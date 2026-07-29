COP31’e küresel bankacılık desteği

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BBVA Grubu, zirvenin ‘Küresel Bankacı­lık Partneri’ olurken, ortaklık Ankara’da COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim De­ğişikliği Bakanı Murat Kurum ile Garanti BBVA Genel Mü­dürü Mahmut Akten arasında gerçekleştirilen görüşmeyle resmileşti.

COP31 kapsamın­da BBVA Grubu ile Garan­ti BBVA, Birleşmiş Milletler ve COP31 Başkanlığı iş bir­liğiyle sürdürülebilir finans­manı destekleyecek, düşük karbonlu ekonomiye geçişi hızlandıracak ve iklim odak­lı yatırımları teşvik edecek kapsamlı bir program yürüte­cek.

COP31 Başkanı ve Çev­re, Şehircilik ve İklim Deği­şikliği Bakanı Murat Kurum, iş birliğinin önemine dikkat çekerek, “Garanti BBVA ile BBVA Grubu'nun COP31’in Küresel Bankacılık Partneri olmasından memnuniyet du­yuyoruz. COP31’de taahhüt­lerin eyleme dönüşmesi için istikrarlı adımlarımız devam edecek” dedi.

Stratejik yolculuğun başlangıcı

BBVA CEO’su Onur Genç ise Türkiye’nin grup açısın­dan stratejik öneme sahip ül­kelerden biri olduğunu belir­terek, “COP31 Başkanlığı’nı konferansın Küresel Banka­cılık Partneri olarak destek­lemekten büyük gurur duyu­yoruz” ifadelerini kullandı.

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten de COP31’in Türkiye için tarihi bir fırsat olduğuna vurgu yaparak, “Bu ortaklığı yalnızca bir sponsor­luk olarak değil, Türkiye’nin sürdürülebilir dönüşümü­nü hızlandıracak stratejik bir yolculuğun başlangıcı olarak görüyoruz. Danışmanlık, sek­törel uzmanlık ve yenilikçi çözümlerle müşterilerimizin dönüşüm yolculuğunda güve­nilir iş ortağı olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.