İklim krizinden etkilenen çiftçinin işi mucizelere kaldı

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Başkanı Hakan Yüksel, iklim değişikliğinin çiftçileri olumsuz etkileyeceğini, gıda arzını ise şimdiden tehdit etmeye başladığını belirterek, “Çiftçilerimizin bu iklim değişikliğine adaptasyonu sağlanmalı, üretim ve hasat teknikleri, yeni iklime göre gözden geçirilmeli, yeni bir üretim planı ve modeli oluşturulmalıdır” dedi. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan iklim değişikliği nedeniyle tüm sektörlerin etkilendiğine dikkati çeken TARIMKON Başkanı Hakan Yüksel, bundan özellikle tarım kesiminin çok etkilendiğini dile getirdi.

Yüksel, “Son 10 yıldır, iklim değişikliğinden etkilenmeyen sektör kalmadı. Tüm sektörlerin lokomotifi olan tarım bunun başında geliyor. Zaten tarımsal üretimdeki girdi maliyetlerinin altından kalkamayan çiftçilerimizin, bir de iklim değişikliği eklenince üretim yapması mucizelere kaldı” değerlendirmesini yaptı.

Çiftçilerin yüzde 90-95’inin atadan süre gelen yöntem ve kadim bilgilerle tarımsal üretim yaptığını belirten Yüksel, “Bu bilgiler, içinde bulunduğumuz çağın getirdiği pozitif ve özellikle iklim değişikliği gibi negatif yönde getirisi üretimimizi daha da zor hale getiriyor” dedi.

Gıda arzını tehdit ediyor

İklim değişikliği sonucunda oluşan, sıcak hava dalgası, aşırı sıcak hava, sel ve kuraklık gibi iklim olayları ile afetlerdeki artışın, gıda arzı istikrarını bozduğunu ve tehdit ettiğini dile getiren Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

“İklim değişikliğinin tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de olumsuz etkilerini yaşıyoruz. Yağış, sıcaklık, meteorolojik ve hidrolojik kuraklıktan ilk olarak etkilenecek sektörün tarım olacağı malumunuz olduğu gibi Akdeniz havzasındaki ülkelerin iklim değişikliğinden ciddi şekilde etkileneceği gerçeği, bilimsel verilerle de kanıtlanmış durumda. Kuraklık, kuraklığa bağlı su talebinin karşılamasındaki zorluk ve ayrıca suyun en yoğun kullanıldığı tarım sektörünün gidişatı hiç de iç açıcı değil. Son yıllarda, kuraklığın yanı sıra don, dolu ve sel felaketlerinin etkileri, tarımsal üretimde meydana gelen verim kayıplar, hem üreticileri hem de tüketicileri zor durumda bırakmakta ve ileride bunun sıkıntısı daha fazla görülecek. Yapılan araştırmalara, anketlere, meteorolojik verilere ve modellemeye, iklim değişikliği etkilerine ve risk değerlendirmesine daha fazla önem verilmesi gerekiyor.”

Üretim ve hasat teknikleri, yeni iklime göre gözden geçirilmeli

Çiftçilerin iklim değişikliğine adaptasyonunun bir an önce sağlanması gerektiğini dile getiren Yüksel, “Üretim ve hasat tekniklerinin, yeni iklime göre gözden geçirilmesi, yeni bir üretim planı ve modeli oluşturulması gerekiyor. Bu üretim planı ve modelinin bir an önce bitirilmesi, çiftçilerimizin bu modele göre eğitilmesi ve desteklenmesi önem taşıyor. Aksi halde, gıda arzı güvenliğinin, bir tehdit olarak ekonomik, sosyal ve siyasi boyutta ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalması çok yakın. Tarım sektöründeki tüm aktörlerin, çiftçilerin yaptıkları doğru ya da yanlış, olumlu ya da olumsuz sonuçları olacak her türlü uygulama, sadece kendi kazançlarını değil bir toplumun gıda teminini de belirleyeceği için bugünden itibaren bu değişime ayak uyduracak her önlemi almaları zorunlu” dedi.