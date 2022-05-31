İklim değişikliği kaygı, yapay zeka umut veriyor

DÜNYA Gazetesi ev sahipliğinde düzenlenen, geleceğe yön verecek ve dönüşümü yönetecek liderleri bir araya getiren Dönüşen Dünyada Liderlik Zirvesi, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin CEO, Yönetim Kurulu Başkanları ve kanaat önderlerini ağırladı. PwC Türkiye’nin içerik katkıları ve Sabancı Holding ana sponsorluğunda düzenlenen zirvede, dijital dönüşümden yeşil dönüşüme, geleceğin trendlerinden finansın dönüşümüne, geleceğin insan kaynağına, aile şirketlerini bekleyen risklere olmak üzere birçok konu uzmanlarca değerlendirildi, panelistlerce tartışıldı. Zirvede DÜNYA Gazetesi (NBE) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, DÜNYA Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Handan Sema Ceylan ve PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu, hoşgeldiniz konuşması yaparken, açılış konuşmasını TÜSİAD Başkanı Orhan Turan gerçekleştirdi. Etkinliğin en çarpıcı bölümlerinden biri, PwC Türkiye’nin KONDA işbirliği ile gerçekleştirdiği; özel sektör, sivil toplum ve akademi dünyasından önde gelen 250 kişinin katıldığı “Yeni Denklem’in Yeni Trendleri” adını taşıyan Gelecek Trendleri Araştırması'nın ele aldığı panel oldu.

Araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlar

Araştırmayı Türkiye’nin özel sektör, sivil toplum ve akademi dünyasından önde gelen 250 katılımcıyla çevrim içi anket yöntemi ile gerçekleştirdiklerini belirten PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu, araştırmayla gelecek için yolda karşılaşabilecek potansiyel zorlukları önceden tespit etmeye çalıştıklarını söyledi.

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır da, PwC Türkiye ve KONDA iş birliğiyle gerçekleştirilen araştırmanın en önemli bulgusunu, “İş dünyasının karar verici pozisyondaki insanları, dünyanın gidişatı, olası riskler ve fırsatlar konusunda oldukça yüksek bir farkındalık içindeler” diye açıkladı.

Araştırmanın ortaya koyduğu, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin yöneticileri, akademisyenler ve kanaat önderlerinin gelecek 10 yıla ilişkin kimi endişeleri ve beklentileri; dünya ve Türkiye için farklılık gösterdi.

“Önümüzdeki 10 yıl içerisinde aşağıdaki konuların dünyanın-Türkiye’nin gelişiminde nasıl bir rol oynayacağını düşünüyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtlarda önemli ayrışma ortaya çıktı. Dijitalleşme ve yapay zeka ile tıp-genetik teknolojileri dünyanın gelişiminde yüzde 90’ın üzerinde rol oynayacağı düşünülürken, Türkiye’nin gelecek 10 yılına etki edecek faktörler arasında yapay zeka yüzde 50 ile 6. sırada bulunuyor. Türkiye’nin 10 yılına etki edecek konuların başında dijitalleşme ve girişimcilik geliyor. Türkiye’nin gelecek 10 yılına olumlu etkisi beklenen konular yüzde 50-81 oranlarında değerlendirilirken, dünya için yüzde 74-96 oranları arasında daha güçle beklentiler olduğu dikkat çekti.

Katılımcıların gelecek öngörülerini, dünyanın ve Türkiye’nin gelişiminde belirleyici olacak temaları, fırsatları ve endişelerini anlattıkları araştırmanın bulgularına göre, iklim değişikliği yüzde 93 oranda katılımla ile gelecek 10 yıla ilişkin en olumsuz konuyu oluşturdu. Yüzde 92 ile de bu olumsuz konuyu ülkeler arası gelir dağılımı odaklı olmak üzere küresel ekonomik dengeler izledi. Gelir dağılımı da yüzde 88 oranında olumsuzluk içeren konu olarak değerlendirildi.

Endişe kaynakları

Katılımcıların gelecek 10 yıla ilişkin endişeleri de iklim değişikliği ve çevre etkisi (yüzde 89), gelir dağılımındaki eşitsizlik (yüzde 89) ve politik belirsizlik (yüzde 84) olarak belirlendi. Raporda, “katılımcıların gelir dağılımındaki eşitsizlik, politik ve jeopolitik belirsizlik gibi kendi kontrolleri dışındaki alanlarda tedirgin olduklarını görüyoruz” denildi.

Katılımcılar, teknolojinin insan hayatına etkisini, bilginin yaygınlaşmasını, sağlık ve eğitim sistemlerindeki gelişmeleri ise olumlu buluyor.