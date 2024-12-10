Emisyonunu yılda yüzde5 10 yılda yüzde 80 azaltacak

Başak Nur GÖKÇAM

Çevre stratejisi teme­linde 30 yıl önce ça­lışmalarını sürdürü­lebilir sıhhi tesisat sektörü alanıyla başlatan Geberit, tü­ketimi azaltmaya yönelik ça­lışmalarına devam ediyor. Üretimin yanı sıra ürün kulla­nım aşamalarında da istikrar­lı olarak su tüketimini azalt­maya odaklandıklarını söy­leyen Geberit Türkiye Ürün Yönetimi Bölüm Müdürü Na­zan Şeremet, “Sürdürülebi­lirlik stratejimizin bir parça­sı olarak, çevre, sosyal ve yö­netişim alanlarında önemli konular için kendimize he­defler belirliyoruz.

Örneğin, mevcut karbon yoğunluğu­muzu her yıl yüzde 5 oranın­da azaltma hedefimize uygun olarak iş süreçlerimizi iyileş­tiriyoruz ve 2015 yılına kıyas­la 2035 yılına kadar göreceli karbon emisyonlarını yüzde 80 oranında azaltmayı amaç­lıyoruz. Ayrıca, ambalaj mal­zemelerinin kullanımını en aza indirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda, malzeme kul­lanımını azaltmak için amba­laj tasarımlarını sistematik olarak iyileştirmenin yanı sı­ra, 2030 yılına kadar ambalaj­larımızın en az yüzde 35’inin geri dönüştürülmüş malze­meler içermesini sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

İlk rapor 2004 yılında yayımlandı

Geberit Grup genelindeki ilk sürdürülebilirlik raporunu 2004 yılında yayımladıkları­nın bilgisini veren Nazan Şe­remet, “2006’dan bu yana, Kü­resel Raporlama Girişimi’nin (GRI) yönergelerine uygun olarak her yıl bir sürdürülebi­lirlik performans raporu su­nulmaktadır. Düzenleyici or­tamın değişmesiyle birlikte, sürdürülebilirlik raporlaması Avrupa Sürdürülebilirlik Ra­porlama Standardı (ESRS) gi­bi daha sıkı düzenlemelere ta­bi olacaktır” diye ekledi.

Eco-design prensibi doğ­rultusunda 2007 yılından bu yana ürünlerin Ar-Ge süre­cinde ekolojik tasarım ilkele­rine uygun hareket ettikleri­ni belirten Şeremet, “Atık yö­netimi açısından, üretimde iç malzeme döngülerini kapat­mayı, atıkları en aza indirme­yi ve geri dönüştürmeyi he­defliyoruz” diye konuştu.

Yöneticilerin yüzde 50’sine yakını kadın

Çalışma hayatında eşit yöne­tim anlayışını önemsediklerini belirten Geberit Türkiye Ürün Yönetimi Bölüm Müdürü Na­zan Şeremet, “Çeşitlilik, Eşit­lik ve Kapsayıcılık yaklaşımı ile kadın-erkek tüm çalışanları için fırsat eşitliği sunan Gebe­rit Türkiye olarak yüzde 33 ka­dın çalışana sahipken bu oran yönetim kadememizde yakla­şık yüzde 50’ye ulaşıyor” dedi.

Net satışın yüzde 2.5’u Ar-Ge’ye harcanıyor

Ar-Ge’ye verdikleri önemin vurgusunu yapan Geberit Türkiye Ürün Yönetimi Bölüm Müdürü Nazan Şeremet, “Yalnızca 2023 yılında 25 patent başvurusu yapmış olmamız ve son beş yılda toplamda 159 patent başvurusunda bulunmamız, Ar-Ge’deki gücümüzün bir yansımasıdır. Her yıl, net satışlarımızın yaklaşık %2,5’ini Ar-Ge yatırımlarımıza ayırıyoruz” bilgisini verdi.