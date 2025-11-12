Gençlerle büyüyen faydayla dönüşen bir ekosistem
Sosyal inovasyonu iş dünyasının gündemine taşıyan imece, gençlerin fikir gücünü özel sektörün dönüşüm hedefleriyle bir araya getiriyor. Kârla faydayı buluşturan modele sahip olan platform, sürdürülebilir kalkınma için bilim ve gençliği aynı potada eritiyor.
Başak Nur GÖKÇAM
Küresel ölçekte hız kazanan sürdürülebilirlik dönüşümü, şirketlerin sadece çevresel etkilerini değil, toplumsal ve ekonomik sorumluluklarını da yeniden tanımlıyor. Bu dönüşümün Türkiye’deki öncü aktörlerinden biri olan Zorlu Holding, yenilikçi yaklaşımını sosyal etki alanına da taşıdı. Holding bünyesindeki imece platformu, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda toplumsal fayda yaratan girişimleri, sosyal inovasyon projelerini ve iş birliklerini bir araya getirerek ekosisteme değer katıyor.
Zorlu Holding’in uzun vadeli sürdürülebilirlik vizyonunun bir parçası olarak konumlanan, Zorlu Holding, ATÖLYE ve S360 ortaklığında kurulan imece patformu da, sadece yeni fikirleri değil, bu fikirlerin ekonomik ve sosyal faydaya dönüşmesini de destekleyen bir model sunuyor.
Platformun kuruluş sürecini ve kat edilen yolu DÜNYA Gazetesine anlatan imece Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Okumuş, “imece’nin 2016’da kurulduğu dönemdeki hayalimiz, özellikle toplumsal meseleler çerçevesinde yeni iş modelleri geliştirmekti. Türkiye’de kârla faydayı buluşturabileceğimiz işi büyütürken, etkiyi daha da genişletebileceğimiz iş modelleri oluşturabileceğimizi düşündük ve o dönem etki odaklı iş modellerinin ülkemizde yerleşmesi, gelişmesi hatta dünyaya açılması için de bir fırsat alanı oluşturduk.
Çevresel ve sosyal problemleri, Türkiye’nin genç yetenekleriyle nasıl çözeriz hayaliyle yola çıktık. Zorlu Holding’in Akıllı Hayat 2030 stratejisiyle de beraber Türkiye’deki genç yeteneklerin sosyal ve çevresel problemlerin çözümlerinde aktif olmalarını sağlayarak, buradan dünyaya ölçeklendirilebilecek yeni iş modellerinin kurulabileceği bir destek platformu kurmak istedik. Ve bugün geldiğimiz noktada binlerce topluluk üyesiyle hareket eden, çatı bir platform olmayı başardık” dedi.
Amaç; genç yetenekleri ülkede tutmak
imece’nin, gençlerin fikirleriyle kurumların ihtiyaçlarını buluşturmak için bir köprü vazifesi gördüğünü belirten Kerem Okumuş, “Bu kapsamda da imeceLAB inisiyatifini hayata geçirdik. Topluluğun aklını, şirketlerin sorun çözümlerinde nasıl aktif edeceğimizin peşine düştük ve bugün Enerjisa’dan Akbank’a kadar birçok büyük şirket tarafından destek görüyoruz” diye ekledi.
Türkiye’de karşılaşılan temel problemlere ilişkin de değerlendirmede bulunan Okumuş, “Çevresel ve su alanında yaşanan sorunların yanı sıra sağlığa ve eğitime erişim, genç yeteneklerin keşfi ve genç yeteneklerin ülkede kalmaları gibi problemler mevcut. Özellikle en temel sıkıntılardan biri genç yetenekleri ülkede tutabilmek çünkü o noktada ciddi bir motivasyon eksikliği yaşanıyor. Biz de onları tutmak için ne tür çözümler geliştirebiliriz diye çalışıyoruz” dedi.
Bilimi kullanan ve temel alan girişimlerin, dünyada en çok ölçeklenen ve en fazla gelişen girişimler olduğunun da vurgusunu yapan Kerem Okumuş, “Bizim özellikle bilimi temeli alan girişimleri çıkarmamız şart. Çünkü Türkiye'de katma değerli bir büyümeyi destekleyebilmek gerekiyor. Bu kapsamda da imeceLAB olarak Science for Impact diye bir program başlatmaya hazırlanıyoruz. Burada bilimi etki odaklı kullanabilmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.
