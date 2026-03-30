Derin denizde 24 yeni keşif

Başak Nur GÖKÇAM

basaknur.gokcam@dunya.com

Dünya ekonomisi, yeşil enerji dönüşümü için gereken kritik mine­ralleri ararken gözünü geze­genin en derin ve en az keş­fedilmiş noktalarına dikmiş durumda. Ancak bu arayışın merkezinde yer alan, Avru­pa Birliği’nin toplam yüzöl­çümünden bile büyük olan 6 milyon kilometrekarelik dev deniz havzası (Clarion-Clip­perton Bölgesi), bize sadece hammadde değil, yaşamın henüz yazılmamış hikâyele­rini de sunuyor.

Bu kapsamda yapılan son araştırmalardan elde edilen bilimsel veriler, bu karanlık derinliklerin sanıldığından çok daha karmaşık bir biyo­lojik ağa ev sahipliği yaptı­ğını kanıtladı. Lodz Üniversi­tesi ve Ulusal Okyanus Bilimi Merkezi (NOC) araştırmacı­ları, okyanus tabanındaki bu sessiz devde 24 yeni am­fipod türü keşfederek evrim ağacına tamamen yeni dal­lar ekledi.

Mavi ekonominin görünmez muhafızları

Bu keşif, basit bir ‘yeni tür bulma’ olayının çok ötesin­de, küresel sürdürülebilir­lik stratejilerinin temeline oturan bir veri seti sunuyor. Araştırmacılar, evrimsel sü­reçte tamamen yeni dalları temsil eden Mirabestiidae ailesini ve Mirabestioidea üst ailesini tanımladılar. Bu canlılar, okyanusun binlerce metre altındaki enerji dön­güsünün gizli kahramanla­rı. Çalışmaya ilişkin konu­şan projenin eş liderlerin­den Dr. Tammy Horton, “Yeni bir süper aile bulmak inanıl­maz derecede heyecan ve­rici ve çok nadir gerçekleşen bir olay, bu yüzden bu hepi­mizin hatırlayacağı bir ke­şif olacak. Bölgedeki türle­rin %90’ından fazlasının ha­la isimsiz olması göz önüne alındığında, tanımlanan her tür, bu büyüleyici ekosistemi daha iyi anlamamıza yönelik hayati bir adımdır” dedi.

Horton’ın altını çizdiği bu ‘hayati adım’, aslında endüst­riyel faaliyetlerin başlama­sından önce ekosistemin ‘sı­fır noktasını’ belirlemek için kritik. Eğer neyi koruduğu­muzu bilmezsek, sürdürüle­bilir bir yönetimden bahset­memiz imkansız hale gelir.

‘Bin sebep’ ve bilimsel diplomasi çalışması

Araştırma, Uluslararası Deniz Yatağı Otoritesi’nin (ISA) yü­rüttüğü Sürdürülebilir Deniz Yatağı Bilgi Girişimi (SSKI) ve 10 yılın sonuna kadar 1.000 yeni türü resmi olarak tanım­lamayı hedefleyen ‘Bin Sebep’ (One Thousand Reasons) pro­jesine doğrudan katkı sağlı­yor. Projeler, okyanus tabanın­daki madencilik potansiyeli ile biyoçeşitliliğin korunmasın­daki hassas dengede bir ‘bi­limsel hakem’ görevi görüyor.

Dr. Tammy Horton, verilerin sadece bilimsel makalelerde kalmaması gerektiğini belirte­rek, “Bu çalışmalarda türlerin tanımlanması, dev deniz hav­zasının zengin biyoçeşitliliği­ni belgelemek ve fauna hak­kında etkili bir şekilde iletişim kurmamızı sağlamak açısın­dan kritik bir adımdır” değer­lendirmesinde bulundu. Keş­fedilen bu 24 tür; hem yırtıcı hem de leş yiyici rolleriyle, de­rin deniz tabanındaki ‘atık yö­netimi’ ve besin zincirinin de­vamlılığı için kilit rol oynuyor. Moleküler barkodlama yön­temleriyle kimliklendirilen bu canlılar, gelecekte yapılacak her türlü çevresel etki değer­lendirmesinin (ÇED) temel taş­larını oluşturacak.

Derin denizin ekonomik Değeri

Derin deniz ekosistemle­ri, ‘ekosistem hizmetleri’ ile küresel ekonominin görün­mez motoru. Okyanuslar, insan kaynaklı karbon salı­mının yaklaşık yüzde 25’ini yutarken, derin deniz canlı­ları bu karbonun binlerce yıl hapsedilmesinde rol oynar. Pasifik’teki bu dev havzada yapılacak kontrolsüz bir mü­dahalenin karbon yakalama kapasitesine vereceği zara­rın, iklim krizi maliyetlerini trilyonlarca dolar artırabile­ceği öngörülüyor.

Taksonomi çalıştayının gücü

2024 yılında Lodz Üniversi­tesi’nde düzenlenen ve 16 uzmanın katıldığı taksonomi çalıştayı, modern bilimin iş birliği modelini temsil ediyor. Sadece teknolojik cihazların değil, insan uzmanlığının da ne kadar kritik olduğunu ka­nıtlayan bu süreçte, nadir tür­ler için ilk kez moleküler bar­kodlar oluşturuldu. Bu dijital kimlikler, okyanus tabanın­daki yaşamın ‘stok sayımı’ ni­teliğini taşıyor ve madencilik ruhsatları öncesinde yasal bir dayanak oluşturuyor.