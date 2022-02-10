İklim krizi ile mücadele etmenin 10 yolu

Üsküdar Üniversitesi Çevre Ahlakı Forumu Direktörü Prof. Dr. İbrahim Özdemir, iklim krizi ile mücadele etmenin yöntemlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Prof. Dr. İbrahim Özdemir, iklim kriziyle mücadele etmede yapılması gereken 10 yöntemi şöyle sıraladı:

1.Sorunu duyurun: Arkadaşlarınızı, ailenizi ve iş arkadaşlarınızı karbon kirliliğini azaltmaya teşvik edin. Bir milyar insana pratik adımlar atması için ilham vermeyi ve liderlerini iklim konusunda daha cesur davranmaya davet etmeyi amaçlayan “Count Us In” gibi küresel bir harekete katılın. Platformun organizatörleri, 1 milyar insan harekete geçerse, küresel karbon emisyonlarını yüzde 20’ye kadar azaltabileceklerini söylüyor.

2.Siyasi baskıyı sürdürmeye devam edin: Emisyonları ve karbon kirliliğini azaltma çabalarını desteklemek için yerel politikacılar ve işletmeler için lobi yapın. Önem verdiğiniz bir çevresel sorun seçin, belirli bir değişiklik talebine karar verin ve ardından yerel temsilcinizle bir toplantı ayarlamaya çalışın.

3. Ulaşımınızı değiştirin: Ulaşım, tüm sera gazı emisyonlarının yaklaşık dörtte birini oluşturuyor ve dünya genelinde birçok hükümet, seyahati karbondan arındırmak için politikalar uyguluyor. Sizler de bir başlangıç yapabilirsiniz: Arabanızı evde bırakın ve mümkün olduğunca yürüyün veya bisiklet kullanın. Mesafeler çok fazla ise toplu taşıma araçlarını tercih edin.

4.Güç kullanımınızı kontrol altında tutun: Yapabiliyorsanız, sıfır karbonlu veya yenilenebilir bir enerji sağlayıcısına geçin. Çatınıza güneş panelleri kurun. Daha verimli olun: Mümkünse ısıtmanızı bir veya iki derece azaltın. Aletleri ve ışıkları kullanmadığınız zamanlarda kapatın ve daha güzeli en başta en verimli ürünleri satın alın.

5. Diyetinizi gözden geçirin: Daha fazla bitki bazlı yemek yiyin. Bugün, dünyadaki tarım arazilerinin yaklaşık yüzde 60’ı hayvan otlatmak için kullanılıyor ve birçok ülkede insanlar sağlıklı olandan daha fazla hayvan kaynaklı gıda tüketiyor.

6.Yerel yerlerden alışveriş yapın ve sürdürülebilir ürünler satın alın: Yiyeceklerinizin karbon ayak izini azaltmak için yerel ve mevsimlik yiyecekler satın alın. Sürdürülebilir tarım, geleneksel tarıma göre yüzde 56’ya kadar daha az enerji kullanır, yüzde 64 daha az emisyon oluşturur ve daha yüksek düzeyde biyolojik çeşitlilik sağlar.

7. Gıdaları israf etmeyin: Üretilen tüm gıdaların üçte biri ya kayboluyor ya da israf ediliyor. UNEP’in Gıda İsrafı İndeksi 2021 Raporu’na göre insanlar her yıl 1 milyar ton gıdayı israf ediyor ve bu da küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 8-10›una tekabül ediyor. Sadece ihtiyacınız olanı satın alarak israftan kaçının. Satın aldığınız gıdaların yenilebilen her kısmından yararlanın. Yenmeyen kalıntılardan kompost yapın ve bahçenizi gübrelemek için kullanın.

8.İklim yanlısı giyinin: Moda endüstrisi, küresel karbon emisyonlarının yüzde 8-10’unu oluşturuyor. Daha az yeni kıyafet satın alın ve daha uzun süre giyin. Sadece bir kez giyilecek yeni ürünler satın almak yerine, özel günler için sürdürülebilir etiketler arayın ve kiralama hizmetlerini kullanın.

9.Ağaç dikin: Her yıl yaklaşık 12 milyon hektar orman yok oluyor ve bu ormansızlaşma, tarım ve diğer arazi kullanımı değişiklikleriyle birlikte küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 25’inden sorumlu. Hepimiz, bireysel veya toplu olarak ağaç dikerek bu eğilimi tersine çevirmede rol oynayabiliriz.

10. Gezegen dostu yatırımlara odaklanın: Bireyler ayrıca karbon kirliliğine sebep olan endüstrilere yatırım yapmayan finans kurumlarını seçerek tasarrufları ve yatırımları aracılığıyla değişimi teşvik edebilirler. Bu, piyasaya net bir mesaj gönderir ve hâlihazırda birçok finans kurumu daha etik yatırımlar sunarak, paranızı inandığınız amaçları desteklemek için kullanmanıza ve inanmadıklarınızdan kaçınmanıza olanak tanır.