Çorum’un çöpleri 8 bin haneye elektrik oldu

Çorum Belediyesinin 2021 yılında hayata geçirdiği proje kapsamında kent genelinde topla­nan çöpler ayrıştırma tesisine ge­tiriliyor. Burada plastik, karton ve alüminyum gibi geri dönüştürü­lebilir malzemeler lisanslı firma­lara gönderilirken, organik atıklar enerji üretiminde kullanılıyor.

Fermente odalarında bekleti­len organik atıklardan elde edi­len metan gazı, özel depolama sisteminde toplanarak elektrik üretim motorlarına aktarılıyor. Tesiste bulunan iki motor saye­sinde gaz, alternatör aracılığıy­la elektrik enerjisine çevrilerek ulusal şebekeye veriliyor.

Tesisin işletme müdürü Bilge Kaan Aktar, santralin çevre ve ekonomi açısından önemli kat­kılar sunduğunu belirterek, “Bu­rada ayda ortalama 400 ton ci­varında evsel atık düzenli şekil­de depolanıyor. Kurulu gücümüz 2,8 megavat. 2021 Şubat ayından itibaren 5 milyon 250 bin kilovat elektrik üretimi gerçekleştirdik. Bu miktar yaklaşık 8 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacına denk geliyor” dedi.