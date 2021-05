Fortune100 şirketlerine iklim dersi

Takip Et

İklim krizinin etkileri sadece insanı ve çevreyi değil, ekonomiyi de yakından ilgilendiriyor. Öyle ki küresel ısınma bugün ekonomik kalkınmanın önündeki en büyük risklerden biri konumunda. Oysa, New York Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırmaya göre Fortune 100 şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin sadece yüzde 0,2’si iklim konusunda deneyim sahibi.

Climate Reality Project (İklm Gerçeği Projesi) ve iklim konusunda çalışmalar yapan sosyal medya kuruluşu We Don’t Have Time (Zamanımız Yok) tarafından hayata geçirilen yeni bir girişim Avrupa ve ABD’li şirketlerin yönetim kurulu üyelerine iklim eğitimi vermeyi ve bu sayede şirketlerin dayanıklılığını artırmayı hedefliyor.

Hareketsiz kalmak risk

New York Üniversite tarafından gerçekleştirilen araştırmanın sonucunu endişe ile karşıladığını ifade eden We Don’t Have Time Kurucusu ve CEO’su Ingmar Rentzhog, “Önümüzdeki dönemde iş dünyasının başarısını veya başarısızlığını belirleyecek temel unsur iklim değişikliği. Bu alanda harekete geçmek çok önemli fırsatları beraberinde getirecek. Hareketsiz kalmak ise çok riskli” diyor.

Yönetimler bilgilendirilmeli

Rentzhog şu yorumları yapıyor: “Hükümetlerin Paris İklim Anlaşması hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için şirketlere çok önemli bir rol düşüyor. Yönetim kurullarının acil bir şekilde iklim krizinin etkilerine ve fırsatlarına yönelik bilgilendirilmesi gerekiyor. Ancak bu sayede 21. yüzyılın ihtiyaçlarına cevap veren iş modelleri ve çözümler üretmek mümkün olabilecek.”

ABD Eski Başkan Yardımcısı Al Gore’un kurucusu olduğu Climate Reality Project ise düşük karbon ekonomisine geçişi desteklemek amacıyla online iklim eğitimleri veriyor.

İklim eğitimi; şirketlerin iklim değişikliği ile mücadelede attıkları adımların doğru iletişiminin sağlanması; iklim hedefleri ile iş modellerinin uyumu; tüketicilerin şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi gibi başlıklardan oluşuyor.