ECB de “iklim”den yana saf tuttu

10 Temmuz 2020

“Torunlarım var. Güzel gözleri ile bana bakarak, ‘sen ne yaptın?’ demelerini istemiyorum.” Bu sözler Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’a ait. Avrupa Merkez Bankası Başkanı, 2.8 trilyon Euroluk varlık alım programının odağına yeşil hedefleri koyarak, tüm operasyonlarını iklim kriziyle mücadele hedefleri doğrultusunda yeniden değerlendireceğini açıkladı. Bu açıklama, Avrupa Merkez Bankası açısından bir ilk. Lagarde’ın “İklim krizi ile mücadele etmek için her yolu denemeye hazırım.

Avrupa Merkez Bankası, tüm iş süreçlerini ve operasyonlarını iklim krizi ile mücadele doğrultusunda yeniden değerlendirecek. Günün sonunda, her şeyi belirleyen para. Pandemi krizinin yeşil fonlara yönelik ilgiyi düşüreceğini ifade edenler ise, çok pişman olacaklar” yönündeki yorumları, Avrupa Merkez Bankası’nı iklimle mücadelede harekete geçen ilk merkez bankası konumuna getiriyor.

Pandemi sürecinin, küreselleşme, yakınlık, kısa tedarik zinciri ve diğerlerinin kaderini belirleme gibi kavramlara yönelik algımızı değiştireceğini ifade eden Lagarde, pandemi sonrası toparlanmanın “parçalı” olacağını, bazı ülkelerin diğerlerine oranla daha çabuk iyileşeceğini söylüyor. Lagarde, AB’nin pandemiden en fazla etkilenen ülkeler için devreye soktuğu 750 milyar Euro’luk toparlanma fonunun, “oyunu değiştireceğini” belirtiyor.

Avrupa Merkez Bankası’nın yanı sıra, diğer merkez bankaları da yeşil fonlar konusunda ciddi bir baskı altında. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, COVID-19 krizi sonrasında iklim krizi başlığını kurumsal varlık alım sürecine dahil edeceklerini açıkladı. FED ise bu konunun dışında kalmayı tercih ediyor.

Avrupa Merkez Bankası’nın bu kararı, Avrupa Yeşil Anlaşması’nı destekler nitelikte. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, sene başında yaptığı açıklamada “Avrupa Yeşil Anlaşması, halkımızın çağrısına Avrupa'nın cevabıdır. Avrupa'nın Avrupa için yaptığı bir anlaşma ve daha iyi bir dünya için bir katkıdır. Her Avrupalı bu değişimin bir parçası olabilir” demişti.

Yeşil Anlaşma kapsamında Avrupa Birliği, 2050’ye kadar dünyanın ilk iklime zararsız ülkeler grubu olmayı; yani sera gazı emisyonlarını net olarak sıfırlamayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda sanayiden tarıma, ulaştırmadan enerjiye kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirilecek. Polonya dışındaki Avrupalı liderler 2050 yılına kadar bütün üye ülkelerin karbon-nötr hale getirilmesi konusunu destekliyor.