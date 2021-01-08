EİB, ihracatçıların yetkinliğini "Sürdürülebilirlik Günleri" ile artıracak

Yeşil üretimle bu yıl 15 milyar dolar ihracat hedefleyen Ege İhracatçı Birlikleri, "EİB Sürdürülebilirlik Günleri" için çalışmalara başladı. 12 Ocak 2021 tarihinde online ortamda başlayacak olan eğitim programı ücretsiz olacak ve tüm ihracatçı firmaların katılımına açık olacak.

EİB'den yapılan açıklamaya göre; Brika Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilirlik Akademisi ve Kadir Has Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen 'EİB Sürdürülebilirlik Günleri'ndeki eğitim başlıklarını "Sürdürülebilirlik Kavramı ve Özel Sektör Analizi", "SDGs-Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Uyumlaştırma", "Döngüsel Ekonomi, Sürdürülebilir Finans", "İyi Yönetişim Uygulamaları", "Enerji Verimliliği", "İklim Değişikliği Kapsamında Enerji Gündemi", "Sera Gazı Emisyon Raporlama ve Avrupa Yeşil Mutabakatı" oluşturacak. Bu konularda uzman isimler, Egeli ihracatçıların online ortamda sürdürülebilirlik yetkinliklerini arttıracak. 12 Ocak 2021 tarihinde başlayacak olan eğitim programı Mart ortasında sona erecek.

Her bir eğitim başlığı için ayrı duyurunun yapılacağı program kapsamındaki ilk eğitim olan "Sürdürülebilirlik Kavramı ve Özel Sektör Analizi Eğitimi" iki bölüm halinde 12 ve 14 Ocak günleri 14:00 - 16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

"Firmalarımızın Avrupa Yeşil Mutabakatına uygun üretim yapmalarını amaçlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2020 yılını "Sürdürülebilirlik Yılı" ilan ettiklerini hatırlattı. Sürdürülebilirlik ile ilgili geçen yıl çok sayıda proje gerçekleştirdiklerini anlatan Eskinazi, Türkiye'de Birleşmiş Milletlerin Küresel İlkeler Sözleşmesi Global Compact'a üye olan ve "Sıfır Atık Belgesi" sahibi olan ilk ihracatçı birlikleri olduklarını, sürdürülebilirlik çalışmalarının 2021 ve sonrasında da öncelikli konuları arasında olacağını aktardı.

EİB Sürdürülebilirlik Günleri'nde ihracatçı firmaların sürdürülebilirlik yetkinliklerini arttırmayı hedefledikleri söyleyen Eskinazi, "Türkiye'nin ihracatının yüzde 50'sini gerçekleştirdiği Avrupa Birliği 2050'ye kadar Avrupa kıtasını karbon nötr hale getirmeyi hedefliyor. Bu amaçla da bir dizi politikaları hayata geçiriyor. Bu gelişmeler sürdürülebilir üretim modelini seçenek olmaktan çıkarıyor, bir zorunluluk haline getiriyor. Ticarette karbon vergisi, sıfır atık vergisi gibi ihracatçılara maliyetleri artıracak yaptırımlar gündemde. O nedenle ihracatçı firmalarımızın Avrupa Yeşil Mutabakatına uygun üretim yapmalarını amaçlıyoruz. Ege İhracatçı Birlikleri üyesi 8 bini aşkın ihracatçı firmamızın sürdürülebilirlik konusundaki yetkinliklerini arttırmak için 'EİB Sürdürülebilirlik Günleri'ni düzenledik. Yayınladığımız sürdürülebilirlik manifestosunda da dediğimiz gibi, "Sürdürülebilir bir dünya için, sürdürülebilir üretim ve sürdürülebilir ihracat" sloganıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.