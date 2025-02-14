Geleceğin ‘ileri dönüşüm ustaları’ Antakya’da yetişiyor
Dönüşümde Gelecek Var projesi ile depremden etkilenen 436 okula 8 binden fazla okul mobilyası kazandırarak liseli gençlere atölye imkanı sunan Akbank, projenin yeni aşamasında ilkokul ve anaokul öğrencilerine dokundu. Bu kez de minik ustaların yetiştirildiği proje ile yıl sonuna kadar 400 bine yakın öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.
Başak Nur GÖKÇAM
Akbank, geçen yıl başlattığı ileri dönüşüm projesi ‘Dönüşümde Gelecek Var’ ile deprem bölgesinde yeni başlangıçlara öncü olmaya devam ediyor. Proje ile 6 Şubat depremlerinden etkilenen 436 okula 8 binden fazla okul mobilyası kazandıran banka, bu sayede 180 binden fazla öğrenciye dokunarak, eğitim ortamını iyileştirmeye katkı sağladı. Proje sonunda bin 311 okulda 398 bin öğrencinin fayda sağlaması ve 18 bini aşkın mobilya sayısına ulaşılması hedefleniyor.
Yeni aşamasında kişisel beceri geliştirme hedefini büyüterek ilkokul ve anaokulu öğrencilerini de çemberine alan projede, Hatay’ın ilk ileri dönüşüm atölyesi Bekbele Fatih İlkokulu’nda da hayata geçti. Atölye ile bu kez de minik eller, zanaatla şekillenmeye başladı.
Öte yandan projenin ilk aşamasında İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurulan ileri dönüşüm atölyesinde üretim devam ediyor. Akbank Genel Müdürlük binasının renovasyona girmesiyle, işlevini tamamlayan mobilyaların yeni formla hayat bularak sınıf, oyun odası ve kütüphane eşyalarına dönüşüyor.
Projeye ilişkin konuşan Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, “Akbank’ta insanı odağımıza alarak sürdürülebilirliğin gerçek etkisini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda ‘Sürdürülebilirlik insan için, hepimiz için’ yaklaşımımızla geliştirdiğimiz Dönüşümde Gelecek Var, ileri dönüşümün çevreye olduğu gibi topluma da yüksek bir fayda sağlayabileceğinin somut bir örneği oldu” dedi.
Sürdürülebilir yaşam pratikleri erken yaşlarda kazanılıyor
İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurdukları ileri dönüşüm atölyesi ile gençlere teknik bilgi kazandırmanın yanı sıra farkındalık ve iş disiplini aşılandığının altını çizen Alakoç, “Gençler burada, hem teknik ve pratik bilgiler öğreniyor, hem de kendileri gibi depremzede olan ilköğretim öğrencileri için yeni mobilyalar üretmiş oluyorlar.
Bu süreç, onlara ilk iş deneyimlerini kazandırırken sorumluluk bilinçlerini de pekiştiriyor. Başka bir deyişle ‘geleceğin ileri dönüşüm ustaları’ burada yetişiyor. Etkimizi Hatay’da Bekbele Fatih İlkokulu’nda kurduğumuz ileri dönüşüm mobilya becerileri eğitim atölyesiyle daha da derinleştiriyoruz. Böylece sürdürülebilir yaşam pratiklerini çok daha erken yaşlarda çocuklarımıza kazandırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.
Marangoz olmak isteyen öğrenci sayısı 2 katına çıktı
Projede altı ayı geride bıraktıklarını ve bu süreçte öğrencilerin hem el becerilerinde hem de psikolojik duygu durumlarında önemli iyileştirmeler gözlemlediklerini söyleyen İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne kurulan atölyede öğretmenlik yapmakta olan Adem Akkar, “Gelen 33 TIR malzemenin bugüne kadar yarısı kullanıldı.
Bu proje ile yeniden şekil bulan mobilyaların yapım süreci buradaki öğrencilerle birlikte ihtiyaç duyulan okullara ulaştıkça anlam kazandı. Buradan bir öğrencim bu yıl Yalova’da tersanede çalışmaya başladı. Marangoz olmak isteyen öğrenci sayısı proje öncesi 15 iken şimdi 30’a yaklaştı. Herhalde hiçbir lisede böyle bir imkan bulunmamıştır. Bu atölye hepimiz için umut oldu. Katkılarından dolayı Akbank’a teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.