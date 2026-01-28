Doğal afetlerin 2025 faturası 260 milyar dolar

Aon’un yayımladığı 2025 Küresel Doğal Afetler Raporu, iklim krizinin ekonomik ve top­lumsal etkilerinin her geçen yıl daha görünür hale geldiği­ni ortaya koydu. Rapora göre, 2025 yılında doğal afetlerden kaynaklanan küresel ekono­mik kayıplar 260 milyar do­lara ulaştı.

Bu kayıpların 127 milyar doları sigorta kapsa­mında karşılanırken, küresel sigortalılık oranı yüzde 49 ile tarihi zirvesine çıktı. Böylece sigorta sektörü, küresel eko­nomik kayıpların neredey­se yarısını üstlenerek afetle­re karşı finansal dayanıklılı­ğın temel unsurlarından biri haline geldi.

Aon’un analitik veriler ışığında hazırladığı rapor, özellikle şiddetli kon­vektif fırtınaların 21. yüzyı­lın en maliyetli sigorta risk­leri arasına girdiğine dikkat çekiyor. Giderek daha sık ve daha yıkıcı hale gelen bu ha­va olaylarının, küresel kayıp dağılımını köklü biçimde de­ğiştirdiği belirtilirken; rapor, iklim risklerinin yönetimin­de fiziksel ve finansal diren­cin sürdürülebilirlik açısın­dan hayati önemde olduğunu vurguluyor.

Her ne kadar 2025 yılı, 2015’ten bu yana küresel eko­nomik kayıpların en düşük se­viyede gerçekleştiği yıl olsa da, sigortalı kayıpların yüksek seyri dikkat çekti. Üst üste al­tıncı yıl sigorta ödemeleri 100 milyar dolar eşiğini aşarken, koruma açığı yüzde 51 ile tari­hi olarak en düşük seviyesine geriledi. Bu tablo, sigorta me­kanizmalarının iklim kaynak­lı risklere karşı giderek daha etkin bir rol üstlendiğini gös­teriyor.

49 büyük afet, milyar dolarlık kayıplar yarattı

2025 yılı boyunca, ekono­mik kaybı 1 milyar doların üzerinde olan 49 büyük do­ğal afet kayıtlara geçti. Bu sa­yı uzun dönem ortalamasına yakın olsa da, bir önceki yıla kıyasla daha düşük seviyede gerçekleşti. En fazla olayın ya­şandığı ülke, her zamanki gi­bi ABD oldu. Toplam 27 bü­yük afetin görüldüğü ülkede, en yüksek ekonomik kayba yol açan risk türü şiddetli konvek­tif fırtınalar olarak öne çıktı.

Yılın en maliyetli afetleri arasında; California’daki Pali­sades ve Eaton orman yangın­ları, ABD’de mart ayı ortasın­da yaşanan geniş çaplı fırtına­lar, Çin’deki mevsimsel seller, Myanmar’da meydana gelen deprem ve Karayipler’i etkile­yen Melissa Kasırgası yer aldı. Öte yandan, EMEA bölgesin­de 2020 yılından bu yana ilk kez bu ölçekte ekonomik kayıp yaratan bir afet yaşanmadı.

California’daki orman yan­gınları, 58 milyar dolarlık eko­nomik kayıp ve 41 milyar do­larlık sigortalı kayıpla, yal­nızca 2025’in değil, küresel ölçekte kayıtlara geçen en ma­liyetli orman yangınları ara­sında yer aldı. Bu durum, ik­lim değişikliğinin tetiklediği aşırı hava olaylarının, çevre­sel tahribatın ötesinde ciddi finansal sonuçlar doğurduğu­nu bir kez daha ortaya koydu.

İnsan kaybı artıyor

Rapora göre, 2025 yılında doğal afetler nedeniyle dün­ya genelinde en az 42 bin kişi hayatını kaybetti. Ölümlerin yaklaşık 14 bini Asya’da, 24 bin 500’den fazlası ise Avru­pa’da gerçekleşti. Avrupa’da­ki can kayıplarının neredey­se tamamının aşırı sıcak hava dalgalarından kaynaklanması dikkat çekti. 2025’in, kayıtla­ra geçen en sıcak üçüncü yıl olması, iklim krizinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini daha da ağırlaştırdı.

2000 yılından bu yana doğal afetler nedeniyle yaşamını yi­tirenlerin sayısı 1,9 milyonu aşarken; en ölümcül afet tür­leri arasında depremler, tsu­namiler, sıcak hava dalgaları, tropikal siklonlar ve seller öne çıktı. Sıcak hava dalgaları ha­riç tutulduğunda, 2025’in en ölümcül afeti Myanmar’daki deprem oldu ve bu felakette 5 bin 456 kişi hayatını kaybetti.

“Dayanıklılık yalnızca fiziksel değil, finansal bir mesele”

Raporu değerlendiren Aon Türkiye Eş CEO’su Selda Oknas Tanbay, iklim kaynaklı risklerin yönetiminde çok paydaşlı iş birliğinin artık kaçınılmaz hale geldiğini vurguladı. Tanbay, sigorta sektörünün rekor düzeyde sermayeyi devreye alarak, kuruluşlara olağanüstü hava olayları karşısında dayanıklılığı artıran yenilikçi risk transfer çözümleri sunduğunu belirtti. “Gerçek anlamda dayanıklılık, yalnızca fiziksel önlemlerle sınırlı değil; finansal gücü de kapsıyor” diyen Tanbay, veri temelli karar alma süreçlerinin, uzun vadeli sürdürülebilirlik stratejilerinin ve güçlü iş birliklerinin, iklim krizinin etkileriyle mücadelede her geçen yıl daha fazla önem kazandığını ifade etti.