Bursa susuzluk alarmında: Uludağ’daki kar yarı yarıya eridi

Nezaket ÇETIN - BURSA

İklim krizinin etkileri her geçen gün daha görü­nür hale gelirken, Tür­kiye’nin önemli sanayi ve ya­şam merkezlerinden biri olan Bursa da ciddi bir su tehdi­diyle karşı karşıya. Yağış re­jimindeki düzensizlikler, ar­tan sıcaklıklar ve özellikle Uludağ’daki kar örtüsünün hızla azalması, kentin su gü­venliğini doğrudan etkiliyor. Son veriler, Bursa’nın yalnız­ca geçici bir kuraklık değil, yapısal bir su sorunu yaşadı­ğını ortaya koyuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağ­lı Meteoroloji Genel Müdür­lüğü’nün 1 Ekim 2024 – 30 Eylül 2025 dönemini kapsa­yan 2025 Su Yılı Raporu, du­rumun ciddiyetini rakamlar­la gözler önüne serdi. Rapora göre metrekareye düşen orta­lama yağış miktarı 422,5 mili­metrede kaldı. Bu değer, uzun yıllar ortalamasının yüzde 26 altında kalarak son 52 yılın en düşük yağış seviyesi olarak kayıtlara geçti. Yağışlardaki bu dramatik düşüş, yalnızca tarımı değil, içme suyu kay­naklarını da tehdit ediyor.

Bursa’nın ve Türkiye’nin en önemli doğal su kaynakların­dan biri olan Uludağ ise iklim krizinin yıkıcı etkilerini en sert hisseden bölgelerin ba­şında geliyor. Bursa için adeta bir “su sigortası” olarak görü­len Uludağ’da artan sıcaklık­lar ve düzensiz yağışlar nede­niyle kar örtüsü son 10 yılda yüzde 50’ye varan oranlarda azaldı. 2015 yılında 266 gün boyunca karla kaplı kalan zir­vede kar kalınlığı 187 santi­metreye kadar ulaşırken, 2024 yılında bu süre sadece 100 günle sınırlı kaldı ve mak­simum kar kalınlığı 93 santi­metreye geriledi. 2025’in ilk altı ayında kar kalınlığı za­man zaman 131 santimetreye çıksa da, yükselen sıcaklıklar nedeniyle erime hızının ciddi boyutlara ulaştığı belirtiliyor.

Sıcaklık artışı, buharlaşmayı hızlandırıyor

Meteoroloji verileri, uzun vadeli sıcaklık artışının da tabloyu ağırlaştırdığını orta­ya koyuyor. 1970-2024 yılla­rı arasındaki son 55 yıllık dö­nemde Bursa merkezde or­talama sıcaklıklar 2 derece, Uludağ’ın zirvesinde ise 3 de­rece arttı. Bu artış, buharlaş­mayı hızlandırarak yağışla­rın yeraltı sularını besleme­den atmosfere karışmasına neden oluyor. Zirvedeki ya­ğış miktarının ortalamanın 30 milimetre altına düşmesi ve kar erimesinin hızlanma­sı, kentin su güvenliğini doğ­rudan tehdit ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Do­ğancı ve Nilüfer barajlarını zi­yaret ederek kentteki son du­ruma ilişkin değerlendirmeler­de bulundu. Geçtiğimiz aylarda yağışların azalması nedeniyle zorunlu su kesintilerine gidil­diğini hatırlatan Bozbey, alınan önlemler sayesinde daha ağır bir tabloyla karşılaşılmadığını ifade etti. Ancak mevcut tasar­rufun yeterli olmadığını vur­gulayan Bozbey, “Bursa artık su şehri değil. Suya sahip çıkmak zorundayız. Sürdürülebilir bir su anlayışını kent genelinde yerleştirmeliyiz” dedi.

Kente günlük 100 bin metreküp su kazandırıldı

Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar kapsamında Çınarcık Barajı bypass hattı devreye alındı. Günlük ortalama 100 bin metreküp suyun kente kazandırıldığını belirten Bozbey, Çınarcık Barajı Arıtma Tesisi’nin de yakın zamanda hizmete alınacağını açıkladı. Tüm bu önlemlere rağmen su tasarrufunun hayati önem taşıdığını vurgulayan Bozbey, Bursalıları suyu bilinçli ve dikkatli kullanmaya bir kez daha davet etti.

Artık çözüm üretme zamanı

Uludağ’daki kar miktarının barajlar için hayati önemde olduğunu hatırlatan Bozbey, 2015 yılında Uludağ’a yaklaşık 2 metre kar yağarken, 2024’te bu miktarın yüzde 50 azaldığını söyledi. Son 52 yılın en düşük yağış seviyesinin yaşandığını belirten Bozbey, “Aralık ayının ortasına gelmemize rağmen yeterli yağmur alamadık. Son 10 yılda su miktarında yüzde 30 civarında bir düşüş var. Artık şikâyet değil, çözüm üretme zamanı” ifadelerini kullandı.