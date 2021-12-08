İklim Değişikliği Zirvesi, COP26 sonrasını tartışıyor

İklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir bir gelecek için kritik öneme sahip. Geri dönüşü olmayan iklim değişikliğini önlemek istiyorsak, küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılabilmesi için 2030 yılına kadar emisyonlarımızı yarıya indirmeli ve 2050 yılına kadar karbon nötr ekonomilerine geçiş yapmalıyız.

Kasım ayında İskoçya’da yapılacak 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26), dünyada iklim konusunda atılacak adımlar konusunda çok önemli bir tarih. Artık Türk ye’nin de gündeminde olan Paris İklim Anlaşması kapsamında kaydedilen gelişmelerin değerlendirileceği COP26, iklim değişikliği acil durumuna yanıt vermek için şirketler, kamu ve özel kuruluşlar, akademi, politika yapıcılar ve STK’lar dahil olmak üzere diğer tüm paydaşlar için küresel bir eylem çağrısı niteliği taşıyor.

Birlikte Onarma Zamanı

İklim değişikliğinin azaltılması ve iklim değişikliğine uyum sağlayacak çözümler geliştirilmesi sürecinde iş dünyası çok önemli bir yeteneğe ve sorumluluğa sahip. Düşük karbonlu ekonomiye giden eylem ve yatırımlar için iş dünyası ve tüm paydaşlar arasındaki diyalog ve küresel işbirliğinin artırılması, ve bu sayede net ve tutarlı bir iklim politikası oluşturulması kaçınılmaz bir zorunluluk.

Net Sıfıra Doğru

Dünya Gazetesi ve Sürdürülebilirlik Akademisi işbirliğinde gerçekleşen olan İklim Değişikliği Zirvesi – COP26 Ardından, iklim değişikliği ile mücadelede çok önemli bir karar anı olan COP26’nın sonuçlarını ve Türkiye’ye yansımalarını “Net Sıfıra Doğru” temasında tüm paydaşlar ile değerlendirecek.

Dünya Gazetesi ve Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından TİM işbirliği ve TÜSİAD Stratejik İçerik işbirliğinde gerçekleşen İklim Değişikliği Zirvesi – COP26 Ardından, iklim değişikliği ile mücadelede çok önemli bir karar anı olan COP26’nın sonuçlarını ve Türk ye’ye yansımalarını “Net Sıfıra Doğru” temasında tüm paydaşlar ile değerlendirecek.

Zirvenin açılış konuşmalarını T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski yapacak.

Zirvede; iş dünyası, kamu, sivil toplum ve akademi dünyasının önde gelen isimleri, iklim değişikliğinin etkilerini masaya yatırarak yeşil dönüşüm eksenindeki hedefleri, engelleri, olası riskleri ve fırsatları ortaya koymak ve bu krize karşı alınması gereken acil aksiyonları tartışmak üzere bir araya gel yor.

Anadolu Efes'in desteklediği zirvenin ana sponsorları Sabancı Holding, Pepsi Co, BSH ve Akademi Çevre olurken; Platin Sponsorları Schneider Electric, QuickCarbon ve Yaşar Holding; Altın Sponsorları ise Metro, AlfaLaval ve Tureks Mermer oldu.