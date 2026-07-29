COP31’e küresel bankacılık desteği
Türkiye’nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi öncesinde yeni bir iş birliği hayata geçirildi.
BBVA Grubu, zirvenin ‘Küresel Bankacılık Partneri’ olurken, ortaklık Ankara’da COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten arasında gerçekleştirilen görüşmeyle resmileşti.
COP31 kapsamında BBVA Grubu ile Garanti BBVA, Birleşmiş Milletler ve COP31 Başkanlığı iş birliğiyle sürdürülebilir finansmanı destekleyecek, düşük karbonlu ekonomiye geçişi hızlandıracak ve iklim odaklı yatırımları teşvik edecek kapsamlı bir program yürütecek.
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iş birliğinin önemine dikkat çekerek, “Garanti BBVA ile BBVA Grubu'nun COP31’in Küresel Bankacılık Partneri olmasından memnuniyet duyuyoruz. COP31’de taahhütlerin eyleme dönüşmesi için istikrarlı adımlarımız devam edecek” dedi.
Stratejik yolculuğun başlangıcı
BBVA CEO’su Onur Genç ise Türkiye’nin grup açısından stratejik öneme sahip ülkelerden biri olduğunu belirterek, “COP31 Başkanlığı’nı konferansın Küresel Bankacılık Partneri olarak desteklemekten büyük gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.
Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten de COP31’in Türkiye için tarihi bir fırsat olduğuna vurgu yaparak, “Bu ortaklığı yalnızca bir sponsorluk olarak değil, Türkiye’nin sürdürülebilir dönüşümünü hızlandıracak stratejik bir yolculuğun başlangıcı olarak görüyoruz. Danışmanlık, sektörel uzmanlık ve yenilikçi çözümlerle müşterilerimizin dönüşüm yolculuğunda güvenilir iş ortağı olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.