İlk kuruluş döneminde ‘nitelikli eğitim’, ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ ve ‘eşitliklerin azaltılması’ olmak üzere üç temel mesele üzerine yoğunlaştıklarını söyleyen imece Direktörü Zeynep Erdoğan da, “Buna yönelik hazırlanan programlarda da pek çok girişim çıktı ve yolculuklarına da hâlâ devam ediyorlar. Üç dönemin sonunda ise biraz daha temel problemlere inmeye başladık. Bu da aslında gençliğin buradaki katılımı ve alttan gelen jenerasyonun sosyal girişimcilik-sosyal inovasyon alanlarında alternatif bir kariyer yolculuğu olarak görmeleri adına belli problemlere yönelmeleri sonucunda imeceLAB’i doğurdu” dedi.
imece’de doğan girişim, Silikon Vadisi’nde büyüyor
imeceLAB’in komünite bilinciyle hareket eden bir yapı olduğunu ekleyen Zeynep Erdoğan, “Burayı, gençlerin hem birbirinden öğrendikleri, hem uzmanlarla sohbet edip çözümler geliştirebildikleri, özel sektörle bir arada olabildikleri laboratuvar gibi bir yapı olarak kurduk. Ve burada Türkçe’de literatüre katkı sağlayabilecek projeler geliştirmeye gayret göstererek, küresel ağlar kurmaya çalıştık.
Bunlardan birisi de Stanford'da yaptığımız iş birliği. Stanford Social Innovation Review'un Türkçe haklarını aldık ve aslında oradaki makaleleri Türkçe'ye çevirerek buradaki literatüre kazandırmaya gayret gösterdik. Wikipedia’da neredeyse tüm sosyal etki alanına yapılmış sayfaların tamamını gençlerle birlikte oluşturduk ve oraya yükledik. Örneğin şu an Silikon Vadisi’nde çalışmalar yürüten bir girişimimiz var. Yani aslında günün sonunda biz gerçekten, burada bir ‘yetenek network ağı’ oluşturmaya çalışıyoruz” diye konuştu.
Gençler için değil, gençlerle beraber
Günümüzde pek çok programda aynı şekilde geleceğin liderlerini tasarlamak üzerine bir şeyler yapıldığını söyleyen Zeynep Erdoğan, “Hep onlar eğitilmesi gereken ve daha sonra belli bir yaştan sonra ancak sorunların içerisine karışabilen ve onları çözmek üzerine çalışmayı yürütebilen bir yerde kalıyor. Aslında bizim yaptığımız şey yalnızca bir yetkinlik geliştirmek değil, gençlerin aslında buradaki durumunda onların bu alandaki güçlerini de keşfetmesini sağlayabilmek. imeceLAB’i ilk kurduğumuz günden beri ‘Gençler için değil, gençlerle beraber’ mottosuyla hareket ediyoruz. Onlar için bir şey yapmak aslında bizi aynı tuzağa düşürüyor. Çünkü yine kendi zihinlerimizle hareket etmiş oluyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
Bilgisi olmasa da ilgisi olana kapılar açık
Gençlerin illa ki bir yetenekle gelmelerine gerek olmadığını belirten imece Direktörü Zeynep Erdoğan, “Her konuda bilgim yok ama ilgim var diyene kapımız açık. Başvurularımızı takip eden ve imece Lab köprüsünden geçmek isteyen gençlerimizi bekliyoruz. Beraber gençleri ve özel sektörü buluşturduğumuz anlamlı etkinlikler ve projeler tasarlamaya başlayalım. İlk kurulduğumuz dönemde açık çağrı yaptığımızda bir haftada ortalama 100 başvuru alıyorduk. Şimdi ise örneğin Enerjisa Üretim ile yaptığımız yenilenebilir enerji programına 6 bin başvuru aldık. Türkiye’de 79 şehirde varız ve bu büyüme bizi çok mutlu ediyor” dedi.
Kurumların hedefleri gençlerle buluşuyor
İmeceLAB’deki programlarda her şirketin kendi ihtiyacı ve gündemine paralel olarak hareket edildiğini belirten Zorlu Holding Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Şahika Özcan Ortaç, “Örneğin bu kapsamda su akademisi alanında Finish ile, onarıcı finansta Akbank ile, yenilenebilir enerji üzerine Enerjisa Üretim ile programlar geliştirildi. Dolayısıyla her kurumun kendi hedefine yönelik, yapmak istedikleriyle gençler buluşturuldu ve buluşturulmaya da devam edecek” ifadelerini kullandı
Büyürken, fayda yaratabilmek gerekiyor
“Doğal sermayenin kısıtlı olduğu bir dünyada sınırsız büyümek mümkün değil” diyen imece Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Okumuş, şöyle devam etti: “O yüzden büyümeyi biraz disiplin edebilmek, büyürken de sosyal, ekonomik ve çevresel fayda yaratabilmek gerekiyor. Bizim temel motivasyonumuz bu. Bunun yanı sıra biz politika tarafında da birçok süreci desteklemeye çalışıyoruz. Ankara'da etki odaklı iş modellerine bir takım yeni tanımlamalar, sistemler geliştirilmesi konusunda regülasyonların geliştirilmesi üzerine de çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.”