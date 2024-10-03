 Göller kuruyor balıkçılar sıkıntıda

Manisa’da 2021 yılında kuruyan Marmara Gölü’nün yeniden su tutması için yürütülen çalışma­lar kapsamında bilim insanları, bölgede inceleme yaptı. Gölmarmara Belediyesin­den yapılan açıklamaya göre, Dokuz Eylül Üniversitesinden Doç. Dr. Cem Polat Çe­tinkaya ve beraberindeki 26 bilim insanı, Marmara Gölü ve gölü besleyen Gördes Barajı’nda araştırma yürüttü.

Farklı disiplinlerden bilim insanları­nın yapacağı çalışma sonucu su kaynak­larının verimli kullanımı, sürdürülebi­lir tarım, doğal yaşam, doğa tabanlı tarım başlıklarıyla rapor hazırlanarak Tarım ve Orman Bakanlığı ile Devlet Su İşlerine su­nulacak.

Bölge ekosistemi için önemli

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Ay­kan, gölü eski günlerine döndürmenin mümkün olduğunu, bilim insanlarının çe­şitli alternatifleri değerlendireceğini be­lirtti.

Gölün su tutabilmesi için Gördes Barajı üzerindeki hidroelektrik santral, Ahmetli regülatörü, göl çevresindeki su kaynakları ya da Bozdağ’daki kaynakların kullanılabileceğini aktaran Aykan, “Bir zamanlar göçmen kuşların uğrak yeri olan ve yöre halkının da geçim kaynaklarından biri olan gölümüz için birden fazla çözüm yolu var.

Bizler yerel yöneticiler olarak eli­mizi taşın altına koymaya hazırız. Yeter ki Türkiye’nin ilk iklim davasına konu olan bölge ekosistemi için çok fazla önem arz eden gölümüz tekrar hayat bulsun” dedi.

Gölmarmara Ziraat Odası Başkanı Er­dal Ziyan da gölün kurumasının doğal ya­şama etkilerinin yanı sıra çevredeki tarım arazileri ile geçimini balıkçılıkla sağlayan ailelere verdiği zarara dikkati çekti.