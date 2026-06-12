Döngüsel ekonomi sınıflara giriyor

Başak Nur GÖKÇAM

Dünyada kaynak kıt­lığı ve iklim krizi de­rinleşirken, küresel ekonominin rotası hızla dön­güsel modellere kayıyor. Kü­resel ölçekte her yıl piyasaya sürülen 100 milyar tonu aşkın ham maddenin yalnızca yüz­de 7,2’sinin ekonomiye geri kazandırılabildiği günümüz­de, ‘ileri dönüşüm’ kavramı hem çevresel hem de finansal bir zorunluluk olarak öne çı­kıyor.

Atık yönetimini sadece bir çevre politikası olmaktan çıkarıp endüstriyel bir katma değere dönüştüren bu yakla­şım, Türkiye’nin sürdürülebi­lirlik vizyonunda da stratejik bir yer tutuyor. Özellikle her yıl yaklaşık 32,2 milyon ton ev­sel atığın üretildiği Türkiye’de, bu atıkların ekonomik birer girdiye dönüştürülmesi yeşil istihdamın ve kaynak verimli­liğinin anahtarı konumunda.

Bu kapsamda, Türkiye’nin ve Avrupa’nın ölçek ve et­ki bakımından kapsamlı ile­ri dönüşüm projelerinden bi­ri olan ‘Dönüşümde Gelecek Var’, mesleki eğitim sistemi­ne entegre edilerek devasa bir toplumsal dalgaya dönüşüyor. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Akbank arasında imzala­nan protokol, ileri dönüşüm tekniklerini MEB’in Sıfır Atık çalışmalarının merkezi­ne yerleştirirken, meslek lise­lerini de bu ekosistemin loko­motifi yapacak.

Mesleki eğitimde yeşil dönüşüm modülü

İmzalanan protokol kap­samında, meslek liselerinde­ki eğitim modeline ileri dönü­şüm odaklı yeni bir yaklaşım getiriliyor. Türkiye genelinde­ki meslek liselerinin mobilya ve iç mekân tasarımı bölümle­rine, ileri dönüşüm odaklı özel bir modül entegre edilecek. Bu sayede teorik eğitim, endüst­riyel tasarımla ve teknolojiy­le birleşerek kalıcı bir üretim modeline dönüşecek.

Projenin ilk ve en önemli adımı ise öğretmen eğitimle­riyle atılacak. Bir yıllık süreç­te, meslek liselerinde görev yapan bin öğretmen, ileri dö­nüşüm konusunda uzmanlaş­mak üzere kapsamlı eğitim­ci eğitimlerine katılacak. Bu süreçte öğretmenlerin tekno­lojik altyapısını desteklemek adına bin adet dizüstü bilgi­sayar sağlanarak teorik bilgi teknolojiyle harmanlanacak. 2026–2027 eğitim ve öğre­tim yılı itibarıyla başlayacak teknik eğitimlerle, Türkiye genelinde binlerce meslek li­sesi öğrencisi geleceğin ileri dönüşüm ustaları olarak ye­tiştirilecek.

Deprem bölgesine sürekli üretim desteği

Projenin toplumsal fayda ayağında ise dayanışma odak­lı bir üretim döngüsü bulunu­yor. İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurulan ileri dönüşüm atöl­yesinde, MEB’in sağlayaca­ğı malzeme kaynağı ile üre­tim kesintisiz olarak devam edecek. Protokolün imza tö­reninde konuşan Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Projeler ve Sosyal Ortaklar Daire Başkanı Gökçen Adanur, “Mesleki eği­timi yeşil ekonomi ve sıfır atık vizyonuyla taçlandıran bu iş birliği, gençlerimize sadece bir meslek değil, aynı zaman­da sürdürülebilir bir gelecek bilinci de kazandıracak. Atöl­yelerimizde hayat bulan her bir atık malzeme, hem ekono­mimize bir değer hem de dep­rem bölgesindeki çocukları­mızın eğitimine birer destek olarak geri dönecek” dedi.

Projeye ilişkin konuşan Ak­bank Marka ve İletişim Baş­kanı Beril Alakoç ise “Proje kapsamında bugüne kadar 18 bin yeni okul mobilyası üretil­mesine ve deprem bölgesin­deki bin 311 okula kazandırıl­masına öncülük ettik. Böylece yaklaşık 398 bin öğrenci daha donanımlı ve güvenli eğitim ortamlarına kavuştu. İleri dö­nüşüm faaliyetleri sayesinde ayrıca 406 ton karbon salımı engellenerek çevresel fayda yarattık. Dayanışma odaklı bu projede meslek liseli gençlerle omuz omuza çalıştık ve onla­rın ileri dönüşüm alanında de­neyim kazanmasını da destek­ledik” bilgisini verdi.

Yeşil istihdam potansiyeli

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre, döngüsel ekonomi ve ileri dönüşüm odaklı iş modelleri, 2030 yılına kadar dünya genelinde 30 milyondan fazla yeni yeşil istihdam alanı yaratma potansiyeline sahip.