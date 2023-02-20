İklim değişikliği bitkilerin yaşam alanı bulmasına engel

Çam ve meşe ağaçlarının da dahil olduğu araştırmada, Kuzey Amerika’da görülen bitkilerin yüzde 75’inin son 18 bin yıl boyunca yaşayabileceği uygun koşulları bulabilmeleri için göç ettiği belirtildi.

Araştırmaya ilişkin bilgi veren ve çalışmanın ortak yazarlarından olan iklim bilimci Jenny McGuire, bitkilerin yer değiştirmesinin gelecek yıllarda gitgide zorlaşacağını, bazı bölgelerde ise beşeri unsurların buna engel olabileceğini ifade etti.

McGuire, beşeri engellerden en fazla ABD’nin doğusundaki bitkilerin etkilendiğine dikkat çekerek, Apalaş ve Orta Batı bölgelerinin kuzeyindeki bitkilerin acilen göç etmesi gerektiğini söyledi.