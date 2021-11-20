İklim krizinden en çok çocuklar zarar görüyor

Yasemin SALİH

Dünyada savaşlar, ekonomi, çevre kirliliği, mülteciler, iklim krizi gibi konularda büyükler bir araya gelip kararlar alıyor. Ülkeler anlaşmalara imzalar atıyor ya da reddediyor… Tüm bu gelişmeler yetişkinlerin dünyasında olup biterken sonuçlarından en çok çocuklar etkileniyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 20 K asım 1989 günü kabul ettiği Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile, işte tüm bu sorunların geleceğin yetişkinlerini nasıl etkilediğine dikkat çekmişti. Sözleşmenin kabul edildiği 20 Kasım, Dünya Çocuk Günü olarak kutlanıyor. Etkinliklerin sahibi olan UNICEF, temsil edildiği ülkelerde çocuk haklarını etkileyen olayların odağında farkındalık yaratan projelere yürütücülük yapıyor. Türkiye ise UNICEF’in hem ofis hem de Milli Komite temsili olan güçlü ülkelerinden biri.

UNICEF Türkiye bu yıl Dünya Çocuk Günü kutlamalarının konseptini “İklim Değişikliği ve Çocuklar” olarak belirlemiş. Bu kapsamda Ankara’da 18 Kasım’da başlayan Çocuk Forumu, bugün son bulacak. Çocuklar iklim krizinin yarattığı etkiler üzerine ortaya koydukları öncelikleri ve beklentilerini karar alıcılarla paylaşacaklar.

Dünya Çocuk Günü kapsamında yürütülecek çalışmaları anlatan UNICEF Türkiye İletişim Başkanı Sema Hosta, iklim krizinden en çok etkilenen ya da etkilenecek kesimin başında çocukların geldiğini vurgulayarak, çarpıcı rakamlar paylaşıyor: “Dünya çocuk nüfusunun yüzde 99’u iklim krizinden etkileniyor. 1 milyar çocuk çok riskli kategorisindeki ülkelerde yaşıyor. Çocukların 3’te biri susuzluk sorunuyla mücadele ediyor. Her 4 çocuktan biri ise sıcaklıktaki artışa paralel olarak sıtmadan ölüyor ve maalesef bu rakamın artması bekleniyor.”

Dünya Çocuk Günü için tüm Türkiye’de dikkat çeken işlere imza atılması planlanıyor. Turizm ve Kültür Bakanlığı işbirliğiyle Van Akdamar Kilisesi, Aspendos Tiyatrosu, Bodrum Kalesi, Turuva Atı, Nemrut Dağı Heykelleri, Sümela Manastırı, Kapadokya Üç Güzeller Peribacaları gibi tarihi yapı ve mekanları maviye bürünecek. Ayrıca UNICEF İyi Niyet Elçileri Tuba Büyüküstün, Cedi Osman ve Gülsin Onay olmak üzere UNICEF destekçisi 300’ün üzerinde kanaat önderi ve sanatçı, #DünyaÇocukGünü, #WorldChildrensDay, #İklimEylemi etiketleriyle sosyal medya üzerinden yapacakları paylaşımlarla çocuk haklarına dikkat çekecek.

Özel sektörle danışma kurulu oluşturuldu

UNICEF’in 2022’de yoğunlaşacağı projelerden biri özel sektörle kurulacak bir komite. Sema Hosta, şu anda bazı şirketlerin katılımıyla bir danışma kurulu oluşturulduğunu belirterek, “Burada gençlere katkı sağlayacak çalışmalara imza atılacak. Proje konularını çocuklar ve gençler belirleyecek. Örneğin STEM eğitimi, istihdamı güçlendirmek gibi başlıklarda ekipler oluşturuluyor. Modeli şu sıralarda yapılandırıyoruz. 2022’de uzmanlık alanları netleşecek ve projeler start alacak” diyor.