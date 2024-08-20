Buzullarda görülmemiş hava olayları yaşanabilir

Kış mevsimini yaşayan Antarktika’da tem­muz ayının son günle­rinde başlayan ve yaklaşık 2 hafta süren sıcak hava dalga­sı etkili oldu. Kıtada ortalama hava sıcaklığı, mevsim nor­mallerinin 10-15 derece üze­rinde ölçülürken yükselen sı­caklıkların buzulların erime hızını artırmasından endişe duyuluyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Boğaziçi Üniversite­si İklim Değişikliği ve Politi­kaları Uygulama ve Araştır­ma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, Antarktika üzerindeki genel atmosfer basıncının orta en­lemlerdeki gibi alışılagelmiş atmosfer basıncından çok farklı olduğunu, kıta üstün­de yıllar önce ozon tabakası­nın incelmesiyle de ilgisi bu­lunan ve atmosferin alt stra­tosfer bölümüne kadar etkili olan, bölgeye özgü bir dolaşım desenine sahip olduğunu söyledi.

Antarktika’nın tam üzerinde hem yüzey hem de yüksek atmosferde dinamik kökenli bir yüksek basınç bu­lunduğunu kaydeden Türkeş, “Bu hava olayı Antarktika’da yüzeyden yüksek atmosfe­re kadar yani yer yüzünden 9-10 kilometre yukarıya ka­dar oldukça kalın, yüksek ba­sınç koşullarının oluşmasına neden olmuş. Bu dinamik kö­kenli yüksek basınçlar içinde alçalıcı hava akımları var.

Al­çalan hava da adyabatik ola­rak ısınır, alçalırken aşağı­ya doğru sıkışır ve kurur. Bu nedenle Antarktika’da ola­ğan dışı, normallerinden çok sıcak ve kuru hava koşulları egemen. Bazı bölgelerde 5-10 derece, iç ve kuzeydeki okya­nusa doğru uzanan bölümde 15 derece daha sıcak ve kurak koşullar var. Bu mevsim için ortalama yüzey sıcaklıkları bölgesel farklılık göstererek -30 ila -65 derece arasında de­ğişiyor, bu sene ise -20 ile -55 arasında” dedi.

İklim değişikliğinin olumsuz etkileri

Türkeş, "Bütün bunlar iklim değişikliğinin beklenen olum­suz etkileri. Söz konusu etki­ler, bölgesel ısınmaya, buzulla­rın erimesine, denizlerin yük­selmesine, bölgedeki yüzey ve dip okyanus akıntılarının de­ğişmesine, okyanuslardaki besin zincirinin bozulmasına ve değişen ekosistemler yü­zünden biyoçeşitlilikte toplu ölümlerin görülmesine neden olabilecek ciddi değişiklikler” diye konuştu.