlığı 93 santimetreye geriledi. 2025’in ilk altı ayında kar kalınlığı zaman zaman 131 santimetreye çıksa da, yükselen sıcaklıklar nedeniyle erime hızının ciddi boyutlara ulaştığı belirtiliyor.
Sıcaklık artışı, buharlaşmayı hızlandırıyor
Meteoroloji verileri, uzun vadeli sıcaklık artışının da tabloyu ağırlaştırdığını ortaya koyuyor. 1970-2024 yılları arasındaki son 55 yıllık dönemde Bursa merkezde ortalama sıcaklıklar 2 derece, Uludağ’ın zirvesinde ise 3 derece arttı. Bu artış, buharlaşmayı hızlandırarak yağışların yeraltı sularını beslemeden atmosfere karışmasına neden oluyor. Zirvedeki yağış miktarının ortalamanın 30 milimetre altına düşmesi ve kar erimesinin hızlanması, kentin su güvenliğini doğrudan tehdit ediyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Doğancı ve Nilüfer barajlarını ziyaret ederek kentteki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz aylarda yağışların azalması nedeniyle zorunlu su kesintilerine gidildiğini hatırlatan Bozbey, alınan önlemler sayesinde daha ağır bir tabloyla karşılaşılmadığını ifade etti. Ancak mevcut tasarrufun yeterli olmadığını vurgulayan Bozbey, “Bursa artık su şehri değil. Suya sahip çıkmak zorundayız. Sürdürülebilir bir su anlayışını kent genelinde yerleştirmeliyiz” dedi.
Kente günlük 100 bin metreküp su kazandırıldı
Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar kapsamında Çınarcık Barajı bypass hattı devreye alındı. Günlük ortalama 100 bin metreküp suyun kente kazandırıldığını belirten Bozbey, Çınarcık Barajı Arıtma Tesisi’nin de yakın zamanda hizmete alınacağını açıkladı. Tüm bu önlemlere rağmen su tasarrufunun hayati önem taşıdığını vurgulayan Bozbey, Bursalıları suyu bilinçli ve dikkatli kullanmaya bir kez daha davet etti.
Artık çözüm üretme zamanı
Uludağ’daki kar miktarının barajlar için hayati önemde olduğunu hatırlatan Bozbey, 2015 yılında Uludağ’a yaklaşık 2 metre kar yağarken, 2024’te bu miktarın yüzde 50 azaldığını söyledi. Son 52 yılın en düşük yağış seviyesinin yaşandığını belirten Bozbey, “Aralık ayının ortasına gelmemize rağmen yeterli yağmur alamadık. Son 10 yılda su miktarında yüzde 30 civarında bir düşüş var. Artık şikâyet değil, çözüm üretme zamanı” ifadelerini kullandı.