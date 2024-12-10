Emisyonunu yılda yüzde5 10 yılda yüzde 80 azaltacak
Mevcut karbon yoğunluğunu her yıl yüzde 5 oranında azaltmayı hedefleyen Geberit, geri dönüştürülmüş ürünlerini artıracak. Şirket, 2030 yılına kadar ambalajlarının en az yüzde 35’inin geri dönüştürülmüş malzemelerden içermesini amaçlıyor.
Başak Nur GÖKÇAM
Çevre stratejisi temelinde 30 yıl önce çalışmalarını sürdürülebilir sıhhi tesisat sektörü alanıyla başlatan Geberit, tüketimi azaltmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Üretimin yanı sıra ürün kullanım aşamalarında da istikrarlı olarak su tüketimini azaltmaya odaklandıklarını söyleyen Geberit Türkiye Ürün Yönetimi Bölüm Müdürü Nazan Şeremet, “Sürdürülebilirlik stratejimizin bir parçası olarak, çevre, sosyal ve yönetişim alanlarında önemli konular için kendimize hedefler belirliyoruz.
Örneğin, mevcut karbon yoğunluğumuzu her yıl yüzde 5 oranında azaltma hedefimize uygun olarak iş süreçlerimizi iyileştiriyoruz ve 2015 yılına kıyasla 2035 yılına kadar göreceli karbon emisyonlarını yüzde 80 oranında azaltmayı amaçlıyoruz. Ayrıca, ambalaj malzemelerinin kullanımını en aza indirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda, malzeme kullanımını azaltmak için ambalaj tasarımlarını sistematik olarak iyileştirmenin yanı sıra, 2030 yılına kadar ambalajlarımızın en az yüzde 35’inin geri dönüştürülmüş malzemeler içermesini sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.
İlk rapor 2004 yılında yayımlandı
Geberit Grup genelindeki ilk sürdürülebilirlik raporunu 2004 yılında yayımladıklarının bilgisini veren Nazan Şeremet, “2006’dan bu yana, Küresel Raporlama Girişimi’nin (GRI) yönergelerine uygun olarak her yıl bir sürdürülebilirlik performans raporu sunulmaktadır. Düzenleyici ortamın değişmesiyle birlikte, sürdürülebilirlik raporlaması Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standardı (ESRS) gibi daha sıkı düzenlemelere tabi olacaktır” diye ekledi.
Eco-design prensibi doğrultusunda 2007 yılından bu yana ürünlerin Ar-Ge sürecinde ekolojik tasarım ilkelerine uygun hareket ettiklerini belirten Şeremet, “Atık yönetimi açısından, üretimde iç malzeme döngülerini kapatmayı, atıkları en aza indirmeyi ve geri dönüştürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.
Yöneticilerin yüzde 50’sine yakını kadın
Çalışma hayatında eşit yönetim anlayışını önemsediklerini belirten Geberit Türkiye Ürün Yönetimi Bölüm Müdürü Nazan Şeremet, “Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık yaklaşımı ile kadın-erkek tüm çalışanları için fırsat eşitliği sunan Geberit Türkiye olarak yüzde 33 kadın çalışana sahipken bu oran yönetim kadememizde yaklaşık yüzde 50’ye ulaşıyor” dedi.
Net satışın yüzde 2.5’u Ar-Ge’ye harcanıyor
Ar-Ge’ye verdikleri önemin vurgusunu yapan Geberit Türkiye Ürün Yönetimi Bölüm Müdürü Nazan Şeremet, “Yalnızca 2023 yılında 25 patent başvurusu yapmış olmamız ve son beş yılda toplamda 159 patent başvurusunda bulunmamız, Ar-Ge’deki gücümüzün bir yansımasıdır. Her yıl, net satışlarımızın yaklaşık %2,5’ini Ar-Ge yatırımlarımıza ayırıyoruz” bilgisini verdi.