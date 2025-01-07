Eşit-siz ‘sera gazı politikası’ cep yakacak
Sera gazı azaltma amaçlı geliştirilen iklim politikalarının tüketici ve çiftçi üzerindeki etkileri araştırıldı. Buna göre tüketiciler artan gıda fiyatlarından, çiftçiler ise harcadığının daha azını aldıkları için geçim sıkıntısı çekmekten yakındı. Amacıyla çelişen politika, ülke zenginliğine göre değişkenlik gösterdi.
Başak Nur GÖKÇAM
İklim değişikliği sonucu artan sıcaklık ve karbondioksit miktarındaki artış, tarımı da olumsuz etkiliyor. WWF-Türkiye verilerine göre her 10 çiftçiden 9’u toprağın sağlığından ve geleceğinden endişe duyuyor. Çiftçilerin yarısından fazlası, önümüzdeki 10 yıl içinde üretimi azaltacağını veya tamamen üretimden çekileceğini söylüyor.
Bunun yanı sıra çiftçiler; tüketicilerin gıdaya harcadıklarının daha azını alıyorlar. Çünkü modern gıda sistemleri maliyetleri işleme, taşıma ve pazarlama gibi katma değerli bileşenlere yönlendiriyor.
Potsdam İklim Etkisi Araştırma Enstitüsü (PIK) tarafından yapılan ve Nature Food dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmaya göre tarımsal iklim politikaları gıda fiyatlarına önemli ölçüde etki ediyor. Buna göre katma değerli bileşenler daha zengin ülkelerde tüketici fiyat değişikliklerinin tamponlarken, tarım maliyetlerinin baskın olduğu düşük gelirli ülkeler iklim politikaları nedeniyle gıda fiyat artışlarını yönetmede daha büyük zorluklarla karşı karşıya kalıyor.
Almanya’da farklı, Afrika’da farklı…
Çalışmaya ilişkin açıklamada bulunan başyazar ve PIK bilim insanı David Meng-Chuen Chen, “ABD veya Almanya gibi yüksek gelirli ülkelerde, çiftçiler gıda harcamalarının dörtte birinden daha azını alırken, tarım maliyetlerinin gıda fiyatlarının daha büyük bir kısmını oluşturduğu Sahra Altı Afrika’da bu oran yüzde 70’in üzerindedir.
Bu fark, gıda sistemlerinin bölgeler arasında ne kadar farklı işlediğini vurguluyor. Araştırmacılar, ekonomiler geliştikçe ve gıda sistemleri sanayileştikçe, çiftçilerin gıda dolarının ‘çiftlik payı’ olarak bilinen bir ölçüt olan tüketici harcamalarından giderek daha az pay alacağını öngörüyor” dedi.
Çalışma, 136 ülkede 11 gıda grubu ile gerçekleştirildi. Seçilen gıda gruplarında gıda fiyat bileşenlerini değerlendirmek için istatistiksel ve süreç tabanlı modellemeyle birleştirme yapıldı.
Hem evde hem de dışarda tüketilen gıda fiyatlarının incelendiği araştırmaya yönelik bilgi veren David Meng-Chuen Chen, “Çoğu model çiftlik maliyetlerinde duruyor, ancak biz bakkala ve hatta restorana veya kantine kadar gittik. Araştırmacılar, tüm gıda değer zincirini analiz ederek, sera gazı azaltma politikalarının tüketicileri nasıl etkilediğine dair yeni içgörüler de sağladı.
Tarımda emisyonları azaltmayı amaçlayan iklim politikaları, özellikle tüketiciler için, genellikle artan gıda fiyatları konusunda endişelere yol açıyor. Analizimiz, modern gıda sistemlerinin uzun tedarik zincirlerinin, özellikle daha zengin ülkelerde, tüketici fiyatlarını ani artışlardan koruduğunu gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.
Etkiyi yine düşük
“Daha zengin ülkelerdeki tüketici gıda fiyatları, üretici fiyatları 2050 yılına kadar 2,73 kat daha yüksek olsa bile, iklim politikalarıyla 1,25 kat daha yüksek olacaktır. Buna karşılık, düşük gelirli ülkelerde, iddialı iklim politikaları altında tüketici gıda fiyatları 2050 yılına kadar 2,45 kat artarken, üretici fiyatları 3,3 kat artacaktır. Düşük gelirli ülkelerde bile tüketici fiyat artışları çiftçilere göre daha az belirgin olsa da, düşük gelirli ülkelerdeki insanların yeterli ve sağlıklı gıdaya erişimini yine de zorlaştıracaktır” dedi.
“Uzun vadede tarımı korumak için olmazsa olmaz”
Çalışmanın sonucunu değerlendiren PIK İklim Dayanıklılığı Araştırma Departmanı Başkanı ve yazar Herann Lotze- Campen, “İklim politikaları kısa vadede tüketiciler, çiftçiler ve gıda üreticileri için zorlayıcı olabilir. Ancak uzun vadede tarımı ve gıda sistemlerini korumak için olmazsa olmazdır.
İddialı iklim politikaları ve emisyon azaltımları olmadan, ürün hasadı başarısızlıkları ve tedarik zinciri kesintileri gibi engellenmemiş iklim değişikliğinin çok daha büyük etkileri gıda fiyatlarını daha da yükseltebilir. İklim politikaları, adil karbon fiyatlandırması, savunmasız bölgeler ve nüfus grupları için finansal destek ve sürdürülebilir çiftçilik uygulamalarına yatırım gibi üreticilerin ve tüketicilerin sorunsuz bir şekilde geçiş yapmasına yardımcı olan mekanizmaları içerecek şekilde tasarlanmalıdır” dedi.
Az kazanan yine üretici oldu
Zengin ülkelerde, ham maddelerin maliyetin sadece küçük bir kısmını oluşturduğu ekmek, peynir veya şekerleme gibi işlenmiş ürünlerin giderek daha fazla satın alındığını belirten PIK bilim insanı ve yazar Benjamin Bodirsky de, “Fiyatın büyük kısmı işleme, perakende, pazarlama ve nakliye için harcanıyor. Bu ayrıca tüketicilerin, kirlilik vergileri veya arazi genişlemesine getirilen kısıtlamalar gibi iklim politikalarının neden olduğu çiftlik fiyatlarındaki dalgalanmalardan büyük ölçüde korunduğu anlamına geliyor, ancak aynı zamanda çiftçilerin aslında ne kadar az kazandığını da vurguluyor” diye konuştu.