Döngüsel ekonominin oluklu hattı: 2,5 milyon tonluk yeşil reform

İklim kriziyle mücadelede sorumlu üretim modelini benimseyen oluklu mukavva sektörü, 2025 yılını 2,5 milyon tonluk geri kazanım potansiyeliyle kapattı. Kâğıdı ‘yeni nesil altın’ olarak tanımlayan sektör, düşük karbon ayak izi ve 20 kez geri dönüştürülebilen lif yapısıyla plastik sonrası dönemin oyun kurucusu olmaya hazırlanıyor. Hedef 2026’da yüzde 5 büyürken çevresel etkiyi minimuma indirmek.

Başak Nur GÖKÇAM

Sürdürülebilirlik artık bir tercih değil, küresel ticaretin yeni pasapor­tu haline geldi. Türkiye’nin ambalaj devlerinden oluklu mukavva sektörü de, 2025 yı­lını ekonomik dengelerini ko­ruyarak kapatırken, sınırda karbon düzenlemeleri ve kü­resel regülasyonların baskı­sıyla yeşil dönüşüm süreçle­rini operasyonel bir zorunlu­luk olarak ajandasına taşıdı. 2,5 milyon tonluk üretim hac­minin arkasında yatan asıl gü­cün ise bu malzemenin doğa ile olan kusursuz uyumu ola­rak ifade ediliyor. Türkiye’nin COP31 Başkanlığı’na hazır­landığı bu kritik dönemde, oluklu mukavva sektörü hem sanayinin karbon yükünü ha­fifletiyor hem de döngüsel ekonominin çarklarını dön­dürmeye hazırlanıyor.

Sektördeki dönüşüm ve he­deflere ilişkin konuşan Oluk­lu Mukavva Sanayicileri Der­neği (OMÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Arslan, “Kâ­ğıt artık bir emtia, hatta altın değerinde" sözleriyle, aslında hammaddeye bakış açısında­ki radikal değişimi özetliyor. Sektör, 5 milyar metrekarelik sevkiyatıyla ekonomiyi paket­lerken, bu paketlerin her biri­nin 15-20 kez yeniden hayata dönebilme kabiliyeti, kaynak verimliliği açısından paha bi­çilemez bir veri sunuyor. Avru­pa’nın 5’inci büyük pazarı olan Türkiye, bu ölçek ekonomisini yeşil enerji yatırımlarıyla bir­leştirerek, ihracatta karbon vergisi gibi bariyerleri aşmayı hedefliyor.

Atık değil, stratejik kaynak

Yeşil ekonominin en zayıf halkası olan toplama süreçle­ri, sektörün 2026 vizyonun­da öncelikli sırada yer alıyor. Mevcut durumda kâğıt baz­lı ambalajların yüzde 70’i ge­ri toplanabiliyor olsa da, Ars­lan’ın vurguladığı ‘kaynağında ayrıştırma’ disiplini, bu oranı çok daha yukarı taşıyabilir. Bir ambalajın sadece üretilme­si değil, sistem içinde kalması sürdürülebilirliğin anahtarı­dır. Sektörün 8 bin 500 kişilik doğrudan istihdamı, aslında yeşil yakalı bir iş gücü dönüşü­münün de habercisi. 2026 için öngörülen yüzde 3-5 oranın­daki büyüme, sadece hacim­sel bir artışı değil, aynı zaman­da daha az hammadde ile da­ha dayanıklı çözümler sunan inovatif bir genişlemeyi tem­sil ediyor.

Plastikten kâğıda

Öte yandan AB'nin tek kulla­nımlık plastiklere yönelik sert­leşen regülasyonları da, oluklu mukavvayı doğal bir alternatif haline getirdi. Sektör, sadece çevreci olduğu için değil, Ar-Ge gücüyle dayanıklılık testlerin­den başarıyla geçtiği için ter­cih ediliyor. Sürdürülebilirli­ğin evde başladığı gerçeğinden yola çıkarak, sektörün toplum­sal farkındalık projeleriyle geri dönüşümü kültür haline getir­me çabası, Türkiye’nin döngü­sel ekonomi yolculuğunda stra­tejik bir kilometretaşı oluştu­ruyor.

“Oluklu mukavva bir çöp değil, ekonomik değeri olan bir kaynak” diyen Arslan “Oluklu mukavva doğa dostu özellikle­ri sayesinde, kaynağında doğ­ru ayrıştırılırsa verim %100’e yaklaşır. Bizim hedefimiz sade­ce üretmek değil, değerli lifle­rin ekonomide kalmasını sağla­mak” ifadelerinde bulundu.

Oluklu mukavva sektöründe yeşil dönüşümün karnesi

Sektörün sürdürülebilirlik performansı, sadece geri dönüşüm oranlarıyla değil, üretim sürecindeki çevresel ayak iziyle de ölçülüyor. İşte öne çıkan stratejik veriler:

Karbon tasarrufu

Kâğıt bazlı ambalaj çözümleri, fosil yakıt bazlı alternatiflerine oranla karbon salı­mında yüzde 60’a varan bir avantaj sağlıyor.

 Yeşil dönüş

Hayata geçen her 10 yeni yatırımdan 6’sı, karbon nötr hedefleri doğrultusunda kendi enerjisini güneş ve rüzgardan karşıla­maya odaklanıyor.

Verimli hammadde

Ar-Ge çalışmaları sayesinde 'hafiflet­me' teknikleriyle, aynı mukavemet gü­cü yüzde 15 daha az hammadde kullanıla­rak elde edilebiliyor.

İsrafla mücadelede stratejik kalkan

Sürdürülebilirlik sadece geri dönüştürmek değil, aynı zamanda mevcut kaynağı korumaktır. Oluklu mukavva tasarımları da, tedarik zincirindeki kayıpları minimize ederek ekonomiye dolaylı katkı sağlıyor:

1-Lojistikte fire devrimi: Doğru tasarlanmış ve ürünle tam uyumlu oluklu mukavva ambalajlar, gıda lojistiği sırasında yaşanan fire oranlarını yüzde 20 seviyelerinden yüzde 5’in altına indiriyor.

2-Raf ömrü ve hijyen: Tek kullanımlık oluklu mukavva ambalajlar, çapraz kontaminasyon riskini sıfırlayarak ürünlerin tazeliğini daha uzun süre korumasını sağlıyor.

3-Döngüsel tasarım: Tasarım aşamasında ‘geri dönüşüm için tasarım’ (design for recycling) prensibiyle hazırlanan kutuların yüzde 100’ü ekonomik bir değere dönüşebiliyor.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
