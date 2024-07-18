Çelik üretiminin yüzde 49'u düşük emisyonlu tesislere emanet

Global Energy Monitor'ün (GEM) küresel demir ve çelik endüstrisindeki temiz enerji dönüşümünü analiz ettiği ve Küresel Çelik Tesisi Takipçisi verileriyle hazırladığı rapora göre, daha düşük emisyonlu elektrikli ark ocağı (EAO) ile çelik üretimi, halihazırda inşa halindeki veya açıklanmış projelerin yüzde 49'unu oluşturuyor. Bu oran 2022'de yüzde 33, 2023'te yüzde 43 seviyesindeydi.

Yeni duyurulan çelik üretim kapasitesinin yüzde 93'ünü EAO üretimi oluştururken, planlanan yeni ve emekliye ayrılan tesisler kömür bazlı çelik üretiminden uzaklaşıyor. Mevcut projeksiyonlara göre, dünyada faaliyet gösteren toplam çelik filosunun 2030'a kadar yüzde 36'sını EAO üretiminin oluşturması bekleniyor. Bu seviye, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) belirlediği net sıfır emisyon senaryosuyla uyumlu olan hedefin biraz altında kalıyor.

2030'da EAO üretim payı beklentisi yüzde 37

Çin, faaliyetteki çelik üretim kapasitesinde tüm dünyada büyük pay sahibiyken, Hindistan özellikle kömür bazlı çelik üretimi olmak üzere, tüm gelecek demir ve çelik tesislerinin en büyük geliştiricisi olarak öne çıkıyor. Hindistan başta olmak üzere farklı ülkelerdeki yeni kömür bazlı çelik üretim kapasitesindeki artışın net sıfır emisyonla uyumsuz olduğu ve bu tesislerin atıl varlıklar haline gelebileceği konusundaki uyarılar gün geçtikçe artıyor.

Swalec,yeşil çelik dönüşümü için dünyadaki ilerlemenin umut verici olduğunu belirterek, "Daha önce hiç bu kadar düşük emisyonlu çelik üretim tesisi, geliştirme aşamasında olmamıştı. Aynı zamanda, kömür bazlı kapasite artışı endişe verici. Sektörün şu anda ihtiyacı olan, bu temiz geliştirme planlarını gerçekleştirmek ve kömür bazlı tesisleri geliştirmekten uzaklaşmak" ifadelerini kullandı.