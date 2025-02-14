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Geleceğin ‘ileri dönüşüm ustaları’ Antakya’da yetişiyor

Dönüşümde Gelecek Var projesi ile depremden etkilenen 436 okula 8 binden fazla okul mobilyası kazandırarak liseli gençlere atölye imkanı sunan Akbank, projenin yeni aşamasında ilkokul ve anaokul öğrencilerine dokundu. Bu kez de minik ustaların yetiştirildiği proje ile yıl sonuna kadar 400 bine yakın öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Dünya Gazetesi
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Başak Nur GÖKÇAM

Akbank, geçen yıl baş­lattığı ileri dönüşüm projesi ‘Dönüşüm­de Gelecek Var’ ile deprem bölgesinde yeni başlangıç­lara öncü olmaya devam edi­yor. Proje ile 6 Şubat deprem­lerinden etkilenen 436 okula 8 binden fazla okul mobilya­sı kazandıran banka, bu saye­de 180 binden fazla öğrenci­ye dokunarak, eğitim ortamı­nı iyileştirmeye katkı sağladı. Proje sonunda bin 311 okulda 398 bin öğrencinin fayda sağ­laması ve 18 bini aşkın mobil­ya sayısına ulaşılması hedef­leniyor.

Yeni aşamasında kişisel be­ceri geliştirme hedefini büyü­terek ilkokul ve anaokulu öğ­rencilerini de çemberine alan projede, Hatay’ın ilk ileri dö­nüşüm atölyesi Bekbele Fatih İlkokulu’nda da hayata geçti. Atölye ile bu kez de minik eller, zanaatla şekillenmeye başladı.

Öte yandan projenin ilk aşa­masında İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurulan ileri dönüşüm atöl­yesinde üretim devam ediyor. Akbank Genel Müdürlük bina­sının renovasyona girmesiyle, işlevini tamamlayan mobilya­ların yeni formla hayat bularak sınıf, oyun odası ve kütüpha­ne eşyalarına dönüşüyor.

Pro­jeye ilişkin konuşan Akbank Marka ve İletişim Başkanı Be­ril Alakoç, “Akbank’ta insanı odağımıza alarak sürdürüle­bilirliğin gerçek etkisini orta­ya çıkarmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda ‘Sürdürülebilirlik insan için, hepimiz için’ yakla­şımımızla geliştirdiğimiz Dö­nüşümde Gelecek Var, ileri dö­nüşümün çevreye olduğu gibi topluma da yüksek bir fayda sağlayabileceğinin somut bir örneği oldu” dedi.

Sürdürülebilir yaşam pratikleri erken yaşlarda kazanılıyor

İskenderun Mesleki ve Tek­nik Anadolu Lisesi’nde kur­dukları ileri dönüşüm atöl­yesi ile gençlere teknik bilgi kazandırmanın yanı sıra far­kındalık ve iş disiplini aşılan­dığının altını çizen Alakoç, “Gençler burada, hem teknik ve pratik bilgiler öğreniyor, hem de kendileri gibi deprem­zede olan ilköğretim öğrenci­leri için yeni mobilyalar üret­miş oluyorlar.

Bu süreç, onlara ilk iş deneyimlerini kazandı­rırken sorumluluk bilinçlerini de pekiştiriyor. Başka bir de­yişle ‘geleceğin ileri dönüşüm ustaları’ burada yetişiyor. Et­kimizi Hatay’da Bekbele Fa­tih İlkokulu’nda kurduğumuz ileri dönüşüm mobilya bece­rileri eğitim atölyesiyle daha da derinleştiriyoruz. Böylece sürdürülebilir yaşam pratik­lerini çok daha erken yaşlarda çocuklarımıza kazandırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Marangoz olmak isteyen öğrenci sayısı 2 katına çıktı

Projede altı ayı geride bırak­tıklarını ve bu süreçte öğren­cilerin hem el becerilerinde hem de psikolojik duygu du­rumlarında önemli iyileştir­meler gözlemlediklerini söy­leyen İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ku­rulan atölyede öğretmenlik yapmakta olan Adem Akkar, “Gelen 33 TIR malzemenin bugüne kadar yarısı kullanıl­dı.

Bu proje ile yeniden şekil bulan mobilyaların yapım süreci buradaki öğrencilerle birlikte ihtiyaç duyulan okul­lara ulaştıkça anlam kazandı. Buradan bir öğrencim bu yıl Yalova’da tersanede çalışma­ya başladı. Marangoz olmak isteyen öğrenci sayısı proje öncesi 15 iken şimdi 30’a yak­laştı. Herhalde hiçbir lisede böyle bir imkan bulunma­mıştır. Bu atölye hepimiz için umut oldu. Katkılarından do­layı Akbank’a teşekkür ediyo­ruz” ifadelerinde bulundu.