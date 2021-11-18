COP26’nın 2 “F”si: Fosil ve Finans

Didem ERYAR ÜNLÜ

Birleşmiş Milletler İklim Konferansı COP26 boyunca çok sayıda koalisyon, anlaşma ve taahhütlere imza atıldı. İklim değişikliği ile mücadele sürecinde, devlet ve devlet dışı aktörler olarak adlandırılan şirketler, finans kuruluşları ve yerel yönetimlerin de önemli bir rol üstlendiği ortaya kondu. Fosil yakıt sübvansiyonlarını sona erdirme konusunda önemli ilerlemeler sağlandı, fakat son anda nihai anlaşma yetersiz kaldı. Hindistan’ın son dakika itirazı ile kömürün “aşamalı olarak sonlandırılması” taahhüdü yerini, kömürün “aşamalı olarak azaltılması” taahhüdüne bıraktı. İfadedeki bu yumuşamaya rağmen, kömür kullanımını azaltmayı hedefleyen tarihteki ilk anlaşma gerçekleşmiş oldu.

COP26’nın en önemli sonuçlarının doğrudan iki “F”yi ilgilendirdiğini söylemek ise yanlış olmaz. Bu iki “F”, finans ve fosil yakıtları simgeliyor. Önümüzdeki dönemde; azaltma, uyum, kayıp ve hasar için yeni finansman taahhütleri çok büyük önem taşıyacak.

Tabii ki bu noktada, denklemin diğer tarafını da unutmamalı; çünkü fosil yakıt projelerini destekleyen fonların bir an önce sonlandırılması gerekiyor.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın bu yılın başlarında açıkladığı gibi, 1.5 derece hedefine ulaşmak için gerekli olan bütçede fosil yakıtlara herhangi bir yeni yatırım için yer yok.

25’ten fazla ülkenin 2022’nin sonuna kadar fosil yakıt projeleri için yeni uluslararası finansmanı sonlandırma taahhüdü, Glasgow’un en büyük başarılardan biri olarak değerlendirilebilir. Bu taahhüt doğrultusunda, her yıl 24 milyar dolar üzerinde kamu fonunun fosil yakıtlardan temiz enerjiye kaydırılması mümkün olabilecek.

Birleşmiş Milletler’e göre, tüm fosil yakıt sübvansiyonlarının kaldırılması, 2030 yılına kadar küresel karbon emisyonlarını yüzde 10 oranında azaltabilecek. Fakat zirvede yaşanan son gelişme, umutların üzerinde bazı kara bulutların oluşmasına yol açtı. Nihai anlaşmada, kömürün “aşamalı olarak sonlandırılması” taahhüdü yerini, kömürün “aşamalı olarak azaltılması” taahhüdüne bırakması, iklim krizi gerçeğinin ve aciliyetinin tam anlamıyla anlaşılmadığını da ortaya koymuş oldu.

Uzmanlara göre, fosil yakıt lobicilerinin iklim zirvelerine katılmasına izin verildiği sürece bu durumun değişmesi pek olası değil.

Dünyanın geleceği kelime oyunlarına bağlı olmamalı

İnsanlığın iklim değişikliğiyle nasıl yüzleştiği, iki kelimenin ardındaki niyetlere bağlı olabilir.

En kirletici fosil yakıt olan kömür üreticileri ile petrol, gaz ve kömür tüketen ülkelerin tercih ettiği bu üslup değişikliği, talebin hâlâ yüksek olduğu ve arzın kısıtlı olduğu doğal kaynakların kullanımını savunduklarını gösteriyor.

Abu Dabi devlet petrol şirketi Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) İcra Kurulu Başkanı Sultan Al-Jaber, “Yarının enerji sistemine başarılı bir şekilde geçiş yapacaksak, bugünün enerji sisteminden bir anda çıkaramayız” diyor. Al-Jaber, “Petrol ve gaz endüstrisinin, beklenen talebi karşılamak için 2030 yılına kadar yılda 600 milyar doların üzerinde yatırım yapması gerekecek” diye devam ediyor.

Arz güvenliği ve çevre çıkmazı

Wood Mackenzie Doğal Kaynaklar Danışmanı Prakash Sharma ise, “Son dakika değişiklikleri, ülkelerin arz güvenliğini çevresel hedeflere öncelik vermeyi hedeflediği bireysel enerji piyasalarının mevcut gerçeklerini yansıtıyor” yorumunu yapıyor.

Anlaşma birçok ülke ve özellikle de çevre aktivistleri açısından hayal kırıklığı yaratmış olsa da, küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlandırma ihtimalini canlı tuttuğu için yine de başarı olarak değerlendiriliyor.

“ACILI OLACAK, AMA KÖMÜRÜ BIRAKMAK GEREK”

Chalmers Teknoloji Üniversitesi Profesörü Tomas Kaberger, “Hiçbir COP zirvesi fosil yakıtlara gerçek kısıtlamalar getirmeyecek. Petrol üreticisi ülkeler bu fikri her zaman engelleyecek” diyor. COVID-19 pandemisi sırasında zorlu talep ve arz eğilimleriyle sarsılan enerji piyasalarının da bu geçişi zorlaştırabileceği ifade ediliyor.

COVID-19 sırasında doğal gaz, kömür ve petrol yatırımları önemli ölçüde azaldı. Bu durum talepteki toparlanmanın, fosil alışkanlıklardan kurtulmanın zor olduğunu gösteriyor.

Dünyanın en büyük kömür üreticisi ve tüketicisi olan Çin, Mart 2015’ten bu yana Ekim ayında en yüksek aylık fosil yakıt üretimi açıkladı. Greenpeace’in Pekin merkezli Kıdemli İklim Danışmanı Li Shuo’nun yorumları ilginç: “Kömürü bırakmak sigarayı bırakmaya benziyor. Acısız olmayacak, ama sadece kendimiz için değil, başkaları için de bunu başarmak gerekecek.”