Döngüsel modacı Nivego’dan ‘Karbon Ayak İzi’ projesi

Başak Nur GÖKÇAM

Atık oluşumunu en aza indirirken malzemeleri ve kaynakları kullanımlarının sonunda ürün döngüsüne geri döndürerek değerleri olabildiğince uzun süre korumanın hedeflendiği döngüsel ekonomi, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma sürecinde önemli bir paya sahip.

Bu noktada modada döngüselliği hedefleyerek yola çıkan Nivogo, 2011 yılında tüketim toplumunun oluşturduğu atıklaştırmanın önüne geçebilmek adına projelerini artırmaya devam ediyor. ‘Karbon Ayak İzi’ projesini hayata geçiren şirket, tüketicide bilinç kazanımını amaçlıyor. Karbon ayak izini hesaplamak isteyenler ise www.modaayakizim.com üzerinden testi yaparak, hangi türde tüketici olduğunu görebilecek.

Nivego’nun kuruluş hikayesine ilişkin bilgi veren Nivego CEO’su Arnas Akbaş, “Bir ürünü alıyoruz, satıyoruz, kısa bir süre kullanıyoruz veya kullanmayıp en nihayetinde atıklaştırıyoruz. Bu durum, ekolojik, finansal, duygusal gibi pek çok açıdan, kanunlardan dolayı regülasyonsal gerekçelerle artık devamının olmadığını da keşfettik.

Bunun yerine bir şey koymamız gerektiği için de 2021 yılında Nivego’yu kurduk ve bu yolla insanlara, modanın geleceğinde bir konfor ve kolaylıkla döngüselleştirebilecekleri, kendi dünyalarını kendi alışveriş alışkanlıklarını dönüştürebilecekleri bir şey sunmak istedik” dedi.

“Kullanılmayan ürünleri döngünün içine tekrar katacağız”

Kullanıcıların ya da markaların, bir sebepten atıklaştırdığı, atıllaştırdığı, potansiyel atık hâline getirdiği ürünleri döngünün içine tekrar katmaya karar verdiklerini belirten Arnas Akbaş, “Döngüsel ekonominin bir parçası olmak isteyenler için de Gebze'de 5 bin m2’lik bir alanda operasyon merkezi kurduk.

Bu Türkiye'nin hatta Avrupa'nın en büyük ürün yenileme merkezi oldu. Burası kendi içinde akademileri olan kendi zanaatkârlarını yetiştiren bir yer oldu” diye konuştu. Operasyon merkezimi belli bir forma getirdikten sonra döngüsel moda mağazalarımızı açmaya başladık ve ilki Akasya AVM’de oldu diyen Akbaş, “Mağaza sayımız şu anda 10’a ulaştı.

Bizim amacımız, atık diye bir şeyin aslında olmadığını anlatmak, tüm giysilerin bir noktada toprağa, okyanuslara, denizlere, çöllere karışacağını anlatabilmek. Bu noktada da döngüsel ekonomi aracılığıyla o ürünleri tekrar finansal bir getiri haline getirmek için çalışıyor.

"7,3 milyar litre su tasarrufu sağladık"

Ürünlerin yenileme ihtiyaçlarına göre geliştirilen yapay zekâ temelli bir NivoKod tanımladıklarının bilgisini veren Akbaş, “NivoKod ile tanımlanan ürünler, dezenfekte edilen ve tekrar kullanıma hazırlanan ve yapay zekâ temelli yeniden fiyatlandırma teknolojimizle fiyatları belirlenen ürünleri, satışlarının yapılacağı döngüsel mağazalarımızda yeni kullanıcılarıyla buluşturuyoruz. Şimdiye kadar döngüsel ekonomiye dahil ettiğimiz 1 milyon 162 bin ürünle 9,4 milyon kilogram karbon emisyonunu engelledik. 7,3 milyar litre su tasarrufu sağladık. Bu rakamları, Moda Ayak İzi projemizle de artırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

100 üründen 20’si kullanılıyor

Projeye ilişkin konuşan Nivego Pazarlamadan ve Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tunahan Kafa da, “15 Kasım Dünya İsraf Etmeme Günü’nde, bir sonraki nesil için bir aradayız. Biz bu nedenle Nivego olarak, sürdürülebilir, yaşanabilir bir geleceği sağlamak için farkındalığı beraber artırmayı amaçlıyoruz. Hatta sadece farkındalığı beraber artırmakla kalmayalım, harekete de geçelim istiyoruz. Yapılan araştırmalar diyor ki, dolaplarımızda kullanmadıklarımız ürünler kullandıklarımız ürünlere göre 4 kat daha fazla. Yani 100 üründen sadece 20’sini kullanıyoruz. Yine farklı bir araştırma da bize diyor ki, Black Friday döneminde alınan ürünlerin yüzde 80’i doğaya atık oluyor” dedi.