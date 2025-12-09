Çatısından enerji iş modelinden sorumluluk üretiyor

Başak Nur GÖKÇAM

Dünya genelinde şir­ketlerin toplumsal so­rumluluk anlayışını kökten değiştiren B-Corp ser­tifikası, artık kurumsal sürdü­rülebilirliğin en önemli gös­tergelerinden biri olarak kabul ediliyor. Şirketlerin yalnızca kârlılığa değil, topluma ve ge­zegene sağladığı toplam fayda­ya odaklanmasını zorunlu kı­lan bu model; çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında yüz­lerce kriteri kapsayan kapsam­lı bir denetim süreciyle uygu­lanıyor. Bu nedenle de dünyada yalnızca seçkin bir grup şirket yüksek puan alabiliyor. Ve bu­gün tüketiciler ve iş ortakları için B Corp logosu, güvenilir­liğin, etik yönetimin ve sürdü­rülebilir iş modellerinin güçlü bir simgesi haline gelmiş du­rumda. Ülkemizde de geçtiği­miz aylarda B-Corp sertifika­sını alan markalardan biri de Danone Türkiye oldu. Biz de DÜNYA Gazetesi olarak mar­kanın geçtiği sertifika süreci­nin detaylarını Danone Tür­kiye ve Ortadoğu Bölgesi İş Destek Birimi Genel Sekreteri Ediz Aksoy’a sorduk.

Şirketin B-Corp sertifikası başarısının 1970’lere dayan­dığını vurgulayan Ediz Aksoy, “1972’de dönemin CEO’su An­toine Riboud’nun “Şirketlerin sorumluluğu fabrika sınırla­rıyla sınırlı değildir; sosyal et­ki yaratmak zorundadır” söz­leri, Danone’nin sürdürülebi­lirlik politikalarının temelini oluşturuyor. Bu miras doğrul­tusunda Danone, 2015 yılın­da küresel ölçekte bir hedef ilan ederek 2025’e kadar tüm faaliyet gösterdiği ülkeler­de B-Corp sertifikası almayı amaçladığını duyur­du. Bugün bu hede­fe ulaşılmış durum­da. Danone Türkiye ise yaklaşık 1.5 yıl­lık yoğun bir hazırlık s*ürecinin ardından sertifikayı alarak önemli bir dönüm noktasına imza attı. Tüm çabanın sonucunda ser­tifikayı elinizde görmek ise bü­yük bir gurur” dedi.

“Sürekli gelişimle ilerleyeceğiz”

Artık stratejik karar alır­ken de, yatırım yaparken de B-Corp prensiplerinin göz önünde bulundurulduğunu belirten Aksoy, “Bu yaklaşımı tüm organizasyona yaymak için 2 bin çalışanı kapsayan eğitimler yürütüyoruz. Henüz yolun başındayız, sürekli gelişimle ilerleyeceğiz. Zaten başka yol da bizim için mümkün değil. Artık sistem kurul­du, bu nedenle ikin­ci sertifikaya hazır­lanmak daha kolay olacak” diye ekledi.

Yaşanan dönüşümün en so­mut hissedildiği alanlardan bi­ri ise çevre politikaları. Aksoy, Danone Türkiye’nin B Corp değerlendirmesinde çevre ka­tegorisinde yüksek puan alma­sının tesadüf olmadığını, uzun yıllardır sistematik şekilde yü­rütülen çevresel yatırımlar sa­yesinde bunun mümkün hale geldiğini vurguladı.

Çevresel Performans: “Yönetişimle birlikte en güçlü alanımız”

Türkiye’deki altı üre­tim tesisinin tamamının Sıfır Atık Belgesine sahip olduğu bilgisini paylaşan Aksoy, “Ayrıca şirket, 2030 yılına kadar sera gazı emis­yonlarını yaklaşık yüzde 35 azaltmayı hedefliyor. Bu doğrultuda 2024 Ocak ayından itibaren tüm tesislerde yüzde 100 yenilenebilir elekt­rik kullanımına ge­çilmiş durumda. Enerji dönüşümü­nün önemli bir aya­ğını oluşturan solar panel yatırımları sa­yesinde Lüleburgaz, Po­zantı ve Hendek tesislerin­de kendi elektriğini üreten sistemler devrede ve bu fabri­kalardan biri enerji ihtiyacının yüzde 65’ini kendi üretimiyle karşılıyor” bilgisini verdi.

Su verimliliğinin de Danone Türkiye’nin öncelikli alanla­rından biri olduğunu belirten Aksoy, “Tüm fabrikalarda uy­gulanan 4R yaklaşımı (Redu­ce, Reuse, Recycle, Reclaim- Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüştür, Geri Kazan) çerçe­vesinde yürütülen çalışmalar sadece bir yılda 84 bin tonun üzerinde suyun geri kazanıl­masını sağladı. Bu miktar, orta ölçekli bir şehrin bir günlük su tüketimine denk geliyor” dedi.

İş ortaklarının güveni artıyor

Sertifikanın özellikle müşteri tarafında ciddi bir karşılık bulduğunu belirten Danone Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi İş Destek Birimi Genel Sekreteri Ediz Aksoy, B Corp logosunun iş birliği taleplerini artırdığını söyleyerek, “Firmalar artık beraber nasıl değer yaratabileceğimize odaklanıyor. Tüketici tarafında da B Corp logosu güçlü bir güven etkisi yaratıyor” ifadelerini kullandı.

Çiftçilerle iş birliği yapılıyor

Sürdürülebilirlik politikalarının yalnızca şirket operasyonlarına değil, ekosisteme de yayıldığını belirten Danone Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi İş Destek Birimi Genel Sekreteri Ediz Aksoy, özellikle süt tedarik zincirindeki dönüşümleri örnek gösterdi. Lüleburgaz’da İl Tarım Müdürlüğü ile birlikte yürütülen projelerde çiftçilere hayvan sağlığı ve besleme alanlarında kapsamlı eğitimler veriliyor. Bu çalışmalar hem çiftçilerin verimliliğini artırıyor hem de süt tedarik zincirinin çevresel etkisini azaltmaya katkı sağlıyor.

B-Corp olmak isteyen şirketlere öneriler

Bu süreci düşünen şirketlere tavsiyelerde bulunan Danone Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi İş Destek Birimi Genel Sekreteri Ediz Aksoy, “Önce kararlı olmak ve bir ekip kurmak gerekiyor. Yönetimin bu işi sahiplenmesi kritik. Ayrıca bu süreci yaşamış şirketlerden öğrenmek çok değerli. Biz de yakın zamanda kendi deneyimlerimizi paylaşmak için bir toplantı düzenleyeceğiz” diye konuştu.