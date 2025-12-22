Gelecek nesiller için 10 bin fidan toprakla buluştu

Nezaket ÇETİN

Şirket, doğaya kalıcı bir katkı sunmak amacıyla hayata ge­çirdiği ‘Lima Hatıra Orma­nı’ projesi kapsamında Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Çamönü Kö­yü’nde 10 bin fidanı toprak­la buluşturdu. Çalışma, çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere daha ya­şanabilir bir dünya bırakılma­sını hedefliyor. Projeye iliş­kin açıklamada bulunan Lima Logistics Kurucu Ortakların­dan Sinan Türel, “Lima olarak amacımız hem bugünümüze hem de geleceğe daha yaşana­bilir bir dünya bırakmak. Bu yaz ülkemizin dört bir yanın­da yaşanan orman yangın­ları hepimizin yüreğini yaktı.

Yaşadığımız şe­hir Bursa’da da maale­sef çok sayıda alan za­rar gördü, kahraman it­faiyecilerimizi kaybettik. Bu projeyle bir diğer hedefimiz ise gençlerimizin farkındalı­ğını artırmak; doğa sevgisi ve orman bilinci yüksek bireyler yetişmesine katkı sağlamak. Bugün burada çalışma arka­daşlarımız, çocukları ve Lima Spor Kulübü öğrencilerimizle birlikte bu bilinci yeşertmeyi amaçlıyoruz. Bugün bu sevgi­yi ekebilirsek, yarın onlar da kendi çocuklarıyla yeni fidan­lar, yeni ormanlar dikip yeşer­tecekler” dedi.

Ağaçlar yılbaşı hediyesi oldu

Lima Logistics, Lima Ha­tıra Ormanı kapsamında di­kilen ağaçları, bu yıl tedarik­çileri ve paydaşları için ser­tifikalarıyla birlikte yılbaşı hediyesi olarak değerlendir­di. Geleneksel hediye anlayışı yerine çevre dostu bir yakla­şımı benimseyen şirket, hedi­ye setlerinde taş kâğıttan üre­tilmiş takvimlere ve geri dö­nüştürülmüş malzemelerden üretilen kalemlere yer verdi. Hediye setlerine eklenen ka­rekod sayesinde, alıcılar ad­larına dikilen ağaçların dikim anını dijital ortamda izleme imkânı da buluyor.