Enerjide net sıfırdan ‘öteye’

Başak Nur GÖKÇAM

Dünya genelinde enerji sektörü, fosil yakıtlar­dan kopuşun en kes­kin virajına girmiş durumda. Geçtiğimiz yıl küresel ölçek­te enerji alanına yapılan yatı­rımların 3 trilyon dolara yak­laşması, bu dönüşümün eko­nomik büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

Türkiye ise bu tabloda 2035 yılı için 120 GW kurulu güç hedefiyle yerini sağlamlaştırıyor. Eksim Enerji’nin Amasya’da düzen­lediği basın toplantısında ko­nuşan Eksim Enerji CEO’su Arkın Akbay, yenilenebilir enerjinin artık bir ‘trend’ ol­maktan çıkıp bir ‘hayat biçi­mi’ haline geldiğini vurguladı.

“Net sıfırı değil, eksiği konuşuyoruz”

Eksim Enerji, geçtiğimiz yıl içerisinde portföyünü 480 MW ilaveyle 1,2 GW seviyesi­ne çıkardı. Şirketin hedefi ise kısa vadede bu kapasiteyi 2,6 GW düzeyine taşımak. Bu kap­samda Türkiye’nin enerji viz­yonuna ilişkin de konuşan Ar­kın Akbay, “Türkiye 2035 için önüne 120 GW’lık devasa bir hedef koydu. Üretimin yüzde 70’e yakın kısmının yeşil kay­naklardan gelmesi planlanı­yor. Artık net sıfırı değil, yeşili ihraç eden bir ülke olma yolun­da eksi değerleri konuşuyoruz. Biz de Eksim olarak bu vizyo­nun bir parçasıyız. Portföy bü­yüklüğümüzü holding içinde ciddi oranda artırıyoruz. Şu an holding varlık değerinin yak­laşık yüzde 40’ı, yani 2 milyar doları enerji tarafını temsil ediyor” diye konuştu.

Akbay, şirketin stratejik he­defleri doğrultusunda sadece yerel değil, bölgesel bir güç ol­ma yolunda ilerlediklerini be­lirtti. Savaşın sürdüğü Ukray­na’da 63 MW kapasiteli rüzgâr santralini devreye aldıklarını hatırlatan Akbay, “Doğudan batıya daha uygun maliyetli enerjiyi taşıyabilme felsefe­siyle hareket ediyoruz” dedi.

Verimliliğin yeni formülünde yapay zekâ ve depolama var

Yenilenebilir enerjinin en büyük kısıtı olan süreklilik so­runu, Türkiye’de batarya yatı­rımlarıyla aşılmaya çalışılıyor. Bu kapsamda depolama enteg­reli santral projelerine de deği­nen Akbay, Kırklareli’nden An­talya’ya uzanan 10 farklı sahada toplam 633 MW gücündeki ya­tırımlar için ön lisans süreçle­rinin hızla ilerlediğini ifade etti.

Öte yandan, verimlilik artışı için yapay zekânın kritik rol oynadığını belirten Akbay, “Rüzgâr tahmininden ekipman sağlığına kadar her noktada ya­pay zekâyı kullanıyoruz. Rüzgâr olduğunda enerji üretebilme oranımızı yapay zekâ ve tekno­loji yatırımlarımızla yüzde 99,3 seviyesine çektik. Kendi yazı­lım ve teknoloji ekibimizle veri­yi akıllandırıyoruz. Bu, maliyet yönetiminde bize büyük avantaj sağlıyor” ifadelerini kullandı.

'Doğu ile Batı arasında enerji köprüsü kurmayı hedefliyoruz'

Türkiye’deki yatırımların yanı sıra yurt dışında da aktif olarak büyümeye devam ettiklerini belirten Eksim Enerji CEO’su Arkın Akbay, “Gürcistan’da işletmede olan 2 hidroelektrik santralimize ek olarak devreye alınma aşamasında 1 güneş enerjisi santralimiz bulunuyor. Aynı ülkede geliştirme süreci devam eden 6 rüzgâr ve 2 güneş projesiyle toplamda 700 MW kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. Ukrayna’da ise işletmeye aldığımız 1 rüzgar santrali ve geliştirme aşamasındaki 1 proje ile toplam 360 MW’lık bir portföy oluşturmayı planlıyoruz” bilgisini verdi.

Sürdürülebilirliğin nesiller arası aktarımına dikkat çeken Akbay, çocuklara yönelik çevre projelerine de değindi. Merzifon’da düzenlenen Uçurtma Festivali ve atölye çalışmalarıyla farkındalık yarattıklarını ifade eden Akbay, “Çocuklarımıza eğlenirken öğrenebilecekleri bir deneyim sunuyoruz; temiz enerji bilincini Türkiye’nin farklı bölgelerindeki santral sahalarımızda çocuklarla buluşturmaya devam edeceğiz” mesajını verdi.

Yerli teknolojide ‘hücre’ hedefi

Türkiye rüzgâr enerjisinde kanat ve kule ihraç eden bir konuma gelse de, güneş enerjisinde gerçek rekabetin “hücre” tasarımında yattığı vurgulanıyor. Arkın Akbay, “Sürdürülebilirlik için dünya çapında rekabetçi teknoloji üretmemiz şart. Sadece montaj değil, hücre tasarımı ve rüzgâr türbini mimarisinde kendi teknolojimizi geliştirmeliyiz. Sübvansiyonlar belli bir yere kadar taşıyabilir, asıl olan verimlilik ve hacimdir” diyerek sanayi politikalarına dikkat çekti.

İklim krizi ve su denklemi

2026 yılına dair projeksiyonlarda iklim değişikliğinin etkileri belirleyici oluyor. Akbay, bu yılın nisan ayında son 10 yılın en yüksek su akış seviyelerine ulaşıldığını belirterek, “Kuraklık periyotları 7-8 yıldan 3 yıla düştü. Hidroelektrik kaynaklarındaki bu bolluk fiyatları dönemsel olarak sıfıra kadar indirdi. Ancak bu durum yanıltıcı olmamalı; sermaye birikiminin sürmesi ve yatırımların aksamaması için piyasada dengeli bir fiyat rejimi şart” uyarısında bulundu.