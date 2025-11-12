Gençlerle büyüyen faydayla dönüşen bir ekosistem

Başak Nur GÖKÇAM

Küresel ölçekte hız ka­zanan sürdürülebilir­lik dönüşümü, şirket­lerin sadece çevresel etkilerini değil, toplumsal ve ekonomik sorumluluklarını da yeniden tanımlıyor. Bu dönüşümün Türkiye’deki öncü aktör­lerinden biri olan Zor­lu Holding, yenilik­çi yaklaşımını sosyal etki alanına da taşıdı. Holding bünyesindeki imece platformu, sürdü­rülebilir kalkınma hedef­leri doğrultusunda top­lumsal fayda yaratan girişimleri, sosyal inovasyon projele­rini ve iş birliklerini bir araya getirerek ekosisteme değer katıyor.

Zorlu Holding’in uzun vadeli sürdü­rülebilirlik vizyo­nunun bir parçası olarak konumla­nan, Zorlu Hol­ding, ATÖLYE ve S360 ortaklığın­da kurulan imece patformu da, sade­ce yeni fikirleri değil, bu fikirlerin ekonomik ve sosyal faydaya dönüşmesini de des­tekleyen bir model sunuyor.

Platformun kuruluş sürecini ve kat edilen yolu DÜNYA Gaze­tesine anlatan imece Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Oku­muş, “imece’nin 2016’da ku­rulduğu dönemdeki hayalimiz, özellikle toplumsal meseleler çerçevesinde yeni iş modelleri geliştirmekti. Türkiye’de kârla faydayı buluşturabileceğimiz işi büyütürken, etkiyi daha da genişletebileceğimiz iş model­leri oluşturabileceğimizi dü­şündük ve o dönem etki odaklı iş modellerinin ülkemizde yer­leşmesi, gelişmesi hatta dünya­ya açılması için de bir fırsat ala­nı oluşturduk.

Çevresel ve sos­yal problemleri, Türkiye’nin genç yetenekleriyle nasıl çöze­riz hayaliyle yola çıktık. Zorlu Holding’in Akıllı Hayat 2030 stratejisiyle de beraber Türki­ye’deki genç yeteneklerin sos­yal ve çevresel problemlerin çözümlerinde aktif olmaları­nı sağlayarak, buradan dünya­ya ölçeklendirilebilecek yeni iş modellerinin kurulabilece­ği bir destek platformu kurmak istedik. Ve bugün geldiğimiz noktada binlerce topluluk üye­siyle hareket eden, çatı bir plat­form olmayı başardık” dedi.

Amaç; genç yetenekleri ülkede tutmak

imece’nin, gençlerin fikirle­riyle kurumların ihtiyaçlarını buluşturmak için bir köprü va­zifesi gördüğünü belirten Ke­rem Okumuş, “Bu kapsamda da imeceLAB inisiyatifini haya­ta geçirdik. Topluluğun aklını, şirketlerin sorun çözümlerin­de nasıl aktif edeceğimizin pe­şine düştük ve bugün Enerji­sa’dan Akbank’a kadar birçok büyük şirket tarafından destek görüyoruz” diye ekledi.

Türkiye’de karşılaşılan te­mel problemlere ilişkin de de­ğerlendirmede bulunan Oku­muş, “Çevresel ve su alanında yaşanan sorunların yanı sıra sağlığa ve eğitime erişim, genç yeteneklerin keşfi ve genç ye­teneklerin ülkede kalmaları gibi problemler mevcut. Özel­likle en temel sıkıntılardan biri genç yetenekleri ülkede tutabilmek çünkü o noktada ciddi bir motivasyon eksikli­ği yaşanıyor. Biz de onları tut­mak için ne tür çözümler ge­liştirebiliriz diye çalışıyoruz” dedi.

Bilimi kullanan ve temel alan girişimlerin, dünyada en çok ölçeklenen ve en fazla ge­lişen girişimler olduğunun da vurgusunu yapan Kerem Oku­muş, “Bizim özellikle bilimi temeli alan girişimleri çıkar­mamız şart. Çünkü Türkiye'de katma değerli bir büyümeyi destekleyebilmek gerekiyor. Bu kapsamda da imeceLAB olarak Science for Impact diye bir program başlatmaya hazır­lanıyoruz. Burada bilimi etki odaklı kullanabilmeyi amaçlı­yoruz” ifadelerini kullandı.

İlk kuruluş döneminde ‘ni­telikli eğitim’, ‘toplumsal cin­siyet eşitliği’ ve ‘eşitliklerin azaltılması’ olmak üzere üç temel mesele üzerine yoğun­laştıklarını söyleyen imece Direktörü Zeynep Erdoğan da, “Buna yönelik hazırlanan programlarda da pek çok giri­şim çıktı ve yolculuklarına da hâlâ devam ediyorlar. Üç döne­min sonunda ise biraz daha te­mel problemlere inmeye başla­dık. Bu da aslında gençliğin bu­radaki katılımı ve alttan gelen jenerasyonun sosyal girişim­cilik-sosyal inovasyon alanla­rında alternatif bir kariyer yol­culuğu olarak görmeleri adına belli problemlere yönelmeleri sonucunda imeceLAB’i doğur­du” dedi.

imece’de doğan girişim, Silikon Vadisi’nde büyüyor

imeceLAB’in komünite bi­linciyle hareket eden bir yapı olduğunu ekleyen Zeynep Er­doğan, “Burayı, gençlerin hem birbirinden öğrendikleri, hem uzmanlarla sohbet edip çözüm­ler geliştirebildikleri, özel sek­törle bir arada olabildikleri la­boratuvar gibi bir yapı olarak kurduk. Ve burada Türkçe’de literatüre katkı sağlayabilecek projeler geliştirmeye gayret göstererek, küresel ağlar kur­maya çalıştık.

Bunlardan biri­si de Stanford'da yaptığımız iş birliği. Stanford Social Innova­tion Review'un Türkçe hakları­nı aldık ve aslında oradaki ma­kaleleri Türkçe'ye çevirerek bu­radaki literatüre kazandırmaya gayret gösterdik. Wikipedia’da neredeyse tüm sosyal etki alanı­na yapılmış sayfaların tamamı­nı gençlerle birlikte oluşturduk ve oraya yükledik. Örneğin şu an Silikon Vadisi’nde çalışma­lar yürüten bir girişimimiz var. Yani aslında günün sonunda biz gerçekten, burada bir ‘yetenek network ağı’ oluşturmaya çalı­şıyoruz” diye konuştu.

Gençler için değil, gençlerle beraber

Günümüzde pek çok prog­ramda aynı şekilde geleceğin liderlerini tasarlamak üzeri­ne bir şeyler yapıldığını söy­leyen Zeynep Erdoğan, “Hep onlar eğitilmesi gereken ve daha sonra belli bir yaştan son­ra ancak sorunların içerisine karışabilen ve onları çözmek üzerine çalışmayı yürütebi­len bir yerde kalıyor. Aslında bizim yaptığımız şey yalnızca bir yetkinlik geliştirmek de­ğil, gençlerin aslında burada­ki durumunda onların bu alan­daki güçlerini de keşfetmesi­ni sağlayabilmek. imeceLAB’i ilk kurduğumuz günden be­ri ‘Gençler için değil, gençler­le beraber’ mottosuyla hare­ket ediyoruz. Onlar için bir şey yapmak aslında bizi aynı tuza­ğa düşürüyor. Çünkü yine ken­di zihinlerimizle hareket etmiş oluyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Bilgisi olmasa da ilgisi olana kapılar açık

Gençlerin illa ki bir yetenekle gelmelerine gerek olmadığını belirten imece Direktörü Zeynep Erdoğan, “Her konuda bilgim yok ama ilgim var diyene kapımız açık. Başvurularımızı takip eden ve imece Lab köprüsünden geçmek isteyen gençlerimizi bekliyoruz. Beraber gençleri ve özel sektörü buluşturduğumuz anlamlı etkinlikler ve projeler tasarlamaya başlayalım. İlk kurulduğumuz dönemde açık çağrı yaptığımızda bir haftada ortalama 100 başvuru alıyorduk. Şimdi ise örneğin Enerjisa Üretim ile yaptığımız yenilenebilir enerji programına 6 bin başvuru aldık. Türkiye’de 79 şehirde varız ve bu büyüme bizi çok mutlu ediyor” dedi.

Kurumların hedefleri gençlerle buluşuyor

İmeceLAB’deki programlarda her şirketin kendi ihtiyacı ve gündemine paralel olarak hareket edildiğini belirten Zorlu Holding Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Şahika Özcan Ortaç, “Örneğin bu kapsamda su akademisi alanında Finish ile, onarıcı finansta Akbank ile, yenilenebilir enerji üzerine Enerjisa Üretim ile programlar geliştirildi. Dolayısıyla her kurumun kendi hedefine yönelik, yapmak istedikleriyle gençler buluşturuldu ve buluşturulmaya da devam edecek” ifadelerini kullandı

Büyürken, fayda yaratabilmek gerekiyor

“Doğal sermayenin kısıtlı olduğu bir dünyada sınırsız büyümek mümkün değil” diyen imece Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Okumuş, şöyle devam etti: “O yüzden büyümeyi biraz disiplin edebilmek, büyürken de sosyal, ekonomik ve çevresel fayda yaratabilmek gerekiyor. Bizim temel motivasyonumuz bu. Bunun yanı sıra biz politika tarafında da birçok süreci desteklemeye çalışıyoruz. Ankara'da etki odaklı iş modellerine bir takım yeni tanımlamalar, sistemler geliştirilmesi konusunda regülasyonların geliştirilmesi üzerine de çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.”