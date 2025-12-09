Çatısından enerji iş modelinden sorumluluk üretiyor
B Corp sertifikasını alan Danone Türkiye, çevresel etkisini azaltmak için 2030’a kadar emisyonlarını yüzde 35 düşürmeyi hedeflediğini açıkladı. Üç tesiste solar panellerle enerjisinin yüzde 65’ini üretmeye hazırlanan şirket, ‘Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüştür, Geri Kazan’ yaklaşımıyla yılda 84 bin tonun üzerinde suyu da geri kazanmayı amaçlıyor.
Başak Nur GÖKÇAM
basaknur.gokcam@dunya.com
Dünya genelinde şirketlerin toplumsal sorumluluk anlayışını kökten değiştiren B-Corp sertifikası, artık kurumsal sürdürülebilirliğin en önemli göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor. Şirketlerin yalnızca kârlılığa değil, topluma ve gezegene sağladığı toplam faydaya odaklanmasını zorunlu kılan bu model; çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında yüzlerce kriteri kapsayan kapsamlı bir denetim süreciyle uygulanıyor. Bu nedenle de dünyada yalnızca seçkin bir grup şirket yüksek puan alabiliyor. Ve bugün tüketiciler ve iş ortakları için B Corp logosu, güvenilirliğin, etik yönetimin ve sürdürülebilir iş modellerinin güçlü bir simgesi haline gelmiş durumda. Ülkemizde de geçtiğimiz aylarda B-Corp sertifikasını alan markalardan biri de Danone Türkiye oldu. Biz de DÜNYA Gazetesi olarak markanın geçtiği sertifika sürecinin detaylarını Danone Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi İş Destek Birimi Genel Sekreteri Ediz Aksoy’a sorduk.
Şirketin B-Corp sertifikası başarısının 1970’lere dayandığını vurgulayan Ediz Aksoy, “1972’de dönemin CEO’su Antoine Riboud’nun “Şirketlerin sorumluluğu fabrika sınırlarıyla sınırlı değildir; sosyal etki yaratmak zorundadır” sözleri, Danone’nin sürdürülebilirlik politikalarının temelini oluşturuyor. Bu miras doğrultusunda Danone, 2015 yılında küresel ölçekte bir hedef ilan ederek 2025’e kadar tüm faaliyet gösterdiği ülkelerde B-Corp sertifikası almayı amaçladığını duyurdu. Bugün bu hedefe ulaşılmış durumda. Danone Türkiye ise yaklaşık 1.5 yıllık yoğun bir hazırlık s*ürecinin ardından sertifikayı alarak önemli bir dönüm noktasına imza attı. Tüm çabanın sonucunda sertifikayı elinizde görmek ise büyük bir gurur” dedi.
“Sürekli gelişimle ilerleyeceğiz”
Artık stratejik karar alırken de, yatırım yaparken de B-Corp prensiplerinin göz önünde bulundurulduğunu belirten Aksoy, “Bu yaklaşımı tüm organizasyona yaymak için 2 bin çalışanı kapsayan eğitimler yürütüyoruz. Henüz yolun başındayız, sürekli gelişimle ilerleyeceğiz. Zaten başka yol da bizim için mümkün değil. Artık sistem kuruldu, bu nedenle ikinci sertifikaya hazırlanmak daha kolay olacak” diye ekledi.
Yaşanan dönüşümün en somut hissedildiği alanlardan biri ise çevre politikaları. Aksoy, Danone Türkiye’nin B Corp değerlendirmesinde çevre kategorisinde yüksek puan almasının tesadüf olmadığını, uzun yıllardır sistematik şekilde yürütülen çevresel yatırımlar sayesinde bunun mümkün hale geldiğini vurguladı.
Çevresel Performans: “Yönetişimle birlikte en güçlü alanımız”
Türkiye’deki altı üretim tesisinin tamamının Sıfır Atık Belgesine sahip olduğu bilgisini paylaşan Aksoy, “Ayrıca şirket, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yaklaşık yüzde 35 azaltmayı hedefliyor. Bu doğrultuda 2024 Ocak ayından itibaren tüm tesislerde yüzde 100 yenilenebilir elektrik kullanımına geçilmiş durumda. Enerji dönüşümünün önemli bir ayağını oluşturan solar panel yatırımları sayesinde Lüleburgaz, Pozantı ve Hendek tesislerinde kendi elektriğini üreten sistemler devrede ve bu fabrikalardan biri enerji ihtiyacının yüzde 65’ini kendi üretimiyle karşılıyor” bilgisini verdi.
Su verimliliğinin de Danone Türkiye’nin öncelikli alanlarından biri olduğunu belirten Aksoy, “Tüm fabrikalarda uygulanan 4R yaklaşımı (Reduce, Reuse, Recycle, Reclaim- Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüştür, Geri Kazan) çerçevesinde yürütülen çalışmalar sadece bir yılda 84 bin tonun üzerinde suyun geri kazanılmasını sağladı. Bu miktar, orta ölçekli bir şehrin bir günlük su tüketimine denk geliyor” dedi.
İş ortaklarının güveni artıyor
Sertifikanın özellikle müşteri tarafında ciddi bir karşılık bulduğunu belirten Danone Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi İş Destek Birimi Genel Sekreteri Ediz Aksoy, B Corp logosunun iş birliği taleplerini artırdığını söyleyerek, “Firmalar artık beraber nasıl değer yaratabileceğimize odaklanıyor. Tüketici tarafında da B Corp logosu güçlü bir güven etkisi yaratıyor” ifadelerini kullandı.
Çiftçilerle iş birliği yapılıyor
Sürdürülebilirlik politikalarının yalnızca şirket operasyonlarına değil, ekosisteme de yayıldığını belirten Danone Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi İş Destek Birimi Genel Sekreteri Ediz Aksoy, özellikle süt tedarik zincirindeki dönüşümleri örnek gösterdi. Lüleburgaz’da İl Tarım Müdürlüğü ile birlikte yürütülen projelerde çiftçilere hayvan sağlığı ve besleme alanlarında kapsamlı eğitimler veriliyor. Bu çalışmalar hem çiftçilerin verimliliğini artırıyor hem de süt tedarik zincirinin çevresel etkisini azaltmaya katkı sağlıyor.
B-Corp olmak isteyen şirketlere öneriler
Bu süreci düşünen şirketlere tavsiyelerde bulunan Danone Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi İş Destek Birimi Genel Sekreteri Ediz Aksoy, “Önce kararlı olmak ve bir ekip kurmak gerekiyor. Yönetimin bu işi sahiplenmesi kritik. Ayrıca bu süreci yaşamış şirketlerden öğrenmek çok değerli. Biz de yakın zamanda kendi deneyimlerimizi paylaşmak için bir toplantı düzenleyeceğiz” diye konuştu.