Bursalı sanayiciler ‘Yeşil Ekonomi’ için buluştu

ALİ ŞAHİN

BURSA - Son dönemde önemli bir gündem maddesi haline gelen sürdürülebilirlik konusunda sanayi cephesinde bir yandan adımlar atılmaya devam ederken diğer yandan da paydaşlara yönelik seminerler veriliyor. Dünyada yaşanan küresel iklim sorunlarına dikkat çekmek isteyen Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) ve TAİDER Aile İşletmeleri Derneği organize ettikleri “Yeşil Sektörler Buluşması” etkinliği, BUSİAD Evinde yapıldı. BUSİAD Avrupa Yeşil Mutabakat görev Gücü Başkanı Hüsamettin Çoban’ın moderasyonunda gerçekleşen etkinliğin ana gündem maddesi sürdürülebilirlik ve yeşil ekonomi oldu.

‘Bir an önce adım atılmalı’

Programın açılış konuşmasını yapan BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar, “Bütün etkinliklerimizin ana sloganı nerdeyse sürdürülebilirlik oldu. Yeşil ekonomiyle yolu kesişmeyen sanayici olamaz. İktisatın da bize öğrettiği gibi limitli kaynakları limitsiz taleplere göre doğru kullanmamız gerekli. Yeşil ekonomi bizler için aynı zamanda yeni bir iş modeli. Bursa’nın yeşil dönüşümü de tarım, sanayi ve turizm döngüsünde saklı. Bugün atılacak adımlarım gelecekte meyve vereceğinin bilinci ile bir an önce harekete geçmeliyiz. Yoğunluğu artırmayacak, dijital ve yeşil ekonomi dönüşümlerini gerçekleştirmiş, tarım alanlarını koruyan, katma değeri yüksek ürünler üreten bir sanayi ile yine yeşil ekonomi ve dijitalleşmeyi kullanan bir tarımsal üretimin yan yana olabileceği görüşündeyiz” dedi.

‘Zorunluluk halini alıyor’

TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Urhan ise açılış konuşmasında, “Hem şirketlerimiz hem de dünya için yeşil üretimden başka bir çarenin olmadığı ortada. Artık şirketlerimiz için dönüşmek bir zorunluluk halini alıyor. ‘Dünyaya en faydalı şirket’ tanımından yola çıkmalıyız. Bir fırtına geliyor ve bu süreci hasarsız atlatmanın yollarını bakış açımızı değiştirip gereken hazırlığı yapmak olarak görüyoruz. Bu gerçeği ne kadar çabuk idrak eder ve üretim biçimlerimizi buna göre şekillendirirsek birçok konuda önümüze çıkan engeller bizi geleceğe taşıyan birer mancınık haline gelecektir” ifadelerini kullandı.

‘Birçok talep basit insani konular’

Toplantıda ilk sunumu yapan HKTM Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Atıl, fabrikalarını yaparken nasıl LEED Gold Sertifikası aldıklarına ilişkin yolculuklarını anlattı. Atıl, fabrikanın hafriyat sürecinden, su giderlerine kadar yapılan işlerin sertifikanın öngördüğü şekilde yapıldığını ve birçok maddenin aslında insani olarak düşününce çok basit işler olduğunu söyledi. Atıl, ayrıca çatıya yerleştirdikleri güneş panelleriyle ürettikleri enerjiyi de büyük oranda kendilerinin tükettiğini ve bu döngünün doğa için en sağlıklı model olduğunun altını çizdi.

‘Sadece kendimize bakamayız’

TOFAŞ Direkt Malzeme Satın Alma Müdürü Ferruh Arar da, yeşil satın alma sistemine geçiş süreçlerinden bahsettikten sonra sadece kendilerinin değil kendileri için üretim yapan firmaların da doğaya etkilerinin azaltılması gerektiğini fark ettiklerini belirtti. Arar şu anda çalıştıkları firmalara gönderdikleri soru setleriyle hem TOFAŞ’ın çevreye olan etkisini hem de TOFAŞ için üretim yapan firmaların etkilerini ölçümleme şansını elde ettiklerini söylerken, “Bizim 2050 için ‘Net Zero’ hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmaya gayret ederken satın alma yaptığımız firmalarında bu doğrultuda ilerlemesi gerekli” dedi.

‘Zihniyetlerin değişmesi gerekli’

Son sunumu gerçekleştiren İpeker AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi İhsan İpeker ise, yeşil ekonomi meselesinin bir vicdan muhasebesi haline gelmesi gerektiğini dile getirdi. Firmanın kısa gelişimini aktardıktan sonra sürdürülebilirlik konusuna değinen İpeker, çevreyi en çok kirleten sektörlerin, biyokimya, tekstil ve hayvancılık olduğunu ve bu üçünün de aslında tekstilde birleştiğini de kaydetti. İpeker, insanlığın dünyanın sahibi olarak gören anlayıştan, insanı dünyadaki canlıların parçası olarak gören anlayışa evrildiğini anlattı. Vegan tekstil üretimine geçiş nedenlerini de aktaran İpeker, “Mesele limitli bir yaşam gerçeğini anlamakta. Zihniyetlerin değişmesi gerekir” dedi. Konuşmaların ardından katılımcılara BUSİAD tarafından adlarına, ÇEK Kır Çiçekleri için yapılan bağışın sertifikası, TAİDER’den de birer hediye sunuldu.