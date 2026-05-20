IC Holding’in COP31 sürecinde ilk ‘Etki Serisi’ biyoçeşitlilik oldu

Mehmet Hanifi GÜLEL

IC Holding, COP31’e giden süreçte sürdürülebilirlik yaklaşımını sahadaki uygulamalar ve ölçülebilir etkiler üzerinden ele almak amacıyla “Etki Serisi” buluşmalarını başlattı. Holding’in sahiplendiği dört Sürdürülebilir Kalkınma Amacı ekseninde kurgulanan buluşmaların ilkinde, “İklim Eylemi” başlığı altında biyoçeşitlilik odağı gündeme taşındı.

Holding; enerji, turizm, altyapı ve şehircilik alanlarında yürüttüğü çalışmalarda biyoçeşitliliği yalnızca korunması gereken bir çevre başlığı olarak değil, faaliyet alanlarının ayrılmaz bir sürdürülebilirlik unsuru olarak ele alıyor. Holding grup şirketleri aracılığıyla geliştirilen iş birlikleri kapsamında yürütülen çalışmalarda; habitat bütünlüğünün korunması, göç yollarının gözetilmesi, ekosistem rehabilitasyonu ve bilimsel izleme mekanizmaları öncelikli çalışma alanları arasında yer alıyor.

Bu kapsamda IC Hotels tarafından Antalya’daki kum zambakları ve caretta caretta yaşam alanlarına yönelik koruma uygulamaları yürütülüyor. IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin Hatay’da bulunan Erzin-2 Güneş Enerjisi Santrali’nde ise flora ve fauna türlerine yönelik bilimsel koruma uygulamaları gerçekleştiriliyor. Ayrıca, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü (DKMP) tarafından yürütülen “Trakya’nın Kuşlarını Halkalıyoruz” projesiyle kuş göç yollarına yönelik koruma çalışmaları sürdürülüyor. TREDAŞ, yıllık 6 milyar seviyesindeki şebeke yatırımının yarısını kırsal kesime ve doğa dostu şebeke yatırımına harcıyor.

“İklim krizi sosyal ve toplumsal etkileriyle ele alınmalı”

Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yapacak olmasının iklim diplomasisi açısından önemli bir dönemeç olduğunu ifade eden IC Holding Kurumsal İletişim ve Sosyal Etki Direktörü Aslı Ünlü, COP31’e giden süreçte Holding olarak, sahiplendikleri dört Sürdürülebilir Kalkınma Amacı ekseninde “Etki Serisi” buluşmaları gerçekleştirdiklerini belirterek, “Her bir buluşmayı; sahada ölçülebilir sonuç üreten uygulamaların paylaşıldığı bir paylaşım ve etki platformu olarak kurguladık. Bu kapsamda ilk Etki Serisi buluşmasını, “İklim Eylemi” başlığı altında biyoçeşitlilik temasıyla gerçekleştirdik. Bugün iklim krizinin yalnızca çevresel değil; sosyal, ekonomik ve toplumsal etkileriyle birlikte ele alınması gerektiğini, doğal yaşamın korunmasının ise uzun vadeli toplumsal dayanıklılık ve sürdürülebilir kalkınma açısından kritik bir sorumluluk alanı haline geldi” dedi.

Kuş dostu enerji altyapısıyla doğayı ve enerjiyi koruyoruz

Bugün gelinen noktada doğayı korumak ve hizmet kalitesini artırmanın kendileri için aynı hedefin iki parçası olduğunu vurgulayan TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin, Trakya, dünyanın en önemli kuş göç yollarından biri üzerinde yer aldığını ifade etti. “Şirket olarak enerji dağıtımında yalnızca hatları değil, bölgenin ekosistemini de yönetiyoruz” diyen Ergin, “DKMP 1. Bölge Müdürlüğü ile gerçekleştirdiğimiz ‘Trakya’nın Kuşlarını Halkalıyoruz’ projesiyle, göç yolları üzerindeki riskleri azaltmaya, kuşlar için daha güvenli yaşam alanları oluşturmaya ve bilimsel verilerle desteklenen uzun soluklu bir koruma modeli ortaya koymaya odaklanıyoruz. Bu yaklaşımı Kuş Dostu Enerji Altyapısı Modeli olarak tanımlıyoruz. Bu projeyle Trakya’nın gökyüzünde yüzyıllardır süregelen yolculuğunu nasıl koruma altına aldığımızı anlatıyoruz” diye konuştu.

Özellikle sığırcıklar gibi kalabalık sürülerin enerji hatlarına konmasının hem kuşlar açısından risk oluşturabildiğini hem de sistemde arızalara yol açabildiğini belirten Ergin, izolasyon uygulamaları, yuva platformları ve koruma çalışmalarıyla bu riskleri henüz oluşmadan yönettiklerini aktardı. Ergin, “Kuşları koruduğumuzda, aslında enerji altyapımızı da koruyoruz. Bunun doğal sonucu olarak vatandaşlarımıza daha kesintisiz ve güvenilir bir hizmet sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kuşları halkalama projesinde yeni faza geçildi

TREDAŞ ile DKMP 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen “Trakya’nın Kuşlarını Halkalıyoruz” projesi 2025 yılı itibarıyla yeni bir faza taşındı. Projede halkalama ve GPS ile izleme çalışmaları da devreye alındı. Önümüzdeki beş yıl boyunca 500 leylek ve 100 şah kartalın halkalanması, göç rotaları ve davranışlarının uydu vericili GPS’lerle takip edilmesi planlanıyor. Projenin ilk yılında ise 100 leylek ve 13 şah kartal halkalanarak izlemeye alındı. Saha çalışmalarında bugüne kadar Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde yaklaşık 30 kilometrelik iletken izolasyonu gerçekleştirildi.

Trakya, Avrupa ve Asya arasındaki en önemli kuş göç koridorlarından biri olma özelliği taşırken, özellikle leylekler ve nesli tehlike altındaki şah kartallar için kritik yaşam alanları arasında yer alıyor. Yürütülen çalışmalarla, elektrik hatlarından kaynaklanan kuş ölümlerinin azaltılması, güvenli göç koridorlarının oluşturulması ve doğayla uyumlu enerji altyapılarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Proje, Trakya’nın biyolojik mirasının korunmasına, ekolojik dengenin sürdürülebilir yapısına ve yaban hayatı yönetiminin bilimsel temeller üzerine inşa edilmesine hizmet eden kapsamlı bir doğa koruma projesi niteliği taşıyor.

Bu yıl 6 milyar lira yatırım yapacak

TREDAŞ bünyesinde bin 300 kişinin istihdam edildiğini paylaşan Necati Ergin, bu yıl 6 milyar lira yatırım yapacaklarını ve bakımların yatırımdan %30 oranında pay aldığını duyurdu. 2012’den bu yana 30 milyar lira yatırım yaptıklarını aktaran Ergin, “2030 yılına kadar 30 milyar lira yatırım yapacağız. Bölgemizde kayıp kaçak yüzde 4,65 yer alıyor. Bölgemizde her yıl yüzde 3’ün üzerinde elektrikte bir talep artış yaşanıyor” dedi.