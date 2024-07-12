Elektrikli otobüsler Samsun'da 2 bin 522 ton karbondioksit salınımı önledi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Elektrikli otobüslerimizle 22 ayda 4 milyon 625 bin yolcu taşıdık. 22 milyon liralık yakıt tasarrufu sağlayan elektrikli otobüslerimiz ile aynı zamanda 2 bin 522 ton karbondioksit salınımını da engellemiş olduk. Yeşil ulaşımla hem çevremizi koruyor hem de büyük tasarruf sağlıyoruz" diyerek yeşil ulaşıma verdikleri öneme dikkat çekti.

Yarım saatte şarj kolaylığı

Gece seferleri yapan ulaşım hatlarında özellikle elektrikli otobüsleri kullanmaya özen gösterdiklerine dikkati çeken Doğan, "Yarım saat gibi sürede şarj olan otobüslerimiz, güzergahlarını tamamlayarak tekrar şarj dolum noktalarına geliyor. Çevreci yaklaşımı benimserken hemşehrilerimizin ulaşımdaki konforunu da önemsiyoruz. Samsun'umuz her köşesiyle bizim için çok kıymetli. Şehrimize hizmet ediyor olmak da bizim için en büyük gurur vesilesi" değerlendirmesinde bulundu.