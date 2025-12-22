Gelecek nesiller için 10 bin fidan toprakla buluştu
Lima Logistics, ÇEKUD (Çevre Kuruluşları ve Dayanışma Derneği) ile Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle çevresel sorumluluk yaklaşımını somut bir projeyle güçlendirdi.
Nezaket ÇETİN
Şirket, doğaya kalıcı bir katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği ‘Lima Hatıra Ormanı’ projesi kapsamında Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Çamönü Köyü’nde 10 bin fidanı toprakla buluşturdu. Çalışma, çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılmasını hedefliyor. Projeye ilişkin açıklamada bulunan Lima Logistics Kurucu Ortaklarından Sinan Türel, “Lima olarak amacımız hem bugünümüze hem de geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmak. Bu yaz ülkemizin dört bir yanında yaşanan orman yangınları hepimizin yüreğini yaktı.
Yaşadığımız şehir Bursa’da da maalesef çok sayıda alan zarar gördü, kahraman itfaiyecilerimizi kaybettik. Bu projeyle bir diğer hedefimiz ise gençlerimizin farkındalığını artırmak; doğa sevgisi ve orman bilinci yüksek bireyler yetişmesine katkı sağlamak. Bugün burada çalışma arkadaşlarımız, çocukları ve Lima Spor Kulübü öğrencilerimizle birlikte bu bilinci yeşertmeyi amaçlıyoruz. Bugün bu sevgiyi ekebilirsek, yarın onlar da kendi çocuklarıyla yeni fidanlar, yeni ormanlar dikip yeşertecekler” dedi.
Ağaçlar yılbaşı hediyesi oldu
Lima Logistics, Lima Hatıra Ormanı kapsamında dikilen ağaçları, bu yıl tedarikçileri ve paydaşları için sertifikalarıyla birlikte yılbaşı hediyesi olarak değerlendirdi. Geleneksel hediye anlayışı yerine çevre dostu bir yaklaşımı benimseyen şirket, hediye setlerinde taş kâğıttan üretilmiş takvimlere ve geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen kalemlere yer verdi. Hediye setlerine eklenen karekod sayesinde, alıcılar adlarına dikilen ağaçların dikim anını dijital ortamda izleme imkânı da buluyor.