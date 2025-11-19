Danimarka parladı Türkiye sınıfta kaldı  

Başak Nur GÖKÇAM

İklim Değişikliği Perfor­mans Endeksi’nin (CC­PI 2026) 21’inci sayısı ya­yımlandı. Rapora göre küre­sel tablo, ilerleme ile tıkanma arasındaki çelişkileri bir kez daha gözler önüne serdi. Ger­manwatch, NewClimate Ins­titute ve CAN International’ın ortak çalışmasıyla hazırlanan endeks, Paris Anlaşması’nın 1,5°C hedefi için dönüşümün hâlâ yetersiz olduğunu vurgu­luyor. Küresel emisyonlarda kişi başına düşüş ve yenilene­bilir enerjide hızlı büyüme dik­kat çekse de sonuçlar, gerekli hızdan uzak.

Her yıl olduğu gibi listenin ilk üç sırası yine boş bırakıldı; hiçbir ülke iklim mücadelesin­de ‘çok iyi’ kategorisine ulaşa­madı. Listenin başındaki ilk ül­ke, 4’üncü sıradaki Danimarka oldu. İklim politikasında birin­ciliği koruyan Danimarka, ye­nilenebilir enerjide de en yük­sek performansa sahip ülkeler arasında. Offshore rüzgâr ya­tırımlarındaki liderliği, ülke­yi istikrarlı biçimde ön sıralar­da tutuyor. Danimarka’yı bu yıl bir basamak yükselen Birleşik Krallık izledi.

Ülkenin kömürü tamamen terk etmesi ve uzun süredir istikrarlı bir iklim po­litikası yürütmesi dikkat çeki­yor; ancak yenilenebilir ener­ji alanındaki zayıf büyüme, genel tabloda eksiklik olarak kaydedildi. Listenin 6. sırasın­da yer alan Fas, düşük kişi başı­na emisyonları, yeni iklim he­defi ve toplu taşımaya yaptığı büyük yatırımlarla ‘iyi’ perfor­mans gösteren ülkeler arasın­da öne çıkıyor.

Dikkat çekici öncüler var

Endekse ilişkin açıklama­da bulunan CCPI yazarların­dan Niklas Höhne, “Hiçbir ül­ke henüz çok iyi bir genel per­formans sergilemiyor ancak kategorilerde dikkat çekici ön­cüler var” diyerek Pakistan’ın kişi başına düşük emisyonları sayesinde sürpriz bir yükseliş gösterdiğini hatırlatıyor. Nor­veç, İsveç ve Danimarka ise ye­nilenebilir enerjide standart belirlemeye devam ediyor.

Listenin son sıraları ise fosil yakıtlara sıkı sıkıya bağlı pet­rol devletlerine ait. Suudi Ara­bistan, İran ve ABD, endek­sin en gerisinde yer aldı. CC­PI’dan Thea Uhlich, “ABD’nin bu yıl güçlü bir düşüşle sondan üçüncü sıraya gerilemesi çok dikkat çekici. En büyük petrol ve gaz üreticisi ülkeler, fosil yakıtlara dayalı iş modellerini sürdürerek geleceğin ekono­misindeki fırsatları kaçırıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği ise bu yıl en­dekste üç sıra gerileyerek uya­rı sinyali verdi. CAN Europe İklim Politikaları Direktörü Sven Hareling, AB’nin iklim hedefleri için net bir strateji ortaya koymakta zorlandığı­nı, siyasi tartışmaların mevcut düzenlemeleri zayıflattığını ve bunun yatırım ortamında be­lirsizlik yarattığını vurguladı.

On yıllık ‘düşük’ performans Türkiye’nin

Türkiye bu yıl 52’nci sırada yer aldı ve yine ‘düşük’ perfor­mans kategorisinden çıkama­dı. Emisyonlar, enerji tüketi­mi ve özellikle iklim politikası alanındaki ‘çok düşük’ puan­lar Türkiye’nin yerinde saydı­ğını gösteriyor. CAN Europe Türkiye’den Özlem Katısöz, “Türkiye’nin sıralaması şaşır­tıcı değil; 2035’e kadar emis­yon artışı öngören hedefler ve kömüre teşvik planları, dönü­şümün önünde büyük engel” dedi. Türkiye’nin yenilenebi­lir enerji potansiyeli yüksek olmasına rağmen kategoride ‘orta’ puan almasının da dik­kat çekici olduğu belirtildi.

Sorumluluk büyük, performans zayıf

Küresel emisyonların yüzde 75’inden sorumlu G20 ülkeleri arasında tablo karanlık. Sadece Birleşik Krallık “yüksek” kategorisine ulaşırken 10 G20 ülkesi ‘çok düşük’ performans sergiledi. Bu ülkeler arasında Türkiye, Çin, Avustralya, Japonya, Kanada, Rusya ve ABD de bulunuyor. Çin, bir sıra yükselerek 54’üncü sıraya konumlandı ancak hâlâ ‘çok düşük’ kategoride.

Hindistan en büyük düşüşlerden birini yaşadı

G20 ülkeleri arasında Hindistan, sıralamadaki en büyük düşüşlerden birini yaşayarak 23’üncü sıraya geriledi. Emisyonların artmaya devam etmesi ve kömürden çıkış için somut bir planın bulunmaması düşüşün başlıca sebepleri olarak gösterildi. CCPI uzmanları, yeni kömür projelerinin durdurulması hâlinde ülkenin hızla yükselebileceği vurgusunu yapıyorlar.