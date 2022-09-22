İklim için artık aksiyon zamanı

Yasemin SALİH

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, iklim mücadelesinde dünyanın artık mesaj değil aksiyon dönemine girdiğini söyledi. “Artık verilen mesajlara, söylenen sözlere değil; yapılan işlere bakılmalı. Şimdi aksiyon zamanı” diyen Sabancı, yaşanan ekonomik krizin iklim mücadelesinin önüne geçemeyeceğini ifade etti.

Sabancı Müzesi’ndeki dünyaca ünlü sanatçı aktivist Agnes Denes’in “Yaşayan Piramit” adlı eserine bitki dikerek, sürdürülebilirliğe dikkat çeken Sabancı, sanatın iklimle mücadelede etkili bir rol oynadığının altını çizdi. İş dünyasında artık şirketlerin açıkladıkları hedeflerden çok yaptıkları işlere bakılması gerektiğini vurgulayan Sabancı, “Dünyanın en büyük şirketlerinin son üç yıldaki söylemleri ve yaptıkları karşılaştırılmış. Söylem yüzde 80 diyor, ama yapılana bakılınca rakam değişiyor. Söylemden çok yapılana bakılması lazım. Biz Sabancı’da ‘Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz’ deriz. Biz yapıyoruz. Rakamlarımız çok açık” diye konuştu.

Kriz iklim sorunu için fırsat olabilir

Dünyanın yeni bir kriz yaşadığına ve bunun iklim mücadelesinin önüne geçiyor gibi göründüğüne dikkat çeken Sabancı, sözlerini şöyle sürdürdü: “İçinde bulunduğumuz krizin dünyanın sürdürülebilirlik yolculuğu için bir fırsat olduğu kanaatindeyim. Çünkü kriz, herkesi iklimle ilgili daha fazla harekete geçirdi. Önemli dönüşümler var. Dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm. Dijital dönüşüm artık bitti, o artık yeşil dönüşümü kaydeder hale geldi. Umutlu olduğum başka bir konu da gençler. Sabancı Üniversitesi’nde gençlerle bir aradayım. Onların gönüllülük anlayışı bizden daha etkili. Dolayısıyla inşallah dünya bunu bir şekilde çözecek ama yapacak çok iş var. Uzun bir süre bunun sıkıntılarını yaşayacağız. Avrupa bu kış sıkıntı yaşayacak. Elektrik, gıda kısıtlarını bütün dünya yaşayacak. Ama umutluyum.”

Sanatın rolü büyük

Güler Sabancı, iklim mücadelesinde en etkin rollerden birinin de sanata düştüğünü ifade etti. Yaşayan Piramit eserinin sahibi olan Agnes Denes’in bunun en önemli simgelerinden olduğunu söyleyen Sabancı, “Sanatın çok büyük rolü var. Agnes Denes 92 yaşında. Hala neler yaptığına, nasıl öncülük ettiğine bir bakın. Sanatın etkisini de görmek lazım” dedi.

Sabancı olarak, Türkiye’de 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarında ‘Net Sıfır’ seviyesine ulaşma sözü veren ilk holding olduklarını belirten Güler Sabancı, “Sabancı Vakfı’nın bu sene düzenleyeceği Kısa Film Yarışması ve Filantropi Konferansı’nın gündemi de yine iklim acil durumu olacak. Sabancı Üniversitesi’nde sıfır atık yapısına geçiliyor ve net zero taahhütünde bulunuldu. Sakıp Sabancı Müzesi de bu sene kendi kategorisinde “Yeşil Müze Sertifikası” alan ilk müze oldu.”

60'lardan bu yana çevre aktivisti

Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer de Agnes Denes’in Yaşayan Piramit eserinin gençlere umut verdiğini ifade etti. “Bu sene SSM’de Agnes Denes’in Yaşayan Piramit eseri ile aslında geç keşfedilmiş bir sanatçıya ev sahipliği yapıyoruz” diyen Ölçer, sanatçının daha 1960’larda sürdürülebilirliğe dikkat çeken eylemlerde bulunduğunu anlattı. Ölçer, “Agnes Denes’in bütün hayatı ve eser üretimi bugün tartıştığımız çevre ve sürdürülebilirlik konularına odaklanıyor. Denes, bu süreci erken görenlerden. 90 yaşını aşmış bir sanatçıdan söz ediyoruz. Bugün de bize gelecek henüz el değmemiş ve kırılgan, itinayla davranın mesajını veriyor” diye konuştu. Agnes Denes’in “Yaşayan Piramit” eseri; 13 Eylül 2022 – 29 Ocak 2023 tarihleri arasında SSM’nin bahçesinde görülebiliyor.

Sabancı Vakfı, karşılıksız bursu aylık 2 bin TL'ye yükseltti

Sabancı Vakfı’nın 2022-2023 eğitim-öğretim yılında bursiyerlerine sağlayacağı burs desteğinin tutarı açıklandı. 48 yıldır üniversite öğrencilerine karşılıksız burs veren vakıf, 10 ay süresince aylık 2 bin TL burs verecek. Bugüne kadar yılda 9 ay süresince verilen burs desteği, 2022-2023 eğitim yılından itibaren 10 aya çıkarılıyor. Sabancı Vakfı burs programında geri ödeme yükümlülüğü bulunmazken; mezun bursiyerler isteklerine göre burs almaya devam eden öğrencilere deneyim ve bilgi aktarımı için mentorluk yapabiliyor. Sabancı Vakfı’nın bu yıl burs kontenjanı tanıdığı üniversiteler ise şunlar; Ankara, Boğaziçi, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul, İstanbul-Cerrahpaşa, İstanbul Teknik, Marmara, Orta Doğu Teknik, Yıldız Teknik Üniversitesi. Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin burs başvuruları için üniversitelerin burslarla ilgili bölümlerini ve sabancivakfi .org adresini takip etmeleri gerekiyor.