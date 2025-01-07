Eşit-siz ‘sera gazı politikası’ cep yakacak

Başak Nur GÖKÇAM

İklim değişikliği sonucu artan sıcaklık ve karbon­dioksit miktarındaki ar­tış, tarımı da olumsuz etkili­yor. WWF-Türkiye verilerine göre her 10 çiftçiden 9’u top­rağın sağlığından ve gelece­ğinden endişe duyuyor. Çiftçi­lerin yarısından fazlası, önü­müzdeki 10 yıl içinde üretimi azaltacağını veya tamamen üretimden çekileceğini söy­lüyor.

Bunun yanı sıra çiftçi­ler; tüketicilerin gıdaya harca­dıklarının daha azını alıyorlar. Çünkü modern gıda sistemleri maliyetleri işleme, taşıma ve pazarlama gibi katma değerli bileşenlere yönlendiriyor.

Potsdam İklim Etkisi Araş­tırma Enstitüsü (PIK) tara­fından yapılan ve Nature Fo­od dergisinde yayımlanan ye­ni bir çalışmaya göre tarımsal iklim politikaları gıda fiyatla­rına önemli ölçüde etki ediyor. Buna göre katma değerli bile­şenler daha zengin ülkelerde tüketici fiyat değişikliklerinin tamponlarken, tarım maliyet­lerinin baskın olduğu düşük gelirli ülkeler iklim politikaları nedeniyle gıda fiyat artışlarını yönetmede daha büyük zorluk­larla karşı karşıya kalıyor.

Almanya’da farklı, Afrika’da farklı…

Çalışmaya ilişkin açıklama­da bulunan başyazar ve PIK bi­lim insanı David Meng-Chuen Chen, “ABD veya Almanya gi­bi yüksek gelirli ülkelerde, çift­çiler gıda harcamalarının dört­te birinden daha azını alırken, tarım maliyetlerinin gıda fi­yatlarının daha büyük bir kıs­mını oluşturduğu Sahra Altı Afrika’da bu oran yüzde 70’in üzerindedir.

Bu fark, gıda sis­temlerinin bölgeler arasında ne kadar farklı işlediğini vurgulu­yor. Araştırmacılar, ekonomi­ler geliştikçe ve gıda sistemleri sanayileştikçe, çiftçilerin gıda dolarının ‘çiftlik payı’ olarak bi­linen bir ölçüt olan tüketici har­camalarından giderek daha az pay alacağını öngörüyor” dedi.

Çalışma, 136 ülkede 11 gıda grubu ile gerçekleştirildi. Se­çilen gıda gruplarında gıda fi­yat bileşenlerini değerlendir­mek için istatistiksel ve süreç tabanlı modellemeyle birleş­tirme yapıldı.

Hem evde hem de dışarda tüketilen gıda fiyat­larının incelendiği araştırma­ya yönelik bilgi veren David Meng-Chuen Chen, “Çoğu mo­del çiftlik maliyetlerinde duru­yor, ancak biz bakkala ve hatta restorana veya kantine kadar gittik. Araştırmacılar, tüm gı­da değer zincirini analiz ede­rek, sera gazı azaltma politika­larının tüketicileri nasıl etki­lediğine dair yeni içgörüler de sağladı.

Tarımda emisyonla­rı azaltmayı amaçlayan iklim politikaları, özellikle tüketici­ler için, genellikle artan gıda fiyatları konusunda endişele­re yol açıyor. Analizimiz, mo­dern gıda sistemlerinin uzun tedarik zincirlerinin, özellik­le daha zengin ülkelerde, tüke­tici fiyatlarını ani artışlardan koruduğunu gösteriyor” değer­lendirmesinde bulundu.

Etkiyi yine düşük

“Daha zengin ülkelerdeki tü­ketici gıda fiyatları, üretici fi­yatları 2050 yılına kadar 2,73 kat daha yüksek olsa bile, ik­lim politikalarıyla 1,25 kat da­ha yüksek olacaktır. Buna kar­şılık, düşük gelirli ülkelerde, iddialı iklim politikaları altın­da tüketici gıda fiyatları 2050 yılına kadar 2,45 kat artarken, üretici fiyatları 3,3 kat arta­caktır. Düşük gelirli ülkelerde bile tüketici fiyat artışları çift­çilere göre daha az belirgin ol­sa da, düşük gelirli ülkelerde­ki insanların yeterli ve sağlıklı gıdaya erişimini yine de zor­laştıracaktır” dedi.

“Uzun vadede tarımı korumak için olmazsa olmaz”

Çalışmanın sonucunu değerlendiren PIK İklim Dayanıklılığı Araştırma Departmanı Başkanı ve yazar Herann Lotze- Campen, “İklim politikaları kısa vadede tüketiciler, çiftçiler ve gıda üreticileri için zorlayıcı olabilir. Ancak uzun vadede tarımı ve gıda sistemlerini korumak için olmazsa olmazdır.

İddialı iklim politikaları ve emisyon azaltımları olmadan, ürün hasadı başarısızlıkları ve tedarik zinciri kesintileri gibi engellenmemiş iklim değişikliğinin çok daha büyük etkileri gıda fiyatlarını daha da yükseltebilir. İklim politikaları, adil karbon fiyatlandırması, savunmasız bölgeler ve nüfus grupları için finansal destek ve sürdürülebilir çiftçilik uygulamalarına yatırım gibi üreticilerin ve tüketicilerin sorunsuz bir şekilde geçiş yapmasına yardımcı olan mekanizmaları içerecek şekilde tasarlanmalıdır” dedi.

Az kazanan yine üretici oldu

Zengin ülkelerde, ham maddelerin maliyetin sadece küçük bir kısmını oluşturduğu ekmek, peynir veya şekerleme gibi işlenmiş ürünlerin giderek daha fazla satın alındığını belirten PIK bilim insanı ve yazar Benjamin Bodirsky de, “Fiyatın büyük kısmı işleme, perakende, pazarlama ve nakliye için harcanıyor. Bu ayrıca tüketicilerin, kirlilik vergileri veya arazi genişlemesine getirilen kısıtlamalar gibi iklim politikalarının neden olduğu çiftlik fiyatlarındaki dalgalanmalardan büyük ölçüde korunduğu anlamına geliyor, ancak aynı zamanda çiftçilerin aslında ne kadar az kazandığını da vurguluyor” diye konuştu.