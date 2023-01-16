Hayata Destek Derneği’nin size bir çağrısı var

Hayata Destek Derneği ise 16 Ocak Dünya Hijyen Günü kapsamında çağrıda bulunarak, yeterli ve güvenli suya erişimin en önemli insan haklarından biri olduğuna dikkat çekti. Konuya ilişkin açıklama yapan Hayata Destek Derneği Direktörü Sema Genel Karaosmanoğlu, “Hayata Destek Derneği olarak afetlerden etkilenmiş toplulukların temel hak ve ihtiyaçlara erişimi için çalışıyoruz. Bu temel haklardan bir tanesi ise insan haklarından biri olan temiz suya erişim” dedi.

Kırsal ve yerleşik yaşam şartlarının olmadığı afet bölgeleri, geçici barınma alanları ve mevsimlik gezici tarım işçilerinin yaşadığı alanlarda temiz suya erişimle ilgili eksiklikleri daha fazla gözlemlediklerini belirten Karaosmanoğlu'nun verdiği bilgiye göre kampanya kapsamında çocukların sağlıklı gelişim haklarına erişebilmeleri için ihtiyaç duydukları temel hijyen malzemelerini içeren HİJİ çantalarına ulaşma bedeli 250 TL.

Kampanyaya istediği miktarda bağış yapabilecek bağışçılar, ayrıca bagis.hayatadestek.org adresi üzerinden kampanyaya katılabiliyor.