Gelecek, üç annenin tarifiyle organik büyüyecek

Sağlıklı nesiller yetiş­tirmenin yolu, doğay­la uyumlu üretim ve bi­linçli beslenmeden geçiyor. Çocukların daha sağlıklı bir geleceğe adım atması için yo­la çıkan organik atıştırma­lık markası Humm Organic ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), ‘Sağlıklı Gelecek için Organik Bir Destek’ projesiy­le sürdürülebilir bir toplumsal dönüşüme öncülük etti. Orga­nik beslenmeyi çocuk hakla­rıyla buluşturan bu iş birliği, hem çevreye duyarlı üretimi teşvik ediyor hem de ailelerde sağlıklı yaşam bilincini artır­mayı hedefliyor. Projenin ilk adımında, AÇEV logosu taşı­yan Humm Organic Zencefilli & Tarçınlı Kurabiye ve Çilek­li Kurabiye, Migros mağazala­rında ve sanal market uygula­masında tüketicilerle buluştu. Satışlardan elde edilen gelirin bir kısmı, AÇEV'in çocukla­ra ve ailelerine yönelik yürüt­tüğü bilimsel temelli eğitim programlarına aktarılacak.

İş birliğine ilişkin konuşan AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt, “Bu proje, erken yaş­lardan itibaren sağlıklı bes­lenmenin her çocuğun hakkı olduğuna dair sürdürülebilir farkındalık yaratma misyonu taşıyor. Humm Organic’in de­ğerleriyle AÇEV’in deneyimi­ni buluşturarak, bir neslin da­ha iyi beslenerek büyümesine katkı sunmak istiyoruz” dedi.

Üç anne girişimciden sosyal sorumluluk manifestosu

Üç annenin mutfakta baş­layan arayışı, bugün binlerce çocuğun sağlıklı geleceğine uzanan bir hikâyeye dönüştü. Kendi çocukları için katkısız, doğadan gelen, güvenilir atış­tırmalıklar ararken yola çı­kan Aslı Acundaş, Hale Şener ve Damla Şener Akkaynak, bu ihtiyacın aslında tüm ailele­rin ortak isteği olduğunu fark etti. İşte Humm Organic, an­nelik içgüdüsünden doğan bu samimi arayışın ürünü oldu. Her bir kurabiye, çocukların sağlıklı beslenme hakkını sa­vunan bir değer, doğaya saygılı üretimin ise sessiz bir mani­festosu haline geldi.

“Humm Organic olarak sa­dece ürünlerimizle değil, yü­rüttüğümüz sosyal projelerle de ‘sağlıklı beslenmek çocuk­ların hakkıdır’ bilincini yay­gınlaştırmaya çalışıyoruz” diyen Damla Şener Akkay­nak sözlerine şöyle devam et­ti: “Hedefimiz erken çocukluk dönemi. Çünkü bu yaş grubun­daki çocuklarda sağlıklı bes­lenme bilincini oluşturmak çok zor ancak çok kıymetli. Temeli oluşturduğumuz bir dönem ve ne yazık ki yapıla­cak olası hataların telafisi yok. Bu çocukların gelişimleri­ni desteklemek, sağlıklı bes­lenme alışkanlığı edinmeleri­ni sağlamak ve ailelerini de bu alanda desteklemek amacıy­la AÇEV’in yürüttüğü bilim­sel temelli eğitim programla­rına maddi kaynak sağlamakla kalmıyor, böylece Türkiye ge­nelindeki bu eğitimlerin sür­dürülebilirliğine de destek oluyoruz. Kurduğumuz sos­yal yatırım ekosistemi bir yıl boyunca devam edecek ve sa­tış sınırımız olmayacak. Eği­timler devam ederken diğer yandan hem ebeveynlere hem de çocuklara yönelik iki fark­lı kitap projemiz hayata geç­miş olacak. Hedefimiz bir yıl sonunda toplam 10 bin çocuğa ve ebeveyne ulaşmak.”

Çocuklara ve annelere dokunan farkındalık çalışması

Sağlıklı beslenmenin bir ay­rıcalık değil, her çocuğun en temel ve öncelikli hakkı oldu­ğuna dikkat çeken Hale Şener de, “Yaptığımız araştırma­lar gösteriyor ki, katılımcıla­rın yüzde 30'undan fazlası, ha­milelik sürecinde veya çocuğu olduğunda ilk kez organik gı­da tüketimine başlıyor. Bu so­nuçlar, annelerin çocuklarının sağlığı için son derece duyar­lı ve öğrenmeye açık olduğu­nu gösteriyor. Amacımız sade­ce en doğru, en sağlıklı ürünü sunmakla kalmayıp, bir adım ileriye taşımaktı. AÇEV ile hem çocuklara hem de annele­re yönelik böyle bir farkındalık çalışmasına imza attık” dedi.

Projenin geleceğe dair viz­yonunu paylaşan Aslı Acundaş ise "Çocukların gözlerindeki merak ve yüzlerindeki gülüm­seme, aslında her şeyin özeti. Biz Humm Organic olarak sa­dece bugünün değil, yarının da sorumluluğunu taşıyoruz. Bir çocuğa sağlıklı beslenmeyi öğ­retmek, sadece bedenini değil, düşünme biçimini de dönüş­türür. Onlara seçim yapmayı, sorgulamayı, bilinçli tüketici olmayı öğretir. Bizim geleceğe dair hayalimiz çok net: Sağlık­lı, mutlu, bilinçli bir nesil” ifa­delerinde bulundu.

5 gün organik beslenmek pestisit oranını yüzde 80 azaltıyor

Projenin akademik kısmında görev alan Beslenme Uzmanı Yasemin Güzel, organik beslenmenin bilimsel önemine dikkat çekti: “Çocukluk dönemi yalnızca fiziksel değil; zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimin de en kritik evresidir. Erken yaşta kazandırılan doğru beslenme alışkanlıkları kalıcıdır ve yaşam boyu sağlıklı seçimler yapmanın en güçlü teminatıdır. Bilimsel olarak biliyoruz ki; çocuklar yetişkinlere göre pestisit ve diğer kimyasallara çok daha hassastır. Yalnızca 5 gün boyunca tamamen organik besinlerle beslenen çocukların idrar örnekleri incelendiğinde, vücutlarındaki pestisit kalıntılarında %80’e varan azalma saptanmıştır. Bu bulgu, organik beslenmenin çocukların kimyasal madde maruziyetini kısa sürede dahi ne kadar etkili biçimde azalttığını göstermektedir. Ebeveynler olarak çocuklarımıza doğru seçenekleri sunduğumuzda, onların damak hafızalarını ve lezzet haritalarını da inşa etmiş oluyoruz. Ne yediğimizi, çocuklarımıza ne sunduğumuzu bilmek; ebeveyn olarak en temel sorumluluklarımızdan biridir” dedi.