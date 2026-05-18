Çorum’un çöpleri 8 bin haneye elektrik oldu
Çorum’da çöplerden ayrıştırılan organik atıklar, Biyokütle Enerji Santrali’nde elektrik enerjisine dönüştürülerek son 5 yılda 5 milyon 250 bin kilovat elektrik üretildi.
Çorum Belediyesinin 2021 yılında hayata geçirdiği proje kapsamında kent genelinde toplanan çöpler ayrıştırma tesisine getiriliyor. Burada plastik, karton ve alüminyum gibi geri dönüştürülebilir malzemeler lisanslı firmalara gönderilirken, organik atıklar enerji üretiminde kullanılıyor.
Fermente odalarında bekletilen organik atıklardan elde edilen metan gazı, özel depolama sisteminde toplanarak elektrik üretim motorlarına aktarılıyor. Tesiste bulunan iki motor sayesinde gaz, alternatör aracılığıyla elektrik enerjisine çevrilerek ulusal şebekeye veriliyor.
Tesisin işletme müdürü Bilge Kaan Aktar, santralin çevre ve ekonomi açısından önemli katkılar sunduğunu belirterek, “Burada ayda ortalama 400 ton civarında evsel atık düzenli şekilde depolanıyor. Kurulu gücümüz 2,8 megavat. 2021 Şubat ayından itibaren 5 milyon 250 bin kilovat elektrik üretimi gerçekleştirdik. Bu miktar yaklaşık 8 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacına denk geliyor” dedi.