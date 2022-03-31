'Çevre için ülkeler birlikte hareket etmeli'

Hüseyin GÖKÇE

Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Ankara Sanayi Odası(ASO) ile kamu ve özel sektörün birlikte organize ettiği Eko İklim Zirvesi ATO Congresium’da başladı. Karbon Nötr bir organizasyon olan zirve boyunca 40’tan fazla oturum düzenlenecek. Yaklaşık 12 bin katılımcının beklendiği zirve boyunca, Türkiye’nin otomobili TOGG da görücüye çıktı. İki gün sürecek zirvenin açılış konuşmasını ev sahibi sıfatıyla ATO Başkanı Gürsel Baran yaptı. İklim değişikliğinin yaşamın her alanını tehdit ettiğini belirten Baran, Paris İklim Anlaşmasına taraf olmanın; ekonomik, sosyal sistemde değişiklik öngördüğünü söyledi. Aynı zamanda atıkların kapsamlı bir dönüşümünü de beraberinde getirdiğinin altını çizen Baran, yeşil dönüşümün yeni iş modellerini beraberinde getireceğini aktardı.

“İklim değişikliğinde farkındalık aşamasını geçtik”

Açılış oturumunda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dünyanın ilk iklim değişikliği fuarı ve zirvesinin yıldızının, yüzde 100 elektrikli Togg olacağını ifade etti. Varank, Toog’un aynı zamanda dünyanın da yıldızı olacağına değindi. İklim değişikliğinde farkındalık oluşturma aşamasının artık geride kaldığına dikkat çeken Mustafa Varank, “Suçlu aramanın faydası yok, faturayı tüm insanlık ödüyor” dedi.

Ülkelerin büyürken bunu, çevreye saygılı yapmak zorunda olduğunu dile getiren Varank, bu süreçte tüm ülkelerin birlikte hareket etmesi gerektiğini kaydetti. Birçok markanın Türkiye’de üretim yapmak için fırsat kolladığını ifade eden Varank, 1500 hızlı elektrik şarj istasyonu için hibe desteği verileceğini anlattı.

“Şehirlerimiz dar alana sıkışmış”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şehirlerde binaların toplam yüzölçümüne göre çok küçük alanlara sıkıştığını belirterek, Ankara’da bu oranın yüzde 3 olduğunu söyledi. Kalan yüzde 93’ün boş olduğunu ve bunun yarısında da tarımsal üretim gerçekleştirilebileceğini dile getiren Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak çevreye korumaya ve yeşil üretime büyük destek verdiklerini belirtirken, yeni sitelerde yağmur suyu hasadını zorunlu tuttukları bilgisi verdi.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, önümüzdeki süreçte ekonomiyi ekolojiye çeviremezsek başarılı olamayacağımızı bildirdi. Gaziantep’te ilk göreve geldiğinde hazırlanan imar ve ulaştırma master planlarını aynen hayata geçirdiklerini dile getiren Şahin, Türkiye’nin geleceğinin salonu dolduran gençler tarafından şekilleneceğini söyledi.

“Yabancı sermaye için yeşil yatırım portföyünü büyütmeliyiz”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iklim değişikliğinin 2021 yılında dünya gündeminin ilk sırasına yerleştiğini bildirdi. Türkiye’nin Paris İklim Anlaşmasına imza atarak 506 milyon ton civarındaki karbon salımını 80 milyon tona indirmeyi taahhüt ettiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, finansal sistemde de yeşillenme yılı olacağını belirterek, “AB’nin yeşim yatırım standartlarına ilişkin sınıfl andırma çalışması bu süreci biçimlendirecek” dedi.

Yeşil yatırımın finansal sisteme erişiminin ucuzlayarak kolaylaşacağını dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin de yeşil yatırım portföyünü hızla büyütmesi, ülkeye daha uygun şartlarda yabancı çekebilmek için önemli hale gelecek” diye konuştu. Yeşil sanayi devrimini kaçırmamak için ortak akla ve konuşmaya ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Rifat Hisarcıklıoğlu, “Firmalara karbon salımlarını azaltmalarını teşvik edecek bir karbon fiyatlaması ya da karbon vergilemesi sistemine ihtiyaç bulunuyor. Bir an önce bu karbon fiyatlaması sistemini tasarlamak demek, aynı zamanda sanayi politikasını ve önceliklerini belirlemek anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

“Sıfır emisyon sorumluluğunun bilincindeyiz”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularında TİM bünyesinde çeşitli görevlendirmeler yaptıklarını ve başta tekstil olmak çeşitli sektörlere dönük yol haritası açıkladıklarını belirterek, “Sıfır emisyon ve yeşil çevre çerçevesinde üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz” dedi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü de, OSB’leri, yeşil dönüşüm sürecinde de örnek bir rol model haline getireceklerini belirterek, “Bu anlamda atacağımız en önemli adımlardan birisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız önderliğinde çalışmalarını yürüttüğümüz Yeşil OSB Projesi’ni hızla hayata geçirerek, ‘Yeşil OSB Sertifikası’ uygulamasını başlatmak olacak” dedi.

TAV yolcu sayısını 4 kat artırırken karbon salımını yüzde 20 azalttı

DÜNYA gazetesi Ankara Temsilcisi Maruf Buzcugil tarafından yönetilen “Fark Yaratanlar, İyi İş Örnekleri” başlıklı panelin katılımcıları iklim değişikliği ile mücadeleye olan katkılarından bahsettiler.

TAV Esenboğa Genel Müdürü Nuray Demirer, 15 havalimanı işleten TAV’ın 2014 yılında Karbon Nötr ödülü aldığını hatırlattı. Tüm sistemleri otomasyon ile çalıştırdıklarını dile getiren Demirer, 2014 yılından 2021 yılına yolcu sayısının 4 kat artmasına rağmen, karbon salımını yüzde 20 azalttıklarını söyledi.

ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, Paris İklim Anlaşması’nın dünyaya dayattığı şeyler olduğunu belirtirken, “Süreci kendimiz yönetmezsek, bizim adımıza başkaları yönetecek” dedi. Deryal, firmasında 120 ton lastiği enerjiye dönüştürecek bir yatırımı hayata geçirdiklerini belirtti. ATO Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar, hayvansal atıkları enerjiye dönüşen bir yatırım yaptıklarını kaydederken, yıllık 1.1 milyon ton emisyonu çektiklerini kaydetti. Acar ürettikleri gübreyi ise sosyal sorumluluk kapsamında köylülere bedelsiz dağıttıklarını belirtti. Anadolu OSB Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, kamudan hiç kaynak kullanmadan 400 hektar alanda kurdukları Anadolu OSB’nin bir sanayi örgütlenmesi olmasın rağmen Avrupa’dan çevre ödülü aldığını söyledi. Diktikleri badem ağaçlarından elde ettikleri gelirle Polatlı Meslek Lisesi öğrencilerine burs verdiklerini ifade eden Tuncay, bağımsızlığın tek ölçütünün denk bütçe olduğuna vurgu yaptı. Ankara BŞB Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, daha önce konut alanı olarak ilan edilen 2700 dönümlük arazinin, Mansur Yavaş tarafından tarıma tahsis edildiğini söyledi. Tüzün 22 bin meyve ağacı dikilen yerde üretilen sebze ve meyvenin ise ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını aktardı.