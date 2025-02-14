Geleceğin ‘ileri dönüşüm ustaları’ Antakya’da yetişiyor

Başak Nur GÖKÇAM

Akbank, geçen yıl baş­lattığı ileri dönüşüm projesi ‘Dönüşüm­de Gelecek Var’ ile deprem bölgesinde yeni başlangıç­lara öncü olmaya devam edi­yor. Proje ile 6 Şubat deprem­lerinden etkilenen 436 okula 8 binden fazla okul mobilya­sı kazandıran banka, bu saye­de 180 binden fazla öğrenci­ye dokunarak, eğitim ortamı­nı iyileştirmeye katkı sağladı. Proje sonunda bin 311 okulda 398 bin öğrencinin fayda sağ­laması ve 18 bini aşkın mobil­ya sayısına ulaşılması hedef­leniyor.

Yeni aşamasında kişisel be­ceri geliştirme hedefini büyü­terek ilkokul ve anaokulu öğ­rencilerini de çemberine alan projede, Hatay’ın ilk ileri dö­nüşüm atölyesi Bekbele Fatih İlkokulu’nda da hayata geçti. Atölye ile bu kez de minik eller, zanaatla şekillenmeye başladı.

Öte yandan projenin ilk aşa­masında İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurulan ileri dönüşüm atöl­yesinde üretim devam ediyor. Akbank Genel Müdürlük bina­sının renovasyona girmesiyle, işlevini tamamlayan mobilya­ların yeni formla hayat bularak sınıf, oyun odası ve kütüpha­ne eşyalarına dönüşüyor.

Pro­jeye ilişkin konuşan Akbank Marka ve İletişim Başkanı Be­ril Alakoç, “Akbank’ta insanı odağımıza alarak sürdürüle­bilirliğin gerçek etkisini orta­ya çıkarmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda ‘Sürdürülebilirlik insan için, hepimiz için’ yakla­şımımızla geliştirdiğimiz Dö­nüşümde Gelecek Var, ileri dö­nüşümün çevreye olduğu gibi topluma da yüksek bir fayda sağlayabileceğinin somut bir örneği oldu” dedi.

Sürdürülebilir yaşam pratikleri erken yaşlarda kazanılıyor

İskenderun Mesleki ve Tek­nik Anadolu Lisesi’nde kur­dukları ileri dönüşüm atöl­yesi ile gençlere teknik bilgi kazandırmanın yanı sıra far­kındalık ve iş disiplini aşılan­dığının altını çizen Alakoç, “Gençler burada, hem teknik ve pratik bilgiler öğreniyor, hem de kendileri gibi deprem­zede olan ilköğretim öğrenci­leri için yeni mobilyalar üret­miş oluyorlar.

Bu süreç, onlara ilk iş deneyimlerini kazandı­rırken sorumluluk bilinçlerini de pekiştiriyor. Başka bir de­yişle ‘geleceğin ileri dönüşüm ustaları’ burada yetişiyor. Et­kimizi Hatay’da Bekbele Fa­tih İlkokulu’nda kurduğumuz ileri dönüşüm mobilya bece­rileri eğitim atölyesiyle daha da derinleştiriyoruz. Böylece sürdürülebilir yaşam pratik­lerini çok daha erken yaşlarda çocuklarımıza kazandırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Marangoz olmak isteyen öğrenci sayısı 2 katına çıktı

Projede altı ayı geride bırak­tıklarını ve bu süreçte öğren­cilerin hem el becerilerinde hem de psikolojik duygu du­rumlarında önemli iyileştir­meler gözlemlediklerini söy­leyen İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ku­rulan atölyede öğretmenlik yapmakta olan Adem Akkar, “Gelen 33 TIR malzemenin bugüne kadar yarısı kullanıl­dı.

Bu proje ile yeniden şekil bulan mobilyaların yapım süreci buradaki öğrencilerle birlikte ihtiyaç duyulan okul­lara ulaştıkça anlam kazandı. Buradan bir öğrencim bu yıl Yalova’da tersanede çalışma­ya başladı. Marangoz olmak isteyen öğrenci sayısı proje öncesi 15 iken şimdi 30’a yak­laştı. Herhalde hiçbir lisede böyle bir imkan bulunma­mıştır. Bu atölye hepimiz için umut oldu. Katkılarından do­layı Akbank’a teşekkür ediyo­ruz” ifadelerinde bulundu.