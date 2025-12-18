Her yıl 25 milyar içecek ambalajı geri dönüşüme kazandırılacak

Başak Nur GÖKÇAM

İklim krizi, doğal kaynak­ların hızla tükenmesi ve artan atık sorunu, sür­dürülebilir çevre politikala­rını her zamankinden daha önemli hâle getiriyor. Döngü­sel ekonomi anlayışının temel unsurlarından biri olan geri dönüşüm sistemlerinin yay­gınlaştırılması, hem çevrenin korunması hem de ekonomik kaynakların verimli kullanıl­ması açısından kritik bir rol üstleniyor. Türkiye’de bu doğ­rultuda hayata geçirilen De­pozito Yönetim Sistemi, atık­ların kaynağında toplanması­nı sağlayarak sürdürülebilir üretim ve tüketim modeline geçişte önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Özel makinelerle toplanacak

Türkiye’de çevre koruma ve sürdürülebilir ekonomi he­defleri doğrultusunda haya­ta geçirilen Depozito Yöne­tim Sistemi (DYS), her yıl 25 milyardan fazla içecek amba­lajının geri dönüşüme kazan­dırılmasını amaçlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli­ği Bakanlığı tarafından yürü­tülen sistemin, hem çevresel kirliliğin azaltılmasına hem de ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 520 milyon euro kat­kı sağlaması bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre Depo­zito Yönetim Sistemi’nin kap­samının giderek genişletili­yor. Sistem, üzerinde Depozi­tosu Olan Ambalajlar (DOA) logosu bulunan cam, plastik ve alüminyum içecek amba­lajlarının özel makineler ara­cılığıyla toplanmasını ve geri dönüşüme kazandırılmasını öngörüyor.

Pilot uygulamalar başladı

Bu kapsamda bakanlık, uygu­lamanın sağlıklı şekilde hayata geçirilmesi için pilot bölgeler belirledi. Sa­karya pilot il olarak seçilirken, Ankara’nın Kızılcahamam il­çesi de pilot ilçe olarak uygula­maya dahil edildi. Bunun yanı sıra Erzurum, Mersin, Gazian­tep, Samsun, İzmir ve Konya gibi büyük şehirlerde de depo­zito makineleri kurularak sis­temin yaygınlaştırılması he­defleniyor.

Depozito Yönetim Sistemi çerçevesinde cam, plastik ve metal ambalajlar, depozito ia­de makineleri aracılığıyla kay­nağında toplanacak. Toplanan ambalajlar ayrıştırılarak te­miz bir şekilde geri dönüşüm süreçlerine dahil edilecek ve yeniden üretimde kullanıla­cak. Bu sayede hem geri dönü­şüm verimliliğinin artırılması hem de hammadde ihtiyacının geri kazanım yoluyla karşılan­ması amaçlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Depo­zito Yönetim Sistemi ile hem çevre bilincinin artırılmasını hem de sürdürülebilir bir atık yönetim altyapısının oluştu­rulmasını hedefliyor. Sistem, vatandaşların aktif katılımıy­la birlikte Türkiye’nin çevre dostu ve kaynaklarını verimli kullanan bir ekonomi modeli­ne geçişinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ekonomik değer üretimi sağlanacak

Her yıl yaklaşık 25 milyar adet içecek ambalajının geri dönüşüme kazandırılmasıyla, çevresel kirliliğin azaltılması hedefleniyor. Sistem sayesinde doğal kaynakların korunması, şehirlerdeki atık yükünün hafifletilmesi ve düzensiz atık oluşumunun önüne geçilmesi planlanıyor. Aynı zamanda geri dönüştürülen malzemelerin yeniden ekonomiye kazandırılmasıyla ekonomik değer üretimi de sağlanacak.

Döngüsel ekonomiye geçiş güçlenecek

Depozito Yönetim Sistemi’nin yaygınlaşmasıyla birlikte, sistemin Türkiye ekonomisine yıllık yaklaşık 520 milyon euro katkı sunacağı öngörülüyor. Geri kazanılan cam, plastik ve metal ambalajların yeniden üretim süreçlerinde kullanılması, enerji tasarrufunu artırırken karbon emisyonlarının düşürülmesine de katkı sağlayacak. Böylece Türkiye’nin döngüsel ekonomi modeline geçiş süreci güçlenecek.