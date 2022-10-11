“İklim krizine karşı İstanbullularla birlikte mücadele edeceğiz”

Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu’nda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un ‘100 İklim Nötr ve Akıllı Şehir Misyon’ çağrısına kabul edilen 100 öncü şehirden biri, anlaşmaya imza atan ise tek şehir olduğuna dikkat çekerek, “Fazla zamanımız yok. İstanbul 2050 Vizyon Stratejisi’ni oluşturduk. Yol haritasını paydaşlarımızla birlikte çizdik. Bu entegre çalışma düzeni deneyimlerimizi tüm dünya ile paylaşmaya hazırız. İklim krizine karşı tüm İstanbullularla birlikte mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yaşanabilir Şehirlerin Yolu ‘Yeşilden Geçiyor’: Yeşil Ekonomi, Yeşil Finansman, Yeşil Yatırım başlığıyla, WRI Türkiye’nin bu yıl 10. kez düzenlediği Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu, Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu, Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu, Kadıköy Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği ortaklığında gerçekleşti.

Enerjinin yüzde 70’ini şehirler tüketiyor

İBB Başkanı İmamoğlu’nun yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı, Danimarka İstanbul Baş konsolosu Thierry Hoppe, Hollanda İ stanbul Baş konsolusu Arjen Uijterlinde ve İsveç Başkonsolosluğu Muavin Konsolos & İsveç Türkiye İşbirliği Daire Başkanı Björn Jönsson’un katıldığı sempozyumda konuşan WRI Ross Center for Sustainable Cities Vekil Global Direktörü Berg, “Şehirlere odaklanmadan iklim krizini çözemeyiz. Şehirler, Dünya’nın karasal yüzeyinin yalnızca yüzde 2’sini kaplasalar da kentsel alanlar, küresel enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 70’inden ve emisyonların yüzde 75’inden sorumlu. Kritik bir dönüm noktasındayız, fakat aynı zamanda bu, dönüşmek için de bir fırsat” dedi. Yeşil ekonominin ekolojik problemleri ve çevresel riskleri önemli oranda azaltırken, aynı anda insan refahını ve sosyal eşitliği artırdığını söyleyen WRI Türkiye Direktörü Dr. Cansız ise “İklim krizinin etkilerinin de en fazla hissedildiği yerler olan şehirlerde krize adaptasyon ve tehditlere karşı alınacak önlemler, ivedilikle çözülmesi gereken meseleler” diye konuştu.

Kuzey’in tecrübeleri konuşuldu

Türkiye’nin yeşil ekonomiye geçişine katkı sağlamayı ve Kuzey ülkelerinin bu alandaki tecrübelerini paylaşmayı amaçlayan Nordic Talks’ta konuşan Thierry Hoppe, “Günümüzde Danimarka yeşil dönüşümün öncülerinden biri. Yeşil ekonomiye geçişle ilgili deneyimlerimizi ve bilgi birikimimizi paylaşmak bizim sorumluluğumuz” dedi. Björn Jönsson ise “Döngüsel ekonomiye geçiş ancak politika, iş dünyası, kamu, akademik kurumlar, sivil toplum ve bireylerin iş birliğiyle mümkün” derken, ProjectZero CEO’su Brian Seeberg de “İklim kriziyle mücadelede küresel iş birliğine dayalı yerele destek veren, akıllıca ve uygun maliyetli bir ana plana sahip olmak önemli” diye konuştu.