Her yıl 25 milyar içecek ambalajı geri dönüşüme kazandırılacak
Türkiye’de hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi ile her yıl 25 milyardan fazla içecek ambalajı geri dönüşüme kazandırılacak. Cam, plastik ve metal ambalajların kaynağında toplanacağı sistemin, çevresel kirliliği azaltarak ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 520 milyon euro katkı sağlaması hedefleniyor.
Başak Nur GÖKÇAM
İklim krizi, doğal kaynakların hızla tükenmesi ve artan atık sorunu, sürdürülebilir çevre politikalarını her zamankinden daha önemli hâle getiriyor. Döngüsel ekonomi anlayışının temel unsurlarından biri olan geri dönüşüm sistemlerinin yaygınlaştırılması, hem çevrenin korunması hem de ekonomik kaynakların verimli kullanılması açısından kritik bir rol üstleniyor. Türkiye’de bu doğrultuda hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi, atıkların kaynağında toplanmasını sağlayarak sürdürülebilir üretim ve tüketim modeline geçişte önemli bir adım olarak öne çıkıyor.
Özel makinelerle toplanacak
Türkiye’de çevre koruma ve sürdürülebilir ekonomi hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi (DYS), her yıl 25 milyardan fazla içecek ambalajının geri dönüşüme kazandırılmasını amaçlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen sistemin, hem çevresel kirliliğin azaltılmasına hem de ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 520 milyon euro katkı sağlaması bekleniyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre Depozito Yönetim Sistemi’nin kapsamının giderek genişletiliyor. Sistem, üzerinde Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) logosu bulunan cam, plastik ve alüminyum içecek ambalajlarının özel makineler aracılığıyla toplanmasını ve geri dönüşüme kazandırılmasını öngörüyor.
Pilot uygulamalar başladı
Bu kapsamda bakanlık, uygulamanın sağlıklı şekilde hayata geçirilmesi için pilot bölgeler belirledi. Sakarya pilot il olarak seçilirken, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi de pilot ilçe olarak uygulamaya dahil edildi. Bunun yanı sıra Erzurum, Mersin, Gaziantep, Samsun, İzmir ve Konya gibi büyük şehirlerde de depozito makineleri kurularak sistemin yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Depozito Yönetim Sistemi çerçevesinde cam, plastik ve metal ambalajlar, depozito iade makineleri aracılığıyla kaynağında toplanacak. Toplanan ambalajlar ayrıştırılarak temiz bir şekilde geri dönüşüm süreçlerine dahil edilecek ve yeniden üretimde kullanılacak. Bu sayede hem geri dönüşüm verimliliğinin artırılması hem de hammadde ihtiyacının geri kazanım yoluyla karşılanması amaçlanıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Depozito Yönetim Sistemi ile hem çevre bilincinin artırılmasını hem de sürdürülebilir bir atık yönetim altyapısının oluşturulmasını hedefliyor. Sistem, vatandaşların aktif katılımıyla birlikte Türkiye’nin çevre dostu ve kaynaklarını verimli kullanan bir ekonomi modeline geçişinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Ekonomik değer üretimi sağlanacak
Her yıl yaklaşık 25 milyar adet içecek ambalajının geri dönüşüme kazandırılmasıyla, çevresel kirliliğin azaltılması hedefleniyor. Sistem sayesinde doğal kaynakların korunması, şehirlerdeki atık yükünün hafifletilmesi ve düzensiz atık oluşumunun önüne geçilmesi planlanıyor. Aynı zamanda geri dönüştürülen malzemelerin yeniden ekonomiye kazandırılmasıyla ekonomik değer üretimi de sağlanacak.
Döngüsel ekonomiye geçiş güçlenecek
Depozito Yönetim Sistemi’nin yaygınlaşmasıyla birlikte, sistemin Türkiye ekonomisine yıllık yaklaşık 520 milyon euro katkı sunacağı öngörülüyor. Geri kazanılan cam, plastik ve metal ambalajların yeniden üretim süreçlerinde kullanılması, enerji tasarrufunu artırırken karbon emisyonlarının düşürülmesine de katkı sağlayacak. Böylece Türkiye’nin döngüsel ekonomi modeline geçiş süreci güçlenecek